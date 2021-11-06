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谷婭溦踢走菊梓喬勢做星夢一姐 獲吳若希加持：佢係全公司排名第一

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撰文：娛聞

谷婭溦個人專輯《哭牆》達金唱片佳績，星夢娛樂隆重其事日前舉行祝捷會，獲同門好友吳若希（Jinny）及集團行政總裁何麗全撐場，Jinny更力讚溦溦：「唱歌佢係全公司排名第一」，實力十足，勢挑戰星夢一姐之位。

文：東方新地 ｜圖：谷婭溦[email protected]、菊梓喬[email protected]_kuk、[email protected] 娛樂新聞台截圖

谷婭溦踢走菊梓喬勢做星夢一姐 吳若希加持：佢係全公司排名第一
谷婭溦。（圖片來源：谷婭溦[email protected]

勢做星夢一姐

入行6年的谷婭溦（溦溦）首張個人專輯《哭牆》實體及數碼平台銷量達金唱片（15000張）成績，星夢娛樂日前隆重其事舉行祝捷會，集團行政總裁高層何麗全、同門好友吳若希、表姐胡曦文也有現身撐場，風頭一時無兩。現場吳若希更力讚溦溦：「溦溦唱歌實在太好聽，比起全公司所有歌手，佢係最唱得嗰個，真心嘅，唱歌技巧係全公司排名第一」。就連同門師姐Jinny都開到聲加持，相信溦溦奪星夢一姐之位指日可待。

谷婭溦踢走菊梓喬勢做星夢一姐 吳若希加持：佢係全公司排名第一
谷婭溦（溦溦）不經不覺已入行6年。（圖片來源：谷婭溦[email protected]
谷婭溦踢走菊梓喬勢做星夢一姐 吳若希加持：佢係全公司排名第一
溦溦首張個人專輯《哭牆》實體及數碼平台銷量達金唱片（15000張）成績，星夢娛樂日前隆重其事舉行祝捷會。（圖片來源：[email protected] 娛樂新聞台截圖）
谷婭溦踢走菊梓喬勢做星夢一姐 吳若希加持：佢係全公司排名第一
星夢娛樂行政總裁高層何麗全（右一）、同門好友吳若希及表姐胡曦文（右二）現身撐場。（圖片來源：[email protected] 娛樂新聞台截圖）
谷婭溦踢走菊梓喬勢做星夢一姐 吳若希加持：佢係全公司排名第一
谷婭溦獲同門師姐吳若希公開加持：「比起全公司所有歌手，佢係最唱得嗰個」。（圖片來源：[email protected] 娛樂新聞台截圖）

Hana明顯失勢

相反獲封星夢一姐的菊梓喬（Hana）就未有現身祝捷會，盛傳Hana自從前星夢CEO何哲圖（Herman）離巢後遭受冷落，有「劇集歌女王」之稱的她，已經很欠沒有再錄新的劇集歌，至於新歌《我會害怕》雖然是台慶劇《星空下的仁醫》片尾曲，但其實已是一年前已灌錄好的倉底貨，更是Herman離開星夢之前，最後幫她揀選的一首歌曲。Hana頓失最大靠山，加上合約是由其經理人與無綫共同擁有，故只屬半個無綫「親生女」，Hana明顯已失勢，一姐地位岌岌可危！

菊梓喬（Hana）連續三年奪得《勁歌金曲頒獎典禮》「最受歡迎女歌星」，（圖片來源：）
菊梓喬（Hana）曾連續三年奪得《勁歌金曲頒獎典禮》「最受歡迎女歌星」，可惜盛傳自從前星夢CEO何哲圖離巢後遭受冷落。（圖片來源：TVB《勁歌金曲頒獎典禮2020》截圖）
谷婭溦踢走菊梓喬勢做星夢一姐 吳若希加持：佢係全公司排名第一
據知有「劇集歌女王」之稱的Hana已經很久都未有機會再唱劇集歌。（圖片來源：菊梓喬[email protected]_kuk）
谷婭溦踢走菊梓喬勢做星夢一姐 吳若希加持：佢係全公司排名第一
Hana近日推出新歌《我會害怕》雖然是台慶劇《星空下的仁醫》片尾曲，但其實已是一年前已灌錄好的存貨，更是Herman離開星夢前，最後為她揀選的一首歌曲。（圖片來源：菊梓喬[email protected]_kuk）

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