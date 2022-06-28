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貧窮限制想像｜奶仔變身玩嘢王？黃嘉雯「被失手」打爛古董嚇到喊

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無綫J2台新節目《貧窮限制想像》由奶仔方紹聰擔任主持，日前一集講到他和嘉賓主持黃嘉雯（Carmaney）一同去拜訪一位古董收藏家時，期間黃嘉雯疑似失手打爛一件價值8.8萬元的古董，被古董主人索賠，令黃嘉雯即場嚇到喊，但有不少網民睇完都狂鬧奶仔無聊兼冇品！到底點解？

《貧窮限制想像》黃嘉雯被大整蠱

今次J2節目《貧窮限制想像》本身的製作目的，是希望借屋邨出身的奶仔視覺，引領觀眾走進富貴人家世界，體驗何謂奢華及昂貴的生活拓展視野。不過日前一集《貧窮限制想像》，就被指變成類似李思捷《玩嘢王》的節目，對被邀請擔任嘉賓主持的前港姐冠軍黃嘉雯進行了一場大整蠱。

貧窮限制想像 奶仔話黃嘉雯大學時期修讀歷史，切合今集主題。
奶仔話黃嘉雯大學時期修讀歷史，切合今集主題。（圖片來源：《貧窮限制想像》截圖）
貧窮限制想像 兩人前往拜訪的「威斯霸王」是一位古董收藏家，藏品超過3,000件，估值保守估計過億港元。
兩人前往拜訪的「威斯霸王」是一位古董收藏家，藏品超過3,000件，估值保守估計過億港元。（圖片來源：《貧窮限制想像》截圖）
貧窮限制想像 表面上睇古董，事實上黃嘉雯卻慘成被整蠱的對象。
表面上睇古董，事實上黃嘉雯卻慘成被整蠱的對象。（圖片來源：《貧窮限制想像》截圖）

被屈打爛8萬8元古董瓷碗

當日黃嘉雯陪奶仔去拜訪一位古董收藏家「威斯霸王」，藏品中不乏明清的瓷器，動輒都數以萬元計。就在介紹一個雍正年代的瓷碗時，一直都很小心的黃嘉雯，疑失手將瓷碗滑落地上，崩了一角。她嚇得花容失色不在講，更顯得不知所措。威斯霸王即表露不悅，當場向攝製隊索償8.8萬元。哭成淚人的黃嘉雯面對壓力，答應照價陪償。

貧窮限制想像 黃嘉雯小心翼翼從「威斯霸王」手上接過瓷碗，但威斯霸王故意提早放手，令瓷碗從黃嘉雯手上滑落，欲救無從。
黃嘉雯小心翼翼從「威斯霸王」手上接過瓷碗，但威斯霸王故意提早放手，令瓷碗從黃嘉雯手上滑落，欲救無從。（圖片來源：《貧窮限制想像》截圖）
貧窮限制想像 黃嘉雯被嚇到花容失色。
黃嘉雯被嚇到花容失色。（圖片來源：《貧窮限制想像》截圖）

瓷碗跌落地連環圖：

奶仔力讚黃嘉雯勇承擔後果

雖然奶仔隨即指盅指這次的「打爛古董碗」事件，其實是一場「整蠱」，被黃嘉雯失手（其實是威斯霸王故意放手）打爛的古董，只是奶仔預先網購回來、一隻價值850港元的瓷碗，奶仔更「補鑊」大讚黃嘉雯勇於負責，願意承擔後果，果然是港姐冠軍。

貧窮限制想像 雖然驚魂未定，但黃嘉雯都喊住話願意負責索償8.8萬。
雖然驚魂未定，但黃嘉雯都喊住話願意負責索償8.8萬。（圖片來源：《貧窮限制想像》截圖）
貧窮限制想像 奶仔揭盅話隻碗原來網購價只係850蚊。
奶仔揭盅話隻碗原來網購價只係850蚊。（圖片來源：《貧窮限制想像》截圖）
貧窮限制想像 「威斯霸王」都有份夾計整蠱黃嘉雯。
「威斯霸王」都有份夾計整蠱黃嘉雯。（圖片來源：《貧窮限制想像》截圖）

網民狂踩奶仔無聊兼冇品

不過網民都拒絕收貨，紛紛指摘奶仔「無聊」、「冇品」、「唔應該咁玩人」，又指成件事「好假」、「仲玩呢D橋真係好悶」、「一啲都唔好笑」等等。而黃嘉雯就笑言在節目出街後，收到不少人關心同「戥佢唔抵」，仲要慢鏡睇翻「跌碗」鏡頭為她平反，幸好最後結果只係得啖笑，無需真係陪出8萬8收場。

貧窮限制想像 奶仔解釋今次這場「整蠱」的目的，是旨在提醒觀眾在觀賞古董收藏品時要小心翼翼，眼看手勿動。
奶仔解釋今次這場「整蠱」的目的，是旨在提醒觀眾在觀賞古董收藏品時要小心翼翼，眼看手勿動。（圖片來源：《貧窮限制想像》截圖）
貧窮限制想像 奶仔話非常欣賞黃嘉雯勇於負責的品格素質，果然是港姐冠軍。
奶仔話非常欣賞黃嘉雯勇於負責的品格素質，果然是港姐冠軍。（圖片來源：《貧窮限制想像》截圖）
貧窮限制想像 黃嘉雯都有喺社交網提及今次事件，話有好多人都戥佢唔抵！
黃嘉雯都有喺社交網提及今次事件，話有好多人都戥佢唔抵！（圖片來源：[email protected]

黃嘉雯受馮盈盈鼓勵參選港姐

現年28歲的黃嘉雯，2015年畢業於香港浸會大學人文及創作系，主修創意及專業寫作，就讀浸大期間，曾化名「湯洛晴」（Carmaney Santiago）為多個商號擔任廣告代言工作，曾和古天樂合作拍廣告，並為香港電視網絡及香港有線電視擔任節目主持工作。而黃嘉雯亦曾於2018年經澳門選美連盟獲甄選為該年度之國際小姐香港代表，並於同年10月至11月代表香港到日本東京參加2018年度國際小姐競選。

貧窮限制想像 高5呎7吋的黃嘉雯，三圍比例適中，被傳媒喻為「黃金比例身材」。
高5呎7吋的黃嘉雯，三圍比例適中，被傳媒喻為「黃金比例身材」。（圖片來源：[email protected]
貧窮限制想像 Carmaney身高5呎7，三圍數字32C、23、34，之前除了做模特兒外，更與古天樂拍過廣告。
Carmaney身高5呎7，三圍數字32C、23、34，之前除了做模特兒外，更與古天樂拍過廣告。（圖片來源：[email protected]

事後，她曾在節目《#後生仔睇完港姐傾吓偈》中透露當初參選原因是因為在工作期間認識當時還在任的《2016年度香港小姐競選》冠軍暨《2017年國際中華小姐競選》季軍馮盈盈的鼓勵和啟發，從而考慮透過選美挑戰自我和實現自己的演員夢，並走出自己的舒適圈。

貧窮限制想像 活動上被問到對候選佳麗吸煙及亂拋煙頭的睇法，黃嘉雯表示：「作為公眾人物要做好個榜樣，用正能量去感染大眾。」
活動上被問到對候選佳麗吸煙及亂拋煙頭的睇法，黃嘉雯表示：「作為公眾人物要做好個榜樣，用正能量去感染大眾。」（圖片來源：新傳媒照片庫）
貧窮限制想像 被指在任一年工作量極少，黃嘉雯表示唔介意，會等待機會到來，她亦不時po性感泳照保人氣。
被指在任一年工作量極少，黃嘉雯表示唔介意，會等待機會到來，她亦不時po性感泳照保人氣。（圖片來源：[email protected]

撰文：東方新地圖片來源：《貧窮限制想像》截圖、[email protected]資料或影片來源：TVB USA

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