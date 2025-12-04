中年好聲音4｜谷婭溦化身「小辣椒」點評咬字惹爭議 音樂高材生背景曝光
谷婭溦《中年好聲音4》點評咬字惹爭議
來自湖南的谷婭溦早年來港發展時廣東話並不流利，儘管多年來努力學習並已推出多首廣東歌，但其口音仍不時成為話題。在《新聞女王2》宣傳活動上，她曾被佘詩曼幽默提醒「你要講好啲廣東話先」。而在《中年好聲音4》中，她多次強調選手需注意咬字，此舉引來部分觀眾質疑，認為她的指導欠缺說服力，質疑她是否夠資格擔任評審。
谷婭溦回應評審風格稱感同身受
面對外界質疑會否對參賽者過於嚴厲，谷婭溦表示自己也是歌唱比賽出身，故能感同身受。她憶述當初被淘汰時非常後悔，不能原諒自己不夠努力，所以希望讓參賽者明白要展現比賽野心，才算對得住自己。她透露評分準則是音準和音色要好，懂得運氣屬基本條件，其次是要擁有個人特色。
武漢音樂學院畢業赴美深造聲樂
面對質疑聲音，有粉絲為谷婭溦平反，指她畢業於武漢音樂學院，曾赴美國波士頓音樂學院主修聲樂表演，屬名副其實的音樂高材生。早在2015年，她以踢館身份參加《超級巨聲4》並奪得亞軍，唱功備受肯定。有網民更認為她的音樂學歷與演唱技巧，絕不遜色於同場評審包括畢業於倫敦皇家音樂學院及香港演藝學院的海兒。
網民為谷婭溦平反讚音樂資歷深厚
不少支持谷婭溦的網民在網上為她平反，強調她的音樂學歷亮眼，認為她絕對有資格擔任評審。有網民留言「佢嘅音樂底子好深厚，唔係靠樣靠關係上位」、「學歷同實力都有，點解唔可以做評審」。亦有觀眾認為評審的專業能力比語言更重要，指出「音樂係國際語言，技巧先係最重要」。部分網民更稱讚她在節目中的直率風格，認為能給予參賽者實用建議。
《新聞女王2》谷婭溦飾「小天」試煉演技
在《新聞女王2》第3至6集中，谷婭溦飾演的「小天」將在兩個單元故事中擔任重要角色。在「AI文慧心」單元故事中，小天還會有一個來自工程部的拍檔角色Buck，由涂毓麟Oscar飾演，原來不被張家妍看好的小天，在《新聞女王2》第4集與第6集連續兩次憑個人之力拯救SNK，是推動劇情發展的重要人物。這次演出對谷婭溦來說意義重大，因為她在劇集演出方面經驗有限，僅於2021年演過《愛上我的衰神》。她透露：「原本之前陳展鵬、吳若希、蔡潔嘅《香港人在北京》都有傾過我嘅，不過因為某啲原因就冇拍到。」
谷婭溦加入TVB 11年終獲重用
谷婭溦在《新聞女王2》中飾演實習記者「小天」，角色設定為單純追夢、不在乎名利、不工於心計的新來港記者，上司是李施嬅和黃宗澤。這位籍貫湖北武漢的藝人，2014年底趁放假由內地來香港親戚家投宿時，獲何哲圖賞識以「踢館者」身份參與《超級巨聲4》，更獲得亞軍佳績，自此以歌手身份簽約TVB。加盟無綫11年來，谷婭溦是曾志偉入主TVB後與余詠珊權鬥敗走留下的「生還者」，今次終於獲得重要角色機會。
谷婭溦轉戰《中年好聲音4》評審工作增曝光
除了《新聞女王2》的演出機會外，谷婭溦在11月底亦會在逢周日晚上的《中年好聲音4》擔任評審工作。過去在《中年好聲音》擔任導師期間，她已有「小辣椒」之稱，以直率風格見稱。接下來的時間她將有不少曝光機會，這對她的演藝事業發展來說是重要轉捩點。從歌手身份轉戰演員及評審工作，谷婭溦正逐步擴展自己在娛樂圈的發展空間。