46歲豔星疑壓力爆煲危站高樓拍片 頹爆放負：快窒息了！
壓力爆煲 站在高樓邊緣：快窒息了！
儘管生活困難，林雅詩仍然保持著與粉絲的互動，積極更新她的社交平台。但壓力的累積終究讓她難以承受，近日她在社交媒體上發布了一段站在高樓邊緣的影片，寫著「快窒息了！也想係時候想唞一唞！開心只能自己安排，錯唔錯的安排，結果兩敗俱傷！失敗的我！妖！好能唔開心！不再要下一次！白癡！」不過幸好林雅昨日（20日），已再出post表示自己沒有事：「放心！我還在」
網民極擔憂林雅詩狀況
林雅詩在社交平台上的發言引起了網友的廣泛關注，大家都十分擔心林雅詩會「睇唔開」，於是即使她已報平安，網民們都留言勸她要保持樂觀，相信未來會有轉機：「你咁索！仲怕冇甜的人生！傻囡！」、「時間會沖淡過去，到時候你已經是全新的你 加油」、「唔好亂諗嘢，放過自己」、「有事慢慢講，總會過去嘅」
林雅詩情路坎坷 曾傳被家暴變單親媽媽
林雅詩的私生活同樣充滿戲劇性，她的情路可謂是一部精彩的連續劇。早年，她曾與香港著名宗師陸智夫的次孫交往，情感生活一度看似風平浪靜。2005年，林雅詩與交往三年的富商溫文英步入婚姻的殿堂，但好景不常，十年婚姻在2015年畫上句號。離婚的背後，是男方被拍到與人妻的街頭熱吻，更有傳言林雅詩遭受家暴，一度陷入絕望之中。在這段低谷期，她堅強地扛起了單親媽媽的重擔，獨自撫養兒子。
離婚後再遇經理人背叛
離婚後的林雅詩並未放棄尋找愛情，她與經理人馬天樂開始了新的戀情。然而，這段關係在2020年走到了盡頭，林雅詩指馬天樂背住自己與女助手一起，還與女助手育有一子。覺得自己是蠢女人，直指馬天樂對佢造成不可磨滅嘅傷痛，搞到每日林雅詩以淚洗面，情緒大受打擊。但兩人因為工作關係仍有聯絡。
帶仔移民英國 寄30多封求職信石沉大海
為了尋求新的生活和更好的未來，林雅詩帶著兒子遠赴英國。在異國他鄉，雖然有林子博及其他香港藝人組成的「香港同學會」的支持和關照，但她很快發現移民生活並非想像中那麼容易。去年底，她透露自己在英國的生活充滿挑戰，寄出的30多封求職信石沉大海，連最基本的洗碗工作都難以找到。
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