貝依霖推出限量NFT寫真 真空上陣惹釣魚叔叔𥄫到實
性感女神貝依霖將推出其個人限量寫真NFT，成為好玩、創新、領導潮流的最新投資工具。Chantale自爆在碼頭真空拍攝其中一輯NFT照片時，被一位釣魚叔叔看得目定口呆，場面相當有趣。
貝依霖推出限量NFT寫真
27歲的貝依霖（Chantale）花盡心機拍攝是次寫真項目，她透露最終揀選了300張相做第一階段的NFT，至於用甚麼準則及條件去挑選，每張有獨特性的靚相，Chantale說：「主要考慮粉絲喜歡我甚麼造型，因為NFT與傳統寫真有多少區別，理論上可以永續保留，所以非常用心拍攝及選擇，有些特別有mood是自己比較喜歡的。」在辛苦拍攝背後， Chantale分享一件趣事，她說：「在海傍拍攝時有個釣魚叔叔一真看着我們拍攝，因為幾個造型要真空上陣，團隊指釣魚叔叔看得目定口呆。」Chantale難忘為是次拍攝節食兼加強運動操練，她笑言：「好彩瘦身不瘦胸﹗」
貝依霖寫真NFT成新趨勢
本身亦有投資加密貨幣及NFT的Chantale，對寫真轉化成NFT感到創新，她說：「團隊往後提供的賦能是最吸引到我，這個新概念不單止買張相，亦是建立一個牢固關係社群，相信往後推出寫真NFT將成為新趨勢，其實現在不論演唱會、會員卡，都漸採用NFT，至於是否值得投資就要看往後佈局。」