貝依霖爆2線索暗指14歲時曾被倪震背周慧敏追求 但被網民質疑2大點

現年30歲的貝依霖（Chantale）最近和田蕊妮、蝦頭（楊詩敏）一同主持網台節目《港女又萬歲》，討論男人出軌的話題，節目中她透露自己在14至15歲時，曾被一位已婚男士追求，其中兩大線索直指倪震，但卻有兩點引起網民爭議！

