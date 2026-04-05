中年好聲音4｜谷婭溦中途退出唔做評審 風格曾捲爭議 網民競猜5大接班人

《中年好聲音4》評審席突然掀起換血潮！谷婭溦昨晚（4日）無預警在社交平台宣布暫別評審工作，從開播以來的連串爭議到急流勇退，這位波士頓音樂學院畢業的聲樂專家終於選擇告別是非圈。她的離去不僅令同為評審的周國豐顯得不捨，更引發網民瘋狂競猜接任人選，究竟誰會成為新一任評審？