貧窮限制想像｜奶仔變身玩嘢王？黃嘉雯「被失手」打爛古董嚇到喊
《貧窮限制想像》黃嘉雯被大整蠱
今次J2節目《貧窮限制想像》本身的製作目的，是希望借屋邨出身的奶仔視覺，引領觀眾走進富貴人家世界，體驗何謂奢華及昂貴的生活拓展視野。不過日前一集《貧窮限制想像》，就被指變成類似李思捷《玩嘢王》的節目，對被邀請擔任嘉賓主持的前港姐冠軍黃嘉雯進行了一場大整蠱。
被屈打爛8萬8元古董瓷碗
當日黃嘉雯陪奶仔去拜訪一位古董收藏家「威斯霸王」，藏品中不乏明清的瓷器，動輒都數以萬元計。就在介紹一個雍正年代的瓷碗時，一直都很小心的黃嘉雯，疑失手將瓷碗滑落地上，崩了一角。她嚇得花容失色不在講，更顯得不知所措。威斯霸王即表露不悅，當場向攝製隊索償8.8萬元。哭成淚人的黃嘉雯面對壓力，答應照價陪償。
瓷碗跌落地連環圖：
奶仔力讚黃嘉雯勇承擔後果
雖然奶仔隨即指盅指這次的「打爛古董碗」事件，其實是一場「整蠱」，被黃嘉雯失手（其實是威斯霸王故意放手）打爛的古董，只是奶仔預先網購回來、一隻價值850港元的瓷碗，奶仔更「補鑊」大讚黃嘉雯勇於負責，願意承擔後果，果然是港姐冠軍。
網民狂踩奶仔無聊兼冇品
不過網民都拒絕收貨，紛紛指摘奶仔「無聊」、「冇品」、「唔應該咁玩人」，又指成件事「好假」、「仲玩呢D橋真係好悶」、「一啲都唔好笑」等等。而黃嘉雯就笑言在節目出街後，收到不少人關心同「戥佢唔抵」，仲要慢鏡睇翻「跌碗」鏡頭為她平反，幸好最後結果只係得啖笑，無需真係陪出8萬8收場。
黃嘉雯受馮盈盈鼓勵參選港姐
現年28歲的黃嘉雯，2015年畢業於香港浸會大學人文及創作系，主修創意及專業寫作，就讀浸大期間，曾化名「湯洛晴」（Carmaney Santiago）為多個商號擔任廣告代言工作，曾和古天樂合作拍廣告，並為香港電視網絡及香港有線電視擔任節目主持工作。而黃嘉雯亦曾於2018年經澳門選美連盟獲甄選為該年度之國際小姐香港代表，並於同年10月至11月代表香港到日本東京參加2018年度國際小姐競選。
事後，她曾在節目《#後生仔睇完港姐傾吓偈》中透露當初參選原因是因為在工作期間認識當時還在任的《2016年度香港小姐競選》冠軍暨《2017年國際中華小姐競選》季軍馮盈盈的鼓勵和啟發，從而考慮透過選美挑戰自我和實現自己的演員夢，並走出自己的舒適圈。
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