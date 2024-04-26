「買一送一」劉倬昕｜福祿壽訓練學院學員介紹、年齡職業及表演履歷

福祿壽訓練學院參賽者劉倬昕，代號「買一送一」，年齡24歲，職業為TVB藝員。他也是Professor Luk 王祖藍隊的一員。劉倬昕擅長聲音模仿及扮演各種角色，尤其是在模仿放屁聲方面有獨特技巧。他曾在TVB的藝員訓練班中磨練技藝，並在多部劇集中飾演角色。

