蛇年賀歲片｜葉念琛搵高海寧馬國明擔正 對陣古天樂蔡卓妍

2025蛇年賀歲片《麻雀女王追男仔》今日（10月18日）舉行開鏡儀式，這部電影由葉念琛和王晶聯合監製及導演，並由高海寧和馬國明擔正主演，此外有傳古天樂亦將以《九龍城寨之圍城》原班人馬開拍新作，仲有張繼驄同阿Sa（蔡卓妍）主演的賭片，都會趕在明年賀歲檔期上映！

