谷婭溦茶記拍片一個舉動再惹負評 網民鬧爆：其心可誅！
谷婭溦去茶記拍抖音片遭問候母親 發脾氣：服務態度太差！
谷婭溦來港發展快六年，19年憑劇集《金宵大廈》國語片尾曲《今宵多珍重》而開始受關注，去年尾主唱話題劇《香港愛情故事》片尾曲《哭牆》成為大熱歌曲。今年初谷婭溦推出首張專輯《哭牆》獲金唱片成績，近日在《AEG音樂排行榜頒獎禮》上憑《倔強》及《哭牆》得獎﹗就連星夢一姐吳若希都曾認證她是星夢唱將NO.1，不少網民也指她是未來一姐。
早前，更在社交平台宣佈開了屬於自己的音樂學校「Baselines Institute of music」，無綫總經理曾志偉亦有到場祝賀ｚ。
除了歌唱事業，她一向都有在經營個人抖音帳號，近日就前往香港茶餐廳進行「探店」，希望能為一眾中國遊客做開箱。影片中，她試食了茶記最出名的沙嗲牛肉麵、鮮奶球、西多士以及菠蘿包，再飲多杯熱奶茶。影片中全程普通話對食物進行評價，餐廳拍攝時仲打埋燈，睇落都好專業咁。
黑衣男問候：打佢老母XX咩！
不過正正因為谷婭溦在拍攝途中打燈的關係，疑似其光線照射到其他客人，一名黑衣男士亂入拍攝，並對住谷婭溦用粗口問候：「打佢老母XX咩！」，然後離開。之後亦有伙記行近谷婭溦身邊，並指：「麻煩你可唔可以熄咗佢（燈）？」，谷婭溦就嬲爆指：「熄咗佢啦熄咗佢啦」，之後又嬲爆對住伙記講：「你好好同我講冇問題嘅，但係你哋服務態度真係太差啦！」，續指「嗰個人鬧人喎！講粗口喎！」，然後伙記講了一句「唔好意思」就離開了。
谷婭溦不忿大鬧茶記伙記態度差
之後谷婭溦都感到不忿，在鏡頭前又用普通話講了句「態度很差」。之後出到茶餐廳，谷婭溦再提醒中國來港旅行的遊客，如果要食茶餐廳的話「請你們一定要保持好的心態，不然真的很容易發脾氣」，她補充指茶餐廳的伙記態度十分差，又認為可能這便是香港茶餐廳文化。
網民鬧爆：自己有問題！
不過谷婭溦的行為被港人鬧爆，認為其「打燈行為」確實太過Over，其燈光射到其他客人卻不認為自己有問題，反而是指責對方態度差。亦有網民鬧爆指：「OnX，畀幾十蚊食餐飯，當自己皇后」、「食個廉價下午茶都咁多廢話」。又認為谷婭溦在拍片前沒有問過餐廳的行為都相當惡劣。
谷婭溦已非首次負評餐廳引發爭議 與網民火藥味甚濃
原來4月尾谷婭溦已拍過另一條美食片引發爭議，當時她到尖沙咀一間著名麵包店，大手購入多個牛角包，但她未進食就抱怨：「我真的很想說購物體驗很差，差到甚麼程度呢? 就是我們買了這麼多，當我遞給他要買這些的時候，直接把我東西一把搶過去，態度極差。」未食先負評引起網民激烈討論，網友斥：「會不會是你在拍攝，人家讓你不要拍，你就說態度不好。」、「視頻壓根就不全，掐頭去尾的在這帶節奏，搞普通話和粵語對立，其心可誅。」、「沒提前打招呼錄視頻，還有嘜，還想人家態度好。」谷婭溦回應：「你怎麼知道我沒有打招呼呢? 你是當時服務我的人員嗎?」火藥味甚濃。
揭谷婭溦背景 有個富爸爸撐眼腰
谷婭溦一向甚少透露家人背景，只表示來港追夢過程艱辛，加上爸爸一直反對她入行，收入有限要靠家人接濟，谷婭溦指來港近六年，今年開始賺到錢，本來反對她入行的爸爸，近一年不再反對她追夢，二人終於「和好」。
谷婭溦零收入 媽媽來港代交租
谷婭溦隻身來港發展快六年，透露經濟上一直靠家人接濟，2018年試過冇工開零收入，當時曾考慮放棄，及後又患上抑鬱症，花了一年時間才走出負面情緒﹗而在疫情期間收入又大減，谷媽媽來港照顧她及為她交租﹗
谷婭溦投資海外物業 料物業遍布各地
谷婭溦事業漸有起色，收入有改善，但她坦言未敢在香港買樓，不過就透露之前在泰國置業並已成功售出，下一步目標是在台灣置業，都是作投資之用﹗零收入冇工開唔緊要，最緊要有個富爸爸﹗
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