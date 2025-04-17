「貸款沒經驗 業主初發現」廣告 Model湘兒起底 與細貓做幕前情侶

近日香港一則貸款廣告因為在兩台都有播放引起不少關注，除了主角細貓應智越外還有一位大眼靚女模特兒，二人合唱改編版《初戀》十分洗腦，廣告女主角湘兒（Sheung Yi）憑藉甜美外型迅速登上熱搜，廣告中兩人以按樓貸款做題材，改編重現林志美80年代經典金曲，搭配離奇扮浪漫的劇情設計，成功掀起話題。