46歲豔星疑壓力爆煲危站高樓拍片 頹爆放負：快窒息了！

現年46歲的林雅詩，自97年落選港姐後，便將演藝生涯轉向了電影圈，更因拍攝過多部三級片，如《PR Girls青春援助交際》、《邪教檔案之末日風暴》及《Big波誘惑》等，而獲封為「三級片女皇」。雖然林雅詩現時已移居英國，但仍然保持在社交平台更新近況。不過近日林雅詩就突然放負，更危站高樓拍片大呻壓力爆煲，令網民十分擔心……