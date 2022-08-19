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豬肉威人氣插水 豬肉娟異軍冒起冧暈48萬網民：真正豬肉網紅

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荃灣豬肉佬威威劉宋威一夜成名，狂接廣告豬籠入水，勁到有粉絲應援團，不過威威最近負面新聞不絕，加上近日除下口罩拍廣告，被網民指已失去神秘感。近日有人於facebook討論區發文表示：「香港有豬肉威 泰國有豬肉娟」並分享一位女子以豬肉檔作背景的照片。相中這位被香港網友封為「豬肉娟」的女子身形姣好，笑容燦爛。

豬肉威 相中這位被香港網友封為「豬肉娟」的女子身形標青，箍了一棚鋼牙，笑容燦爛。
相中這位被香港網友封為「豬肉娟」的女子身形標青，箍了一棚鋼牙，笑容燦爛。（圖片來源：[email protected]_kanokyada）
豬肉威 這位被網民稱為豬肉娟的女子，其實是泰國網紅Qanan Kanokyada，其IG擁有逾48萬粉絲。
這位被網民稱為豬肉娟的女子，其實是泰國網紅Qanan Kanokyada，其IG擁有逾48萬粉絲。（圖片來源：[email protected]_kanokyada）

豬肉娟身形標青笑容煞食

近日有網民於facebook討論區發文表示：「香港有豬肉威 泰國有豬肉娟」並分享一系列一位女子以豬肉檔作背景的照片。相中這位被香港網友封為「豬肉娟」的女子身形標青，箍了一棚鋼牙，笑容燦爛。有網民留言：「如果香港有這檔豬肉賣、我一定日日幫老婆去買豬肉」，「𠵱家賣豬肉都要做到咁，點搞，做爛市囉！」，「佢到底係賣豬肉定係賣肉呀？乜泰國街市真係咁熱咩？」

豬肉威 有網民發現豬肉娟張張相都笑到雙眼瞇成一線。
有網民發現豬肉娟張張相都笑到雙眼瞇成一線。（圖片來源：[email protected]_kanokyada）

豬肉娟成網紅IG派福利照

這位被網民稱為豬肉娟的女子，其實是泰國網紅「Qanan Kanokyada」，其Instagram擁有逾48萬粉絲，不時分享靚相益粉絲，帖文均獲過萬讚好。不過亦有網民發現她張張相都笑到雙眼瞇成一線：「其實佢對眼係唔係有問題」，「咁多相都合埋眼嘅？」、「應該睜開咗㗎啦」。

豬肉威 有網民表示：「如果香港有這檔豬肉賣、我一定日日幫老婆去買豬肉！」
有網民表示：「如果香港有這檔豬肉賣、我一定日日幫老婆去買豬肉！」（圖片來源：[email protected]_kanokyada）

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豬肉威遭黑粉群組攻擊

至於荃灣豬肉佬威威最近負面新聞不絕，除爆出曾做傳銷及撈偏外，又被YouTuber爆由建華打手一手捧紅，威威為挽留師奶心，哽咽拍片哭訴澄清，不過情況未有好轉。近日社交網開始出現大量黑粉，成立了「除罩威威留餸區」的fb群組，不斷發放威威的負面資訊，更有網民爆出建華威威豬發出攻擊警告。

豬肉威人氣下滑，更被黑粉改圖。
豬肉威人氣下滑，更被黑粉改圖。（圖片來源：fb＠除罩威威留餸區）

上載紋威威豬過程挽人氣

威威日前在YouTube上載一條影片，內容是他把「威威豬」紋上身的過程，明顯是想挽回人氣。雖然留言區中有「威威豬」讚好評論，不過更多人都是留言勸威威腳踏實地：「唔好再發明星夢」，「聽到佢講嘢就唔開胃，幾十歲人，講嘢窒窒吓，又造作」，「威威，你清醒啦，好嗎？」、「其實真係有自知之明啦⋯⋯仲發明星夢」。

豬肉威 荃灣豬肉檔威威盡地一鋪，拍紋身片博粉絲支持。
荃灣豬肉檔威威盡地一鋪，拍紋身片博粉絲支持。（圖片來源：[email protected]威威 劉宋威Samuel）
豬肉威 威威表示好滿意新紋身，但被網民轟抄襲。
威威表示好滿意新紋身，但被網民轟抄襲。（圖片來源：[email protected]威威 劉宋威Samuel）

撰文：東方新地圖片來源：[email protected]_kanokyada、《TVB娛樂新聞台》截圖、fb＠除罩威威留餸區、[email protected]威威 劉宋威Samuel

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