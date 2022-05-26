豬肉檔AK都要行埋一邊﹗ 「美妝界古天樂」黎峻開工被近百人圍觀塞爆商場

繼豬肉檔AK後，近來興起一陣「Supermarket男神」潮，不得不提「素人男神」始祖、更被fans稱為「美妝界古天樂」的藝人黎峻，本身是一名知名化妝師，當時工作時經常吸引一眾慕名女子前來圍觀拍照，更誇張試過近百人圍觀，原來豬肉檔AK都唔夠佢嚟﹗