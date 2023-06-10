谷婭溦茶記拍片一個舉動再惹負評 網民鬧爆：其心可誅！

星夢歌手谷婭溦，同時亦屬無綫經理人合約的藝員。近年，她積極經營她的社交平台，經常拍片分享日常與粉絲互動，最近她的一段抖音影片引起爭議，片中她遭遇其他食客的冒犯，但卻將情緒發洩在茶餐廳的伙記身上，而且她亦已非首次公開負評餐廳而引發爭議！