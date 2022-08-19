豬肉威人氣插水 豬肉娟異軍冒起冧暈48萬網民：真正豬肉網紅

荃灣豬肉佬威威劉宋威一夜成名，狂接廣告豬籠入水，勁到有粉絲應援團，不過威威最近負面新聞不絕，加上近日除下口罩拍廣告，被網民指已失去神秘感。近日有人於facebook討論區發文表示：「香港有豬肉威 泰國有豬肉娟」並分享一位女子以豬肉檔作背景的照片。相中這位被香港網友封為「豬肉娟」的女子身形姣好，笑容燦爛。