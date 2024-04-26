「買一送一」劉倬昕｜福祿壽訓練學院學員介紹、年齡職業及表演履歷
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福祿壽訓練學院參賽者劉倬昕，代號「買一送一」，年齡24歲，職業為TVB藝員。他也是Professor Luk 王祖藍隊的一員。劉倬昕擅長聲音模仿及扮演各種角色，尤其是在模仿放屁聲方面有獨特技巧。他曾在TVB的藝員訓練班中磨練技藝，並在多部劇集中飾演角色。
「買一送一」劉倬昕個人資料一覽
- 分組: Professor Luk 王祖藍隊
- 代號: 「買一送一」
- 姓名: 劉倬昕
- 年齡: 24
- 職業: TVB藝員
- 專長: 聲音模仿及扮嘢系
- 學歷: 香港大學犯罪學碩士，香港大學一級榮譽畢業 (主修語言學 性別研究)，中學：拔萃女書院
- 專業資格 :7歲時曾被驗證是資優生 （創意方面）、田徑教練及裁判、龍舟教練、擁救生員牌照及急救牌照
「買一送一」劉倬昕個人簡介
2021年透過藝員訓練班加入TVB，並曾經60小時不眠不休鬥智鬥謀贏得J2節目《我要瞓鬥》冠軍，成為$100,000獎金得主。看迷因梗圖長大的劉倬昕，夢想成為梗圖之餘，還鍾情玄學，曾參與《搵鬼去電視城》拍攝的倬昕，自稱曾於代表香港出戰於泰國舉行的國際性賽事時，意外開發了陰陽眼。
「買一送一」劉倬昕表演履歷
最擅長係扮放屁聲，可隨意控制節奏、速度及大細聲，亦可模仿任何死物的聲音；至於演藝人方面，則可聲仿林俊傑及周杰倫。至於扮嘢能力，除有信心模仿任何死物的形態，亦有信心模仿林家謙。
「買一送一」劉倬昕曾獲奬項及特別個人經歷
- 連續於六套劇集飾演軍裝警察（《異空感應》、《非常檢控觀》、《奪命提示》、《非分之罪》、《黑色月光》及《反黑英雄》）
- 龍舟世界錦標賽季軍（香港代表隊成員）
- 香港田徑隊代表（全國大學生400米亞軍，曾代表香港出戰多項國際賽事）
「買一送一」劉倬昕表演片段
圖片來源：TVB