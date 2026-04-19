金像獎2026 ｜谷德昭怒轟應援船「丟架」！ 紅地氈維港應援戰掀爭議
谷德昭火爆開轟應援船 直斥不文明丟架
谷德昭在ViuTV直播紅地氈期間，眼見《尋秦記》應援船一直在訪問背景中搶鏡，終於按捺不住在社交媒體發文怒轟：「估唔到今年仲有船停，在訪問背景阻住曬！咁唔文明嘅行為，簡直係丟你支持個套戲嘅架！」他的用詞相當激烈，明顯對應援船影響紅地氈訪問效果感到極度不滿。這番言論立即在網上引起熱議，不少觀眾亦表示認同，指應援船確實搶去了明星訪問的焦點，影響整體觀感。
應援船文化第41屆開始 《尋秦記》船今年最搶眼
事實上，應援船文化並非今年首次出現，自第41屆金像獎將紅地氈改以海旁做背景開始，維港海面就經常出現粉絲租用的應援船隻。今年第44屆金像獎，除了為《尋秦記》造勢的應援船外，現場還有多名藝人的粉絲租用遊艇在維港海面巡遊造勢。去年第43屆金像獎中，陳卓賢（Ian）的粉絲「Hellosss」曾派出多艘應援船，而林家謙的粉絲也安排了掛有「林家謙普渡眾生」橫額的船隻在海上對壘，成為金像獎紅地氈的一大特色景觀。
爾冬陞早前體諒粉絲行為 建議合作優化畫面
有趣的是，金像獎主席爾冬陞早前在接受訪問時，對應援船文化卻抱持截然不同的態度。他曾表示：「我覺得有船不是壞事，而且我們阻止不了粉絲行為，只是今年看到他們的橫額美術不太美，明年我們大可以找兩艘『大眼雞』，合作掛起金像獎的宣傳品，讓畫面可以優化。所以我覺得有艘船沒甚麼問題，如果有人去找直升機拉橫額，我們會跟住拍。」爾冬陞更進一步解釋，認為粉絲支持是好事，問題只在於如何與大會合作，讓應援效果更美觀。
網民意見兩極化 支持創意vs影響觀感
谷德昭的炮轟言論在網上引起兩極化反應，支持者認為：「應援船真係好阻住，睇訪問成日見到個船係度搖，好分心」、「金像獎係正式場合，應該要有返咁上下嘅莊重感」。不過，亦有網民為應援船文化辯護：「粉絲用自己錢租船支持偶像有咩問題？」、「維港本身就係公海，邊個話唔可以停船？」、「應援船都算係香港特色，外國都冇呢種文化」。有網民更提出折衷建議，認為大會可以與粉絲協調，劃定應援船停泊區域，既不影響拍攝效果，又能保留這個獨特的支持文化。