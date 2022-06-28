貧窮限制想像｜奶仔變身玩嘢王？黃嘉雯「被失手」打爛古董嚇到喊

無綫J2台新節目《貧窮限制想像》由奶仔方紹聰擔任主持，日前一集講到他和嘉賓主持黃嘉雯（Carmaney）一同去拜訪一位古董收藏家時，期間黃嘉雯疑似失手打爛一件價值8.8萬元的古董，被古董主人索賠，令黃嘉雯即場嚇到喊，但有不少網民睇完都狂鬧奶仔無聊兼冇品！到底點解？