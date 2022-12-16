豪遊咖啡｜負評王袁偉豪靠好好先生陳豪洗底？
「雙豪」合作節目
陳豪出名是愛啡之人，曾推出節目《品味咖啡》更開設了自家品牌咖啡店，今次聯同自認愛啡、IG經常出Po分享咖啡拉花照的袁偉豪合作，主持節目《豪遊咖啡》，兩解構過去兩年香港咖啡店與打卡文化盛行，以及製作咖啡的過程。
陳豪堅持防疫
陳豪與袁偉豪今日到大坑為《豪遊咖啡》出外景錄影，接受傳媒訪問時，陳豪依然堅持戴緊口罩，但相對「裸面」的袁偉豪，依然看得出陳豪的笑意比袁偉豪更多。
講起咖啡滔滔不絕
曾經主持咖啡節目《品味咖啡》的陳豪，受訪時坦言能夠再開咖啡節目非常開心，同時是咖啡老闆的他講起心頭好更滔滔不絕：「可以乘機睇下香港呢個環境係好事。咖啡節目除了沖咖啡，仲會深入啲講咖啡營商、業務、環境問題，深入探討同大家。」
陳豪又表示其咖啡事業在疫情後有更多發展：「有時危機反而帶來契機，睇下識唔識點把握。講真開生意唔難，守業、營運、宣傳，點樣將迎合新世代先難。洗錢真係唔難，搵錢就難，希望以收支平衡為主。」
袁偉豪：想開麵包店
相對揚言視咖啡為興趣的袁偉豪，被問及對節目的感想、對咖啡的認識，明顯比專家陳豪失色，不時出現口窒窒的情況。記者問他會否開咖啡店，他又指自己想開麵包店，身為「三億駙馬」亦非常精打細算，指要看準租金便宜再作考慮。
陳豪以專業角度分析和分享，袁偉豪則較為「業餘」：「自己都好鍾意飲咖啡，呢個節目帶到更加多資訊俾我，阿mo講呢個行業嘅嘢係節目上都學識好多，令我覺得假設日後如果想做呢番事業，都會多咗份了解。至於飲咖啡基本上由起身係屋企化妝飲完第一杯咖啡到而家開工，基本上每日不停飲咖啡，但都適量、OK嘅。」
陳豪每日送物資予確診陳茵媺
被問及陳茵媺的情況，陳豪透露《羅密歐與祝英台》劇組有數人中招，而陳茵媺是最後一個確診者，至今已確診第5、6日，身體已經變好且精神不俗，病徵就只得少許咳、喉嚨痛和發燒，相信幾日後就能完全康復。陳茵媺在確診前數日已經沒有回家，一直留在將軍澳休息，所以陳豪與三名子女未有感染，而他每日有為太太送上物資。
零負評藝人 李佳芯都心動
現年51歲的陳豪是圈中幾近絕跡的零負評藝人，與陳茵媺結婚後育有三名子女，對妻兒的愛護極其細心體貼，被冠上「愛妻號」、「絕世好男人」等等的頭銜。圈中不少女藝人，連女神李佳芯都曾公開表示對陳豪心動：「如果佢仲未結婚，真係會中，因為佢真係一個太好嘅男人。」
為保家人安全 24小時戴口罩
肺炎疫情最嚴峻的時期，身為好爸爸的陳豪出席邵氏劇集《飛虎3壯志英雄》記者會戴了2個口罩防疫，更自爆在家時除了吃飯，連睡覺也會戴住口罩，每天差不多戴足24小時。
陳豪說：「因為自己不停開工見得人多，自己有做檢測，但係都當自己中咗咁做，唔係要防護我自己，係要對佢哋有個保護。」陳豪又表示現在疫情嚴重，去人多的地方就會戴兩個口罩，在家則戴1個口罩，已經成為習慣，所以面上經常留下口罩痕，真係廿四孝老豆。
獨坐豪宅露台隔離
年初因為同劇《破毒強人》的胡定欣確診，令陳豪極度恐慌，疫情期間在家堅持戴口罩的他，防疫行動再度升級，除了與老婆陳茵媺分房瞓外，一日三餐及活動範圍亦只限於家中約50呎的露台。陳豪與陳茵媺一家五口所住的南灣豪宅屋企有成2,200呎，陳豪寧願屈就自己，都要安全至上，除了24小時戴口罩外，更限制自己在家中的活動範圍，食飯都要在露台。
太太拍劇確診 陳豪力保不失
陳茵媺自13年大仔Aiden出世後，4年抱3肚皮未停過，今年才宣布復出與老公陳豪合作拍新劇《羅密歐與祝英台》，不過就一波三折，細女Camilia先在今年9月確診，身為密切接觸者的陳豪與陳茵媺要即時停工隔離，之後劇組連環爆疫，日前陳茵媺亦宣告確診，令拍攝進度一再受阻。陳茵媺為趕劇近日沒有回家，令家人避過一劫，而口罩大使陳豪就繼續百毒不侵，守住不敗之身。
陳茵媺與囡囡先後確診 令拍攝進度兩度受阻
婚後半退出的陳茵媺，早前宣布復出，與陳豪夫妻檔接拍無綫新劇《羅密歐與祝英台》，劇集原本在9月開拍，但陳豪陳茵媺細女Camilla確診新冠肺炎，二人同為密切接觸者，需要即時停工進行隔離，而《羅密歐與祝英台》原計劃於今個月煞科，但人算不如天算，近日劇組人員連環爆疫，竟連陳茵媺亦確診，所以拍攝進度再度延誤。
袁偉豪負評不斷
港男出身的袁偉豪，於2017年因拍攝節目《打工捱世界II》邂逅張寶兒，二人同年認愛，但戀情未被看好。網民指袁偉豪拜金想入贅女家、「食軟飯」等等的評語，加上不少相關的報導，令袁偉豪壓力爆煲，經常爆Seed鬧爆網民，甚至試過在網上公開鬧傳媒，形象插水。
自認EQ低
現年41歲的袁偉豪，曾於訪問中提到自己由17歲就開始工作，今年已是他入行第25年，他直言知道好多機會係得來不易，因此他無論是在幕前、幕後，甚至人際關係上，都希望能做到最好：「不過有時可能唔夠瞓，啲EQ就會低啲，導致到可能喺個言行上就會比較率直，不過我自己本身就唔係太識用啲花言巧語去表達自己，或者叫做同人哋去交流，我只係希望可以直接啲去表達到件事，可能咁就會導致近年人哋對我嘅印象唔係太好。」
爆Seed鬧傳媒：欠咗你哋？
袁偉豪早前被冠以「三億駙馬」外號，又被網民開post群插走樣，曾嬲豬發長文爆Seed，今年九月，金像獎最佳男配角得主馮皓揚退修TVB藝員訓練班的相關新聞中，導師之一的袁偉豪被網民質疑導師資格，事後袁偉豪在Facebook轉發相關的報道，嬲嬲留言：「我欠咗你哋班傳媒？」
婚後多閒言感覺灰心
袁偉豪又表示作為藝人，好多事都身不由己：「事實嘅真與假都唔知係咪嗰回事，再加上除咗自己本身，都要同好多單合作，先可以成就到大家睇到的娛樂新聞。我唔係話好刻意去製造新聞，只係有時大家喺工作上各有所需，佢有佢寫、我有我自己，但偶爾都會好氣餒。」
袁偉豪續說：「自己辛辛苦苦經營咗咁耐嘅工作，亦都喺自己人生上有咗個選擇、搵到個我適合嘅人，去建立我嘅家庭，可以喺感情上覺得安穩，雖然我係男士，但都可以話係心靈上有個依靠，但係好似係近呢兩年，自從我結婚以後，真係多咗好多閒言閒語，或者啲是非黑白，我都覺得有啲灰心。」
擔心互聯網存檔影響接Job
主持人陳圖安指只要問心無愧就可以，但袁偉豪就話：「而家互聯網發展好快，同埋會存檔，裡面有好多嘅報道、有好多嘅事情都唔係真係有咁嘅事實，但都會存咗檔，可能我啲工作客戶想了解我，就會SEARCH我嘅資料，嗰啲唔係屬實嘅資料就會留咗檔，我好難去澄清所有嘅事，呢方面就會令我覺得唔係咁好。」
袁偉豪因一杯咖啡吸引張寶兒留意
袁偉豪17年拍攝旅遊節目《打工捱世界II》而認識了張寶兒，一trip定情，袁偉豪話：「每一日我都會飲咖啡，有一日佢走嚟同我講『你都幾似鬼佬㗎喎﹗』，咁我飄飄然，心諗你都幾欣賞我喎﹗之後就同佢人傾人生、音樂，互相試探，傾過會唔會想快啲結婚，跟住我問佢：『咁你會唔會做我背後女人？』，其實嗰時坐緊車轉景，我吔喺車度前後座位，互傳訊息，問完嗰句佢就冇答我喎﹗大家對住個非洲大草原，靜咗﹗」
常見問題
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