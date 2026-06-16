谷德昭半夜睇波嫌世界盃混音差 一條建議惹網民兩極開火：寧願冇人講波！
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導演谷德昭日前在社交平台大爆半夜睇世界盃遇到的困擾，直言現場球迷聲音混得太大，評述員聲音又不夠清晰，令他聽不清廣東話評述內容。他更向電視台建議推出「半夜睇波第二聲道」，將現場氣氛調低，評述聲調高，但網民對此提議反應兩極化，掀起現場感與評述聲孰輕孰重的激烈討論。
谷德昭爆睇波音響問題 評述員不夠肉緊
谷德昭在Facebook分享觀看荷蘭對日本賽事的感受，坦言「總是覺得現場球迷聲音混得太大，評述員們又唔似上一代的阿叔、大哥瑜般肉緊入咪」。他表示為了不影響同居者休息，只能將音量調細，結果只聽到現場氣氛，聽不到評述內容。當他稍微調大音量時，又擔心吵醒身邊人，只能改用耳機在手機上觀看，但球員變得「細細粒」，觀賞體驗大打折扣。
興奮歡呼一聲慘被𥇣 提早散場瞓覺
最戲劇性的一幕發生在日本隊進球時刻，谷德昭形容「睇到底線斬出，日本隊飛身一頂，不自覺大聲歡呼一聲」，結果「轉身赫然發現隔離嗰位已𥇣住，唯有提早吹雞散場瞓覺」。這次經歷令他深感無奈，認為半夜睇波確實面臨音量控制的兩難局面，既想聽清評述內容，又不能影響他人休息。
建議電視台推出半夜睇波第二聲道
基於上述困擾，谷德昭向電視台提出具體建議，希望「有關方面整條半夜睇波第二聲道，現場氣氛調低啲，評述調高啲」。他強調「Subscribe都係為咗親切的廣東評述」，認為付費觀看的觀眾應該能夠清楚聽到評述員的解說。這個建議反映了不少深夜球迷的共同心聲，希望在不影響他人的情況下，仍能享受完整的觀賞體驗。
網民激辯現場感與評述聲重要性
谷德昭的建議在網上引發熱烈討論，網民意見明顯分成兩派。支持現場感的網民表示「我鍾意依個比較有現場感嘅混音，平時英超太靜」、「如果二揀一，我寧願冇人講波，聽現場聲好過」、「我個人覺得現場感聲音，比旁述重要」。另一派則認同谷德昭的觀點，批評現時評述質素「依家D講波佬好多時講番兩隊球隊N年前嘅嘢，追唔貼現場比賽嘅實況」，更有網民直言「我寧願班講波佬收聲」。同時亦有實用派網民建議「會唔會你戴番隻耳機問題就解決晒」、「藍牙耳機駁電視機啦」等技術解決方案。
資料或影片來源：原文刊於新假期