中年好聲音4｜谷婭溦化身「小辣椒」點評咬字惹爭議 音樂高材生背景曝光

谷婭溦近期在《中年好聲音4》擔任評審，因風格直率被稱為「小辣椒」，但她在節目中多次提醒選手注意咬字問題，卻因本身廣東話帶有口音而引起爭議。部分觀眾質疑她是否有足夠資格擔任評審，不過支持者隨即為她平反，揭露其音樂高材生背景令人刮目相看。