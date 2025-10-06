多圖！荃灣象山邨燈籠陣再度歸來 背後藏一暖心故事 附活動時間+詳情

荃灣象山邨的巨型燈籠陣今年再度歸來，數年前一張天井掛滿燈籠的壯觀照片曾瘋傳網絡，勾起無數港人集體回憶。原來這片浪漫燈海背後，竟藏著一個暖男為愛妻圓夢的溫馨故事，而今年的活動詳情亦已曝光，究竟何時才能看到這片美景？