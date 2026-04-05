中年好聲音4｜谷婭溦中途退出唔做評審 風格曾捲爭議 網民競猜5大接班人
谷婭溦宣告「跳船」中途退出《中年好聲音4》任務
谷婭溦在長文中解釋離開原因，指「由4月開始，我嘅工作真係開始排得密密麻麻，創作、演出、其他project全部一齊嚟，之後嘅時間實在好難安排得兩全其美」。經與公司商量後，她決定暫時告別《中年好聲音4》評審席，但承諾會繼續關注各位參賽者。值得注意的是，谷婭溦將於6月主演原創音樂劇《花影夢》，最近更宣布加開4場，總共6場演出，地點為香港文化中心大劇院，票價由380至1,280港元不等。這個密集的演出安排確實與《中4》錄影時間產生衝突，成為她離開的直接原因。
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谷婭溦感謝海兒化解內鬨傳聞
在告別文中，谷婭溦逐一感謝主持車婉婉及其餘評審，當中最令人關注的是她對海兒的感謝。她寫道：「多謝海兒BB每次同你討論關於聲音訓練都覺得音樂真的好神奇。」這番話似乎化解了早前兩人被指內鬨的傳聞。回顧節目播出期間，海兒曾在節目中稱谷婭溦為「矮女仔」，加上谷婭溦在社交平台怒轟「某大師」搏流量等事件，令外界一度猜測兩人關係緊張。如今谷婭溦主動示好，顯示評審之間的關係並非外界想像般惡劣。
周國豐不捨留言顯真情
對於谷婭溦的突然離開，同為評審的周國豐顯得相當不捨，在其帖文下留言：「喂呀！溦溦呀！你就乜鬼掉低我哋呀！唔理你呀！Final一定要返嚟睇合體呀」。周國豐以開玩笑的語氣表達不捨之情，同時邀請谷婭溦在總決賽時回來觀看，反映出評審之間的真摯友誼。這個留言也獲得不少網民點讚，認為周國豐的反應很真實，沒有官腔官調。
車婉婉早有預告不會冇新鮮感
隨著谷婭溦的離去，網民紛紛競猜接任人選，先後點名伍仲衡、張崇德、韋綺姍、陳奐仁、劉美君等多位資深音樂人。值得回顧的是，日前張崇德曾批評《中4》收視下滑，認為是因為評審欠缺新鮮感，未有輪換。當時主持車婉婉回應傳媒查詢時表示：「以我所知就唔會係冇新鮮嘅評判。」這番話如今看來似乎早有預告，暗示節目組已有換血計劃。相信很快就會公布新評審人選，為節目注入新元素。
網民兩極反應競猜「接班人」
谷婭溦的離開在網民中引起兩極反應。支持者留言表示不捨：「溦溦你做得好好，唔好理啲閒言閒語」、「期待你嘅音樂劇，一定會支持」。但也有聲音認為她的離開是好事：「終於走啦，佢嘅評語真係好難聽得入耳」、「希望新評審會專業啲」。在接任人選方面，網民最熱門的猜測包括伍仲衡回歸、張崇德加盟、韋綺姍首次擔任評審等。有網民分析：「伍仲衡機會好微，佢同TVB關係唔係咁好」、「張崇德最有可能，佢一直都有留意呢個節目」、「韋綺姍會係驚喜人選」。
谷婭溦創作《正義女神》主題曲疑受打壓
除了《中4》評審工作外，谷婭溦最近還捲入另一宗爭議。她作曲及原唱的《正義女神》廣東話版主題曲疑似受到打壓，25集劇集中只有少部分集數播放廣東話版本，大部分時間都播放呂喬恩主唱的英文版。谷婭溦只能在個人社交平台上載歌曲MV，令不少粉絲為她抱不平。有網民直言：「明明係佢作嘅曲，點解要俾英文版做主打」、「廣東話版好好聽，點解要收埋」。這個事件也可能是她決定專注個人音樂事業的原因之一。
谷婭溦辭任《中年好聲音4》評審全文
呢段時間做《中年好聲音4》嘅評審，聽住大家用心唱歌，見證住每一位參賽者為咗夢想堅持，真係覺得好溫暖、好感動，亦都令我更加相信，唱歌呢件事，真係好有力量。
而由4月開始，我嘅工作真係開始排得密密麻麻，創作、演出、其他 project 全部一齊嚟，之後嘅時間實在好難安排得兩全其美，所以經過同公司商量之後，我暫時要告別《中年好聲音4》嘅評審席喇。但暫別呢段時間，我都會繼續關注各位參賽者，大家要繼續努力呀。
各位觀眾，你哋要繼續支持聽晚嘅”黑白榮耀換位賽”最終回，因為呢集”中4 ACE”正式誕生，亦令中4正式進入白熱化階段呀！！跟住落嚟，中4每一位選手，你哋要繼續放膽唱、盡情發光。之後我都會專心做好自己手上嘅音樂同工作，再用更多作品同大家見面～
當然我都要多謝我嘅同伴們，多謝阿媽每次錄影都會為大家準備好食的飯菜，有阿媽一定唔會餓，多謝 肥媽 Maria cordero 多謝添sir 張佳添 Music Studio每次同你討論歌唱教學都覺得好有意義，多謝周sirBrian Chow Chow每次有d唔識嘅歌您都耐心解釋同講解比我，多謝海兒BB @Hedy Chan每次同你討論關於聲音訓練都覺得音樂真的好神奇，仲有婉婉姐 @車婉婉 多謝你的鼓勵同支持，你們都是最好的老師們
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