貝依霖回應「被包養」係一種本事 愛在酒店房穿褻衣打卡 又關袁詠儀事？

日前先有林芊妤(Coffee)遭「富貴KOL」Sean Lam爆料婚後出席富豪飯局，再有現年28歲的貝依霖（Chantale）同樣被Sean Lam指：「有老細包佢，再貼錢包小鮮肉。」當時人貝依霖迅速反擊，聲言如果屬實係一種本事，仲話自己恨咗好耐都冇人包！她的回應引起網民熱討，大家都覺得她撈味濃，擺明鋪定路畀自己。