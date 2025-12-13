《中年好聲音4》｜「貓女郎」是誰？唱《我本人》聲音引網友估真身

《中年好聲音4》TVB藝人賽區神秘參賽者「貓女郎」以中性打扮演唱吳雨霏經典作品《我本人》，獨特嗓音瞬間引爆全場討論。由於保密的賽制，她戴上貓咪面具登台獻唱，所有對話經過變聲處理，真實身份成為最大謎團，網民紛紛化身偵探猜測她的真正身份。