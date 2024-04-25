買一送一吳兆麟｜福祿壽訓練學院學員介紹、年齡職業及表演履歷
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25歲的吳兆麟，以「買一送一」為代號，也是今屆福祿壽訓練學院的參賽者之一，他是Professor Luk 王祖藍隊的成員。買一送一吳兆麟的才藝多樣，擅長聲音模仿和多種運動，將在節目中以其多才多藝吸引眾人目光。
「買一送一」吳兆麟個人資料一覽
- 分組: Professor Luk 王祖藍隊
- 代號: 「買一送一」
- 姓名: 吳兆麟 Alan
- 年齡: 25
- 職業: TVB藝員
- 專長: 聲音模仿，可扮唐老鴨及張學友
- 學歷: 溫哥華電影學院 VANCOUVER FILM SCHOOL
「買一送一」吳兆麟個人簡介
中學畢業後即參加第23期藝員訓練班並正式入行，曾參與過百部電視劇及數十部電影及綜藝節目，近年開始拓展內地及國外演出機會。雖然有感入行多年依然未有代表作，但一直以二哥的鼓勵說話作為堅持下去的動力。Moses說：「阿哥同我講：『細佬，我好羨慕你可以做到自己想做嘅工作，希望你之後可以代替我踏上舞台同埋更大嘅屏幕，話畀所有人知，我哋鄭家係得嘅。」希望透過《福祿壽訓練學院》將正能量帶給所有觀眾，為傳承香港扮嘢文化出一分力。
「買一送一」吳兆麟表演履歷
擅長聲音模仿，包括林峯、劉德華、黎明、張學友、郭富城、王傑、周杰倫、張國榮、鄭伊健、鄭少秋、費玉清、張智霖、曾比特、蔡楓華、曾志偉、許志安、譚詠麟、黃家駒、張宇、周華健、李聖杰、古巨基、鍾景輝、鄭中基、陳小春、李克勤、陳冠希、林宥嘉、張衛健、蘇永康、蕭敬騰、林子祥、米高積遜等…另扮男、扮女、扮老、扮幼、扮動物、扮死物通通都可！
「買一送一」吳兆麟曾獲奬項及特別個人經歷
- 《The Star》第一屆音樂競技比賽分站冠軍
- 多個活動主持：包括波多野結衣&大槻響15周年粉絲見面會、韓星活動2024 SOOJIN FANCONCERT IN HONG KONG等