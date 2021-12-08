谷婭溦爆富爸爸送百萬波子 曾試過零收入靠家人接濟
星夢歌手谷婭溦入行六年，甚少提及家庭，只知有個「鐘錶界美女」表姊胡曦文（前名胡敏珊）﹗曾自爆試過零收入的谷婭溦原來有個富爸爸，雖然反對她入行，但見谷婭溦在樂壇有成績，谷爸爸送上辣跑奬勵，家底原來好厚﹗
文：東方新地｜圖：[email protected]
谷婭溦 獲父贈百萬保時捷
谷婭溦來港發展快六年，19年憑劇集《金宵大廈》國語片尾曲《今宵多珍重》而開始受關注，去年尾主唱話題劇《香港愛情故事》片尾曲《哭牆》成為大熱歌曲。今年初谷婭溦推出首張專輯《哭牆》獲金唱片成績，近日在《AEG音樂排行榜頒獎禮》上憑《倔強》及《哭牆》得獎﹗谷婭溦興奮自爆即將做車主，身在內地的谷爸爸送上驚喜禮物，訂了一 部過百萬保時捷跑車送給她，谷婭溦坦言恨咗好耐﹗
谷婭溦爸爸一直反對入行
谷婭溦一向甚少透露家人背景，只表示來港追夢過程艱辛，加上爸爸一直反對她入行，收入有限要靠家人接濟，谷婭溦指來港近六年，今年開始賺到錢可以畀家用家人，本來反對她入行的爸爸，近一年不再反對她追夢，二人終於「和好」，更為了獎勵她在樂壇取得成績送上辣跑，谷婭溦指：「收到爸爸電話，話訂咗架保時捷畀我，出年七月辣跑運抵香港就可以收車，我第一個載嘅一定係媽媽﹗」谷婭溦透露有車牌十多年，相信能駕馭到辣跑﹗
谷婭溦零收入 媽媽來港代交租
谷婭溦隻身來港發展快六年，透露經濟上一直靠家人接濟，2018年試過冇工開零收入，當時曾考慮放棄，及後又患上抑鬱症，花了一年時間才走出負面情緒﹗而在疫情期間收入又大減，谷媽媽來港照顧她及為她交租﹗
投資海外物業
谷婭溦事業漸有起色，收入有改善，但她坦言未敢在香港買樓，不過就透露之前在泰國置業並已成功售出，下一步目標是在台灣置業，都是作投資之用﹗零收入冇工開唔緊要，最緊要有個富爸爸﹗