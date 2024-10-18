蛇年賀歲片｜葉念琛搵高海寧馬國明擔正 對陣古天樂蔡卓妍
葉念琛蛇年賀歲片 主角有高Ling、馬國明
明年1月29日就係農曆年初一，以往港產賀歲片都會在暑期開拍，但今年卻一直未有聲氣，正當大家以為來年要睇外語片賀歲時，近日終於有賀歲片開拍！就係由葉念琛執導的賀歲片《麻雀女王追男仔》，這部電影由他和王晶聯合監製及導演，早前他在IG放出消息話要選角，之後又曬出同高海寧、袁富華、莊韻澄、Kimi趙詠瑤、Jessie方泳琳等的合照，並寫上：「美女辦公室 #賀歲片 #拍攝中」
而在今日（10月18日）舉行的開鏡儀式，更曝光了這部賀歲片的全部主演陣容，包括有高海寧、馬國明、陳家樂、陳靜、邱意濃、許紹雄、文佐匡、郭珮文、李尚正、霞姐、麥玲玲、林盛斌、戴耀明、程可為。睇翻葉念琛對上一次執導賀歲片，已是2020年的《我的筍盤男友》。
此外葉念琛日前在IG曾曝光過更多合作的藝人，相信是客串的演員，包括有肥腸徐浩昌、微辣Black Joe、蘇韻姿及馮錫潮等，此外還見到主角高海寧和馬國明，葉念琛在配文中表示：「拍賀歲片，就是要開心！#更多意想不到的陣容 #保證令大家驚喜」
有指除了本地市場，葉念琛還希望攻佔馬來西亞的市場，因此找來高海寧和馬國明擔任男女主角。高海寧和馬國明曾在《C9特工》合演過夫妻，去年兩人主演的《新聞女王》也深受馬來西亞觀眾喜愛，在當地人氣急升。
古天樂傳夥「城寨三子」趕拍賀歲片
常年推動香港電影業的古天樂，日前透露將以《九龍城寨之圍城》原班人馬拍攝全新題材的新作，原本並非賀歲片，但有傳因為明年港產賀歲片「告急」，導演麥啟光臨危受命趕工拍攝，預計可於明年大年初一前上映。
不過有指「城寨四子」將會三缺一，只得林峯、胡子彤及張文傑三子出演這部電影，獨欠劉俊謙，但仍會有古天樂和伍允龍，再加上陳湛文，女角方面則有王丹妮、梁詠琪、周秀娜等，導演則是去年執導賀歲片《臨時劫案》獲得好評的麥啟光。
王丹妮透露，即將參演的新戲進度將會非常緊湊，而麥啟光導演也坦言，原本計劃拍攝的故事因為明年賀歲檔期缺乏本地製作而不得不臨時變陣，希望能在剩下約三個月時間內，趕及完成這部電影的製作。
張繼驄、蔡卓妍主演賀歲賭片
另外還有一部賀歲片，是由經驗豐富的伍健雄執導，並由他斥資與電影公司合作拍攝，是一部喜劇片，目前已知的演員有張繼聰和阿Sa（蔡卓妍），並計劃在本月開拍，拍攝地點將涵蓋香港和澳門。伍健雄日前就在IG貼出籌碼相，表示：「當好嘅角色搵到好演員，像水到渠成，往往奇蹟就來了。」預示這將是一部賭片，希望能趕及在賀歲檔期上映。