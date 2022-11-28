貝依霖被捕｜ 林作翻3年前舊帳：「準備post監獄性感相吧！」
貝依霖昨日在寓所被拘捕 現正保釋候查
警方今（28日）指，有不法份子利用網絡紅人（KOL）的號召力，以金錢利誘他們在IG等社交媒體宣傳非法賭博網。警方日前透過情報分析及深入調查，鎖定7名KOL身份，並在本月21至27日在旺角、荃灣、將軍澳、灣仔及元朗區拘捕7名年齡介乎20至30歲的本地女子，涉嫌「推廣或便利收受賭注」。據了解，最近捲入「包養風波」的貝依霖是7名被捕KOL其中一人，她昨日（27日）在八鄉寓所被警方拘捕，現正保釋候查，須於12月中旬向警方報到。警方指KOL被不法份子利用其號召力，用金錢利誘在公開的社交媒體帳戶推廣非法賭博網站，吸引他人投注。一經定罪，推廣或便利收受賭注罪及收受賭注罪的最高刑罰，為罰款500萬元及監禁7年。
林作回帶：君子報仇 十年未晚 ，抵死！
事情本暫告一段落，不過傍晚時間林作以「君子報仇 十年不晚」為題，重提自己與貝依霖的恩怨：「幾年前這位女士含血噴人，誣衊我 – 坦白，我連係咩都唔記得，當時淨係覺得這樣的人，終有一日要出來還。」他又表示今日見到對方出事，只能話「抵死」。
邪不能勝正。我能夠有這麼大的客戶群，托賴的，是這麼多年來，即使我很多負面新聞，全部都是無傷大雅的事情。大是大非上，作為前大律師的我，從來沒有任何任何過錯。反過來，在重大道德問題方面，我從來都是站在正義的一方，多次敢言。
重溫當年林作與貝依霖「隔空過招」：
「準備post監獄性感相吧！」
其後林作又再補充，當年關於二人的報導現時已無存檔：「淨係記得當時我話社會正在發生很多大事，但啲靚模KOL依然喺度出海自拍，令我覺得噁心。無啦啦佢就自己對號入座，話我有問題。當時我的感覺就係此人很有心機，雖然淨係認識過一次，但都唔應該咁亂入，擺明係覺得我好適合被人任砌。」
其後林作更送上一句「準備post監獄性感相吧！」
貝依霖回應「被包養」係一種本事 愛在酒店房穿褻衣打卡 又關袁詠儀事？
早前先有林芊妤(Coffee)遭「富貴KOL」Sean Lam爆料婚後出席富豪飯局，再有現年28歲的貝依霖（Chantale）同樣被Sean Lam指：「有老細包佢，再貼錢包小鮮肉。」當時人貝依霖迅速反擊，聲言如果屬實係一種本事，仲話自己恨咗好耐都冇人包！她的回應引起網民熱討，大家都覺得她撈味濃，擺明鋪定路畀自己。
貝依霖性感無極限
於2012年以新人出道的貝依霖，同年已參與電影《天生愛情狂》演出，到2018年加入杜汶澤網台主持多個節目如《今晚poke嘢夜唔夜》，每次都性感上陣加出位言論火速走紅。此外，身材惹火的貝依霖極愛跳鋼管舞，經常在社交網分享高難度動作短片，除了曾推出限量NFT極性感寫真，更不時在酒店穿褻衣影相益街坊。2019年貝依霖受邀成為ViuTV 節目《晚吹 – 女學生．吹水班》第9集嘉賓，同年參演吳浩康《天下烏鴉》MV演出。
貝依霖公開大量酒店房褻衣圖
常見問題
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