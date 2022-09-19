豬肉威現身豬肉檔專心做肉類分割 遇記者上前採訪即「變臉」靠人擋

荃灣豬肉威威劉宋威一夜成名，狂接廣告豬籠入水，勁到有粉絲應援團，不過威威最近負面新聞不絕，加上近日除下口罩拍廣告，被網民指已失去神秘感。繼早前其「應援群組」正式「罷工」停運之後，日前再有傳媒欲探究豬肉威近況，可惜最後記者被拒慘遭冷待。