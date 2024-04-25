買一送一吳兆麟｜福祿壽訓練學院學員介紹、年齡職業及表演履歷

25歲的吳兆麟，以「買一送一」為代號，也是今屆福祿壽訓練學院的參賽者之一，他是Professor Luk 王祖藍隊的成員。買一送一吳兆麟的才藝多樣，擅長聲音模仿和多種運動，將在節目中以其多才多藝吸引眾人目光。

