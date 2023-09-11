貝遊歐洲｜蔡思貝出動間條泳衣谷胸 豪派福利嘆住Spa

由蔡思貝主持的旅遊節目《貝遊歐洲》，本周一至三晚10點半翡翠台播出最後三集。今晚（11日）播出的第七集，思貝去到意大利米蘭展開體驗新舊文化交替之旅，除大開食界品嚐歷史悠久、以傳統手工意粉馳名的羅馬菜餐廳、藝術感十足的花花手工意大利雪糕、傳統甜品小食Cannoncini等，及去了兩大outlet瘋狂shopping外，還有兩個相當特別的體驗，分別是「行雷閃電Spa」及「心靈雞湯式能量測試」。