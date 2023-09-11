貝遊歐洲 蔡思貝

貝遊歐洲｜蔡思貝出動間條泳衣谷胸 豪派福利嘆住Spa

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由蔡思貝主持的旅遊節目《貝遊歐洲》，本周一至三晚10點半翡翠台播出最後三集。今晚（11日）播出的第七集，思貝去到意大利米蘭展開體驗新舊文化交替之旅，除大開食界品嚐歷史悠久、以傳統手工意粉馳名的羅馬菜餐廳、藝術感十足的花花手工意大利雪糕、傳統甜品小食Cannoncini等，及去了兩大outlet瘋狂shopping外，還有兩個相當特別的體驗，分別是「行雷閃電Spa」及「心靈雞湯式能量測試」。

蔡思貝間條泳衣谷胸 豪派福利嘆住Spa

思貝今晚再以一件頭泳衣上陣，展示修長美腿及完美健碩背肌。思貝今次相當幸運，在製作組安排下一口氣體驗了30多個不同主題的游泳池，包括戲院Spa、鹽房、冥想區及被公元500年城牆圍繞住的露天Spa。眾多體驗中，思貝最難忘的是戲院Spa，因為可以感受恍如置身行雷閃電中的Spa，有齊視覺、聽覺及體感等不同官能刺激，思貝更玩至全程開心大叫。另外思貝對於由真‧電車改造而成的桑 拿房亦歎為觀止，並對是次體驗讚不絕口：「由內到外都可以放鬆同開心咯。」

貝遊歐洲 蔡思貝 蔡思貝 姚子羚 蔡思貝 澳洲 思貝最難忘的是戲院Spa，因為可以感受恍如置身行雷閃電中的Spa，有齊視覺、聽覺及體感等不 同官能刺激，思貝更玩至全程開心大叫。
間條泳衣非常吸睛！（圖片來源：TVB）
貝遊歐洲 蔡思貝 思貝最難忘的是戲院Spa，因為可以感受恍如置身行雷閃電中的Spa，有齊視覺、聽覺及體感等不 同官能刺激，思貝更玩至全程開心大叫。
思貝最難忘的是戲院Spa，因為可以感受恍如置身行雷閃電中的Spa，有齊視覺、聽覺及體感等不 同官能刺激，思貝更玩至全程開心大叫。（圖片來源：TVB）

思貝感嘆做藝人之苦

在接受「能量測試」期間，思貝聽著店主分析她的能量及自身問題時，眼淚竟不期然一再落下，事後思貝大嘆神奇，並謂想不到能在這個地方找到了解及明白自己的人：「佢講啲嘢都好中，我就自然流起眼淚。佢話我身體好多能量都被block 住咗，因為我唔係做緊我自己，佢話我要學識去放開控制得自己太緊要嗰一面， 唔好將自己逼得太緊。」思貝感嘆身為藝人很難百分百活出真我：「我哋做呢行 要思前想後，唔可以100％做自己。我希望可以攞多個平衡，做到一個好嘅蔡思貝 之餘，仲做到一個好嘅演員/藝人。」

貝遊歐洲 蔡思貝 在接受「能量測試」期間，思貝聽著店主分析她的能量及自身問題時，眼淚竟不期然一再落下
在接受「能量測試」期間，思貝聽著店主分析她的能量及自身問題時，眼淚竟不期然一再落下（圖片來源：TVB）
貝遊歐洲 蔡思貝 蔡思貝 姚子羚 蔡思貝 澳洲 在製作組安排下一口氣體驗了30多個不同主題的游泳池
在製作組安排下一口氣體驗了30多個不同主題的游泳池（圖片來源：TVB）
貝遊歐洲 蔡思貝 蔡思貝 姚子羚 蔡思貝 澳洲 思貝更玩至全程開心大叫。
思貝更玩至全程開心大叫。（圖片來源：TVB）
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（圖片來源：TVB）
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（圖片來源：TVB）

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撰文：東方新地圖片來源：TVB

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