貝依霖回應「被包養」係一種本事 愛在酒店房穿褻衣打卡 又關袁詠儀事？
貝依霖自身難保
貝依霖曾於杜汶澤的網台「喱騷」做節目主持而為人熟悉，日前她曾於IG限時動態聲援近日引起全城討論的捉姦片女主角Alva，貝依霖承認Alva是她的朋友，更轉發對方的回應文，鬧爆男方得不到就要摧毀，抱打不平之後貝依霖竟成為下一個遭爆料的目標。
貝依霖自言未有本事
近日她被「富貴KOL」Sean Lam爆料指在有老細包之餘，仲會貼錢包小鮮肉，為此貝依霖在她的IG限時動態急出聲明兩度反擊，首先指該謠言冇新意：「其實都傳咗咁多年，包我嘅人你喺邊度啊？hello 出嚟打個招呼好嗎，我搵你搵得好辛苦。唔知點解突然就好似同我好熟，講我好多嘢似層層咁。」 貝依霖更強調：「如果真係有嘅話，我真係唔介意畀人講，因為畀人包同埋包小鮮肉都係一種本事。你哋都唔知我渴望咗幾多年，辛苦命要靠自己，好可惜不得不承認我暫時未有呢個本事。」
貝依霖性感無極限
於2012年以新人出道的貝依霖，同年已參與電影《天生愛情狂》演出，到2018年加入杜汶澤網台主持多個節目如《今晚poke嘢夜唔夜》，每次都性感上陣加出位言論火速走紅。此外，身材惹火的貝依霖極愛跳鋼管舞，經常在社交網分享高難度動作短片，除了曾推出限量NFT極性感寫真，更不時在酒店穿褻衣影相益街坊。2019年貝依霖受邀成為ViuTV 節目《晚吹 – 女學生．吹水班》第9集嘉賓，同年參演吳浩康《天下烏鴉》MV演出。
網民Recap袁詠儀金句「拍拖唔算包」
近年貝依霖幕前演出明顯減產，但個人社交網卻更新頻密，食好西歎靚酒出入酒店打卡，當中大部份是性感裝束加超誘人動作，因此被封最人氣高企的性感女神。其實網民一直都非常留意貝依霖的動向，今次見她反擊被包養，即留言熱討，有網民指她戴定頭盔：「鋪路比自己，就算比人爆都兜到！」、「如果XX清咪唔算包囉」、「曲線話自己有本事」、「咁X緊張即係一定有」、「成日去食去玩，除非屋企有米，如果唔係就叔叔有米」，就連袁詠儀早年受訪時曾講的「拍拖唔算包」都被重提。
大量酒店房褻衣圖
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