豪遊咖啡｜負評王袁偉豪靠好好先生陳豪洗底？

由陳豪與袁偉豪主持的節目《豪遊咖啡》即將播出，節目找來熱愛咖啡的「雙豪」主理，二人首度合作節目，然而兩位「中佬」的風評相距甚遠。出名是圈中「好好先生」，接近零負評的陳豪，未知能否憑節目挽救經常爆Seed、脾氣暴走的袁偉豪形象。