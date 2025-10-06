多圖！荃灣象山邨燈籠陣再度歸來 背後藏一暖心故事 附活動時間+詳情
象山邨暖男版主宣布 430個燈籠準備就緒
象山邨燈籠陣的主辦人近日在Facebook群組中正式宣布活動回歸，並透露已準備好430個燈籠，準備將屋邨天井打造成一片璀璨燈海。他詳細交代了活動安排，表示如果不下雨，將於10月6日下午五時開始懸掛燈籠，並會一直亮燈至10月7日晚上。他特別提醒有興趣前往觀賞的市民，這是一個「遊走灰色地帶的小搞作」，懇請大家保持低調，不要騷擾到居民，否則「如果有人投訴就下年就未必有得玩」。同時他也提到，如果天雨關係便需要提早收拾，呼籲大家把握機會。
燈籠陣背後藏寵妻故事
這個每年都引來全城關注的燈籠陣，背後原來藏著一段極其溫馨的愛情故事。故事主角這位「暖男老公」曾在網上分享，掛燈籠的初心全因妻子。數年前的中秋節晚上，他們回家時看到有人在頂樓掛了一串燈籠，妻子覺得非常漂亮並拍下照片。丈夫見狀，便向妻子許下承諾：「我哋細個時呢度個個都咁玩，你覺得靚？下年我哋做大型啲好唔好？」為了兌現這個承諾，他不僅為愛妻圓夢，也意外地為一眾街坊和港人重塑了珍貴的集體回憶。
井字型公屋中秋集體回憶
象山邨屬於俗稱的「井字型公屋」，其正式名稱為雙塔式大廈，中央的巨大天井成為了懸掛燈籠陣的最佳地點。在八、九十年代，這種大型燈籠陣是井字型公屋的常見景象，居民之間關係緊密，每逢中秋，整座大廈的小朋友都會一起玩燈籠和蠟燭，熱鬧非凡。然而隨著時代變遷，這種充滿人情味的傳統已逐漸消失，因此象山邨的燈籠陣重現，才顯得如此難能可貴，成功勾起一代人的美好回憶。
網民感動留言求打卡
自從數年前象山邨燈籠陣的照片在網上瘋傳後，每年中秋都有大批網民期待這片美景重現。今年主辦人宣布活動回歸，隨即引來熱烈迴響，不少網民紛紛留言表示非常感動，並計劃親身前往「打卡」留念。許多人表示照片讓他們回憶起兒時在公屋過中秋的快樂時光，大讚主辦人有心。同時，網民亦十分合作，互相提醒要遵守規矩，保持安靜，希望這個溫馨的活動能夠一直舉辦下去。
資料或影片來源：原文刊於新假期