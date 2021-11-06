谷婭溦踢走菊梓喬勢做星夢一姐 獲吳若希加持：佢係全公司排名第一
谷婭溦個人專輯《哭牆》達金唱片佳績，星夢娛樂隆重其事日前舉行祝捷會，獲同門好友吳若希（Jinny）及集團行政總裁何麗全撐場，Jinny更力讚溦溦：「唱歌佢係全公司排名第一」，實力十足，勢挑戰星夢一姐之位。
文：東方新地 ｜圖：谷婭溦[email protected]、菊梓喬[email protected]_kuk、[email protected] 娛樂新聞台截圖
勢做星夢一姐
入行6年的谷婭溦（溦溦）首張個人專輯《哭牆》實體及數碼平台銷量達金唱片（15000張）成績，星夢娛樂日前隆重其事舉行祝捷會，集團行政總裁高層何麗全、同門好友吳若希、表姐胡曦文也有現身撐場，風頭一時無兩。現場吳若希更力讚溦溦：「溦溦唱歌實在太好聽，比起全公司所有歌手，佢係最唱得嗰個，真心嘅，唱歌技巧係全公司排名第一」。就連同門師姐Jinny都開到聲加持，相信溦溦奪星夢一姐之位指日可待。
Hana明顯失勢
相反獲封星夢一姐的菊梓喬（Hana）就未有現身祝捷會，盛傳Hana自從前星夢CEO何哲圖（Herman）離巢後遭受冷落，有「劇集歌女王」之稱的她，已經很欠沒有再錄新的劇集歌，至於新歌《我會害怕》雖然是台慶劇《星空下的仁醫》片尾曲，但其實已是一年前已灌錄好的倉底貨，更是Herman離開星夢之前，最後幫她揀選的一首歌曲。Hana頓失最大靠山，加上合約是由其經理人與無綫共同擁有，故只屬半個無綫「親生女」，Hana明顯已失勢，一姐地位岌岌可危！