貝依霖爆2線索暗指14歲時曾被倪震背周慧敏追求 但被網民質疑2大點
貝依霖節目中爆料
貝依霖回憶道：「十幾年前開始已經有男人同我講，就係同我老婆有啲問題呀。嗰陣時有一個都約咗我出嚟，想簽我去佢間雜誌，跟住畀人影到，上咗雜誌封面。佢老婆開緊演唱會，嗰時我得14、15歲㗎啫，佢都係咁同我講嘅，佢話『呀，我老婆好靚女，我好愛我老婆，不過佢已經係我屋企人喇，我同佢得返感情，唔係愛情。而我覺得你bla bla bla……』呢個係我十幾年前，到最新認識嘅過嚟同我講，依然係同一番說話，呢番說話我聽咗十幾年喇！」
兩大線索直指倪震
吳浩康在聽到貝依霖的故事後表示：「I know who.」這引起了網民的熱烈討論，根據貝依霖在節目中提供的兩大線索，包括身份係雜誌社老闆，及有個歌手靚老婆，都令許多網民留言猜測該名男士是《Yes!》雜誌的創辦人、周慧敏的丈夫倪震：「我覺得Chantale講話有本雜誌老闆溝佢，老婆開演唱會嗰個係倪震」、「都講到好出」、「共你再戀早知是倪震」等。
網民提出兩點爭議
根據時間推算，貝依霖現年30歲，即是她提到的事件發生在2008至2009年間，不過有兩點就引起網民爭議，第一點就是倪震的確在2008年因偷食而上過雜誌封面，但對象是城大校花張茆，而非貝依霖。另外一點就是貝依霖提到她14、15歲時，對方老婆正在開演唱會，但周慧敏這段時間只在2006年和2011年開過演唱會，若果事情發生在2011年，當時貝依霖應該已有16、17歲。
貝依霖出道12年 曾被指有老細包
於2012年以新人出道的貝依霖，同年已參與電影《天生愛情狂》演出，到2018年加入杜汶澤網台主持多個節目如《今晚poke嘢夜唔夜》，每次都性感上陣加出位言論火速走紅。此外，身材惹火的貝依霖極愛跳鋼管舞，經常在社交網分享高難度動作短片，除了曾推出限量NFT極性感寫真，更不時在酒店穿褻衣影相益街坊。2019年貝依霖受邀成為ViuTV 節目《晚吹 – 女學生．吹水班》第9集嘉賓，同年參演吳浩康《天下烏鴉》MV演出。
此外貝依霖2022年曾被「富貴KOL」Sean Lam爆料指：「有老細包佢，再貼錢包小鮮肉。」當時人貝依霖迅速反擊，聲言如果屬實係一種本事，仲話自己恨咗好耐都冇人包！她的回應引起網民熱討，不少網民都覺得她撈味濃，擺明鋪定路畀自己。