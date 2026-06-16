谷德昭半夜睇波嫌世界盃混音差 一條建議惹網民兩極開火：寧願冇人講波！

導演谷德昭日前在社交平台大爆半夜睇世界盃遇到的困擾，直言現場球迷聲音混得太大，評述員聲音又不夠清晰，令他聽不清廣東話評述內容。他更向電視台建議推出「半夜睇波第二聲道」，將現場氣氛調低，評述聲調高，但網民對此提議反應兩極化，掀起現場感與評述聲孰輕孰重的激烈討論。