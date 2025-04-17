「貸款沒經驗 業主初發現」廣告 Model湘兒起底 與細貓做幕前情侶
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近日香港一則貸款廣告因為在兩台都有播放引起不少關注，除了主角細貓應智越外還有一位大眼靚女模特兒，二人合唱改編版《初戀》十分洗腦，廣告女主角湘兒（Sheung Yi）憑藉甜美外型迅速登上熱搜，廣告中兩人以按樓貸款做題材，改編重現林志美80年代經典金曲，搭配離奇扮浪漫的劇情設計，成功掀起話題。
IG簡約風網紅 1.8萬粉絲追蹤
這位廣告中的亮眼新星實係路紅人湘兒，其Instagram帳號@sheung_yi僅以簡潔風格經營，目前累積1.8萬粉絲。2021年入行擔任香港日系服裝網店「wwhitetale」專屬模特兒，該店以發掘高顏值素人著稱。當年她的IG簡介僅寫「19’🌻」，照片說明也極簡，常以單字或表情符號帶過，卻反而凸顯清新氣質。
湘兒獨愛馬卡龍色系妝容 招牌酒窩殺傷力強
湘兒的五官線條柔和，曾經有彩妝師分析其五官「適合低對比度的馬卡龍淺色系」，尤其珊瑚色調化妝品更能襯托溫柔特質。最令人印象深刻的是她帶小酒窩的甜美笑容，香港網友更封其為「日系氧氣女孩」。即便淡妝出鏡，飽滿的蘋果肌與靈動大眼仍充滿辨識度。
紅到去海外！連台灣媒體也關注
除了在貸款廣告表現亮眼，湘兒平日為服裝店拍攝的造型照同樣吸睛，從日系清新到韓系潮流皆能完美消化。她的招牌笑顏甚至紅到海外，連台灣媒體都曾專文報導這位「港版初戀臉」女孩，未來動向備受期待。
圖片來源：廣告截圖資料或影片來源：原文刊於新假期