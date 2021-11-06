谷婭溦踢走菊梓喬勢做星夢一姐 獲吳若希加持：佢係全公司排名第一

谷婭溦個人專輯《哭牆》達金唱片佳績，星夢娛樂隆重其事日前舉行祝捷會，獲同門好友吳若希（Jinny）及集團行政總裁何麗全撐場，Jinny更力讚溦溦：「唱歌佢係全公司排名第一」，實力十足，勢挑戰星夢一姐之位。

文：東方新地 ｜圖：谷婭溦[email protected]、菊梓喬[email protected]_kuk、[email protected] 娛樂新聞台截圖