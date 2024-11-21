貝依霖

貝依霖爆2線索暗指14歲時曾被倪震背周慧敏追求 但被網民質疑2大點

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現年30歲的貝依霖（Chantale）最近和田蕊妮、蝦頭（楊詩敏）一同主持網台節目《港女又萬歲》，討論男人出軌的話題，節目中她透露自己在14至15歲時，曾被一位已婚男士追求，其中兩大線索直指倪震，但卻有兩點引起網民爭議！

貝依霖節目中爆料

貝依霖回憶道：「十幾年前開始已經有男人同我講，就係同我老婆有啲問題呀。嗰陣時有一個都約咗我出嚟，想簽我去佢間雜誌，跟住畀人影到，上咗雜誌封面。佢老婆開緊演唱會，嗰時我得14、15歲㗎啫，佢都係咁同我講嘅，佢話『呀，我老婆好靚女，我好愛我老婆，不過佢已經係我屋企人喇，我同佢得返感情，唔係愛情。而我覺得你bla bla bla……』呢個係我十幾年前，到最新認識嘅過嚟同我講，依然係同一番說話，呢番說話我聽咗十幾年喇！」

貝依霖 貝依霖爆料指自己14、15歲時，曾被人夫追求。（圖片來源：）
貝依霖爆料指自己14、15歲時，曾被人夫追求。（圖片來源：）
貝依霖 《港女又萬歲》由貝依霖、田蕊妮和蝦頭擔任主持，這集搵來阿肥＠24味、阿Deep吳浩康、Sammy＠Kolor做嘉賓。（圖片來源：YouTube@杜汶澤喱騷 Chapman To's Lateshow）
《港女又萬歲》由貝依霖、田蕊妮和蝦頭擔任主持，這集搵來阿肥＠24味、阿Deep吳浩康、Sammy＠Kolor做嘉賓。（圖片來源：YouTube@杜汶澤喱騷 Chapman To’s Lateshow）
貝依霖 2017年貝依霖曾在電影《初戀日記：賤男蜜擾》中曾扮學生妹，仲同馬志威有床上戲，平日行性感路終的貝依霖，著起校服有種清純感！（圖片來源：IG@chantalebelle）
2017年貝依霖曾在電影《初戀日記：賤男蜜擾》中曾扮學生妹，仲同馬志威有床上戲，平日行性感路終的貝依霖，著起校服有種清純感！（圖片來源：IG@chantalebelle）

兩大線索直指倪震

吳浩康在聽到貝依霖的故事後表示：「I know who.」這引起了網民的熱烈討論，根據貝依霖在節目中提供的兩大線索，包括身份係雜誌社老闆，及有個歌手靚老婆，都令許多網民留言猜測該名男士是《Yes!》雜誌的創辦人、周慧敏的丈夫倪震：「我覺得Chantale講話有本雜誌老闆溝佢，老婆開演唱會嗰個係倪震」、「都講到好出」、「共你再戀早知是倪震」等。

貝依霖 89年邂逅，08年因倪震偷食張茆一度分手，09年由「分訊」變「婚訊」，多年來兩公婆一直保持低調，好少將私事擺上枱。（圖片來源：IG@vivianchowwaiman）
89年邂逅，08年因倪震偷食張茆一度分手，09年由「分訊」變「婚訊」，多年來兩公婆一直保持低調，好少將私事擺上枱。（圖片來源：IG@vivianchowwaiman）

網民提出兩點爭議

根據時間推算，貝依霖現年30歲，即是她提到的事件發生在2008至2009年間，不過有兩點就引起網民爭議，第一點就是倪震的確在2008年因偷食而上過雜誌封面，但對象是城大校花張茆，而非貝依霖。另外一點就是貝依霖提到她14、15歲時，對方老婆正在開演唱會，但周慧敏這段時間只在2006年和2011年開過演唱會，若果事情發生在2011年，當時貝依霖應該已有16、17歲。

貝依霖 08年12月6日，倪震被本刊獨家攝得於蘭桂坊酒吧與城大女生張茆公然濕吻，報道刊出後，全城喪插男方是「世紀賤男」，之後倪震曾以「孔雀開屏」為偷食自辯，並「引咎分手」。（圖片來源：新傳媒照片庫）
08年12月6日，倪震被本刊獨家攝得於蘭桂坊酒吧與城大女生張茆公然濕吻，報道刊出後，全城喪插男方是「世紀賤男」，之後倪震曾以「孔雀開屏」為偷食自辯，並「引咎分手」。（圖片來源：新傳媒照片庫）
貝依霖 當年搞到倪震名譽掃地，城大女生張茆亦因此一夜成名，近年索性利用名氣成為親子界KOL。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
當年搞到倪震名譽掃地，城大女生張茆亦因此一夜成名，近年索性利用名氣成為親子界KOL。（圖片來源：新傳媒圖片庫）

貝依霖出道12年 曾被指有老細包

於2012年以新人出道的貝依霖，同年已參與電影《天生愛情狂》演出，到2018年加入杜汶澤網台主持多個節目如《今晚poke嘢夜唔夜》，每次都性感上陣加出位言論火速走紅。此外，身材惹火的貝依霖極愛跳鋼管舞，經常在社交網分享高難度動作短片，除了曾推出限量NFT極性感寫真，更不時在酒店穿褻衣影相益街坊。2019年貝依霖受邀成為ViuTV 節目《晚吹 – 女學生．吹水班》第9集嘉賓，同年參演吳浩康《天下烏鴉》MV演出。

此外貝依霖2022年曾被「富貴KOL」Sean Lam爆料指：「有老細包佢，再貼錢包小鮮肉。」當時人貝依霖迅速反擊，聲言如果屬實係一種本事，仲話自己恨咗好耐都冇人包！她的回應引起網民熱討，不少網民都覺得她撈味濃，擺明鋪定路畀自己。

貝依霖 貝依霖與杜汶澤主持網台節目「喱騷」時，曾教講四川話粗口出晒位。（圖片來源：喱騷影片截圖）
貝依霖與杜汶澤主持網台節目「喱騷」時，曾教講四川話粗口出晒位。（圖片來源：喱騷影片截圖）
貝依霖 貝依霖熱愛跳鋼管舞，這身性感衣著配擘腿動作都只是少兒科。（圖片來源：IG@chantalebelle）
貝依霖熱愛跳鋼管舞，這身性感衣著配擘腿動作都只是少兒科。（圖片來源：IG@chantalebelle）
貝依霖 貝依霖遭「富貴KOL」Sean Lam爆：「有老細包佢，再貼錢包小鮮肉。」（圖片來源：IG@chantalebelle）
貝依霖遭「富貴KOL」Sean Lam爆：「有老細包佢，再貼錢包小鮮肉。」（圖片來源：IG@chantalebelle）
貝依霖 貝依霖經常在社交網分享性感照，更出過限量NFT寫真。（圖片來源：IG@chantalebelle）
貝依霖經常在社交網分享性感照，更出過限量NFT寫真。（圖片來源：IG@chantalebelle）
貝依霖 （圖片來源：IG@chantalebelle）
（圖片來源：IG@chantalebelle）
貝依霖 （圖片來源：IG@chantalebelle）
（圖片來源：IG@chantalebelle）
貝依霖 （圖片來源：IG@chantalebelle）
（圖片來源：IG@chantalebelle）
貝依霖 （圖片來源：IG@chantalebelle）
（圖片來源：IG@chantalebelle）

撰文：東方新地圖片來源：YouTube@杜汶澤喱騷 Chapman To's Lateshow、IG@chantalebelle、IG@vivianchowwaiman、新傳媒照片庫

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