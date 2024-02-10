賀歲片大戰開鑼《飯戲攻心2》《盜月者》《臨時劫案》全面分析

每年賀歲片大戰都引人入勝，今年亦不例外。三部本地大作《飯戲攻心2》、《盜月者》及《臨時劫案》於年三十齊齊上畫，勢要在新春期間掀起一番票房風暴。究竟哪一部作品能夠脫穎而出，成為龍年賀歲片的霸主？以下將為大家全面分析。