金像獎2026 ｜谷德昭怒轟應援船「丟架」！ 紅地氈維港應援戰掀爭議

第44屆香港電影金像獎紅地氈今日（4月19日）在尖沙咀香港文化中心海濱長廊舉行，維港海面再次出現應援船陣，當中《尋秦記》應援船更是全程入鏡搶盡風頭。不過，這個已延續多年的「應援船文化」今次卻惹來導演谷德昭公開炮轟，他在社交媒體怒斥應援船「阻住曬」，更直指是「丟你支持個套戲嘅架」的不文明行為，與金像獎主席爾冬陞早前對應援船的體諒態度形成強烈對比，令這場維港應援戰瞬間變成禮儀爭議。