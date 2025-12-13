《中年好聲音4》｜「貓女郎」是誰？唱《我本人》聲音引網友估真身
「貓女郎」中性造型演唱《我本人》引熱議
代號「貓女郎」的神秘TVB女藝人選擇挑戰吳雨霏的代表作《我本人》，以帥氣中性打扮現身舞台。她的演唱風格與原唱截然不同，展現出獨特的詮釋角度，令評審和觀眾都為之驚艷。由於節目採用蒙面形式，她的真實容貌完全被貓咪面具遮蓋，只能透過歌聲和台風判斷身份，增添了無限神秘感。現場觀眾對她的表現反應熱烈，紛紛猜測面具背後究竟是哪位TVB藝人，討論聲此起彼伏。
《中年好聲音4》首設蒙面賽制增神秘感
今季《中年好聲音4》特別為TVB藝人賽區引入「蒙面歌手」元素，十位參賽藝人需要戴上動物面具上台表演，所有訪問對話都經過變聲處理。製作組表示這項安排是為了增加節目的新鮮感和神秘感，讓觀眾純粹以歌聲判斷參賽者實力。參賽者的真實身份只會在淘汰時刻才公開，意味著成功晉級的選手將繼續保持神秘身份，直到最後階段才揭曉真面目。這種賽制設計不僅考驗參賽者的歌唱實力，更為節目增添了猜謎遊戲的趣味性。
十位TVB藝人動物代號全面曝光
除了「貓女郎」外，其餘九位參賽者分別以「唐伯虎」、「馬騮精」、「白羊君」、「白眉鷹王」、「鹿七伯」、「獅子王」、「企鵝人」、「熊貓寶寶」及「樹熊公子」為代號登場。他們分別演唱古巨基《愛得太遲》、梅艷芳《烈焰紅唇》、蕭煌奇《你是我的眼》、張遠《嘉賓》、陳奕迅《浮誇》、容祖兒《誰來愛我》、古巨基《Touch》、林憶蓮《為何他會離開你》及張學友《怎麼捨得你》等經典歌曲。每位參賽者都需要在評審面前展現實力，爭取獲得足夠燈數晉級下一輪，淘汰賽制令競爭更加激烈。
網民熱烈討論猜測「貓女郎」真身
節目播出後，網民在各大社交平台展開熱烈討論，紛紛分析「貓女郎」的歌聲特色和台風表現。有網友留言「把聲好熟悉，應該係經常唱歌嘅藝人」，亦有人認為「佢嘅中性打扮好有型，估計係比較年輕嘅女藝人」。部分觀眾更仔細分析她的身形和動作，試圖從蛛絲馬跡中找出真實身份的線索。討論區內各種猜測此起彼伏，有人提及多位TVB當紅女藝人的名字，令猜身份遊戲變得更加刺激有趣。