網紅Kylie C.現身賀歲盃 Big爆採訪鄧月平成功搶Fo

賀歲盃足球賽在香港大球場熱鬧開踢，不僅球技吸睛，場邊的風景同樣引人注目。NowTV的直播節目特別邀請了網絡紅人兼女主持Kylie C.鄭杞瑤上陣，負責現場採訪觀眾和球員，其Big爆的衣著極速引起網民熱討，直呼「好波」！