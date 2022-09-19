豬肉威現身豬肉檔專心做肉類分割 遇記者上前採訪即「變臉」靠人擋
豬肉威繼續專心分割豬肉冷待傳媒
繼早前豬肉威突然「失踪」連本業都拋下不顧之後，原來他最近已經重拾正軌於肉檔開工，不過其粉絲群姐依然未有任何更新，管理員亦繼續潛水已讀不回，只淨低粉絲在上個月的貼文下繼續留言圍爐取暖。終於，有傳媒親自到荃灣肉檔打算更新豬肉威近況時，豈料威威堅拒受訪，該傳媒更形容威威「見到記者即時變臉」。
豬肉威靠另一男子救駕
跟據傳媒報道，記者在採訪當日見到豬肉威正在肉檔專心地繼續分剖肉類，但情況明顯不如之前有一大班粉絲圍觀的盛況，然而，對住客人依然係隔住個口罩都感覺到燦爛笑容。不過正當記者上前打算訪問豬肉威時，據報道指豬肉威即時「黑臉」，背向記者專心分割肉類，表示「做緊要、唔得閒」拒絕受訪。及後再有另一名男年輕男子出面護駕，先向記者質問來歷和用意，及後表示若有任何查詢應該去問「公司」，而豬肉威在過程中依然保持沉默，頭也不回，感覺非常黯然。
威威應援Facebook群組突停止更新
早前網民發現「豬肉威威」一向活躍的粉絲群組「荃灣鮮肉威威應援團」突然停止更新，對上一個post已經是8月15日。即整個粉絲群組已停運逾一個月。有網民發現就連群中的「威威豬」亦對於群組停運感到惘然，更表示：「唔係冇Post出，而係管理員唔批Post，又什麼事都唔交代，令到個群半荒廢，我哋都想知道乜嘢狀況，如果真係有需要不如將管理員交捧吧！」
威威連工都唔開？
網上應援群組冇人批Post，管理員消失，有「威威豬」更發現威威竟然連豬肉檔都冇返，並在群組留言區透露曾經連續兩星期沒有見過威威店長！不過之後他再更新豬肉威的近況，表示他「瘦咗幾多」，當日見到威威並不在店面斬豬肉，而是轉戰後台，為處理射燈的工作人員幫手扶住條摺梯。
威威除罩拍廣告被網民笑大鼻
對上一次拍廣告時曾表示感覺既興奮又激動：「今次能夠參與廣告拍攝實在感到很興奮，特別是當導演和我講解廣告大綱時，得悉拍攝地點是在自己熟悉的豬肉檔，可在拍攝時做回自己的老本行實在開心不過！」不過網民對他該次「除罩」現出真面目反應兩極，有網民大讚他「冇帶口罩都好靚仔」、「幾好睇～好自然」、「除了口罩更型」等等，亦有網民勁彈他「個鼻好大個」、「大鼻龜」、「執得咁勁」等等。
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