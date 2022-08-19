豬肉威人氣插水 豬肉娟異軍冒起冧暈48萬網民：真正豬肉網紅
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荃灣豬肉佬威威劉宋威一夜成名，狂接廣告豬籠入水，勁到有粉絲應援團，不過威威最近負面新聞不絕，加上近日除下口罩拍廣告，被網民指已失去神秘感。近日有人於facebook討論區發文表示：「香港有豬肉威 泰國有豬肉娟」並分享一位女子以豬肉檔作背景的照片。相中這位被香港網友封為「豬肉娟」的女子身形姣好，笑容燦爛。
豬肉娟身形標青笑容煞食
近日有網民於facebook討論區發文表示：「香港有豬肉威 泰國有豬肉娟」並分享一系列一位女子以豬肉檔作背景的照片。相中這位被香港網友封為「豬肉娟」的女子身形標青，箍了一棚鋼牙，笑容燦爛。有網民留言：「如果香港有這檔豬肉賣、我一定日日幫老婆去買豬肉」，「𠵱家賣豬肉都要做到咁，點搞，做爛市囉！」，「佢到底係賣豬肉定係賣肉呀？乜泰國街市真係咁熱咩？」
豬肉娟成網紅IG派福利照
這位被網民稱為豬肉娟的女子，其實是泰國網紅「Qanan Kanokyada」，其Instagram擁有逾48萬粉絲，不時分享靚相益粉絲，帖文均獲過萬讚好。不過亦有網民發現她張張相都笑到雙眼瞇成一線：「其實佢對眼係唔係有問題」，「咁多相都合埋眼嘅？」、「應該睜開咗㗎啦」。
點擊睇泰國網紅Qanan Kanokyada福利照
豬肉威遭黑粉群組攻擊
至於荃灣豬肉佬威威最近負面新聞不絕，除爆出曾做傳銷及撈偏外，又被YouTuber爆由建華打手一手捧紅，威威為挽留師奶心，哽咽拍片哭訴澄清，不過情況未有好轉。近日社交網開始出現大量黑粉，成立了「除罩威威留餸區」的fb群組，不斷發放威威的負面資訊，更有網民爆出建華威威豬發出攻擊警告。
上載紋威威豬過程挽人氣
威威日前在YouTube上載一條影片，內容是他把「威威豬」紋上身的過程，明顯是想挽回人氣。雖然留言區中有「威威豬」讚好評論，不過更多人都是留言勸威威腳踏實地：「唔好再發明星夢」，「聽到佢講嘢就唔開胃，幾十歲人，講嘢窒窒吓，又造作」，「威威，你清醒啦，好嗎？」、「其實真係有自知之明啦⋯⋯仲發明星夢」。
撰文：東方新地圖片來源：[email protected]_kanokyada、《TVB娛樂新聞台》截圖、fb＠除罩威威留餸區、[email protected]威威 劉宋威Samuel
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