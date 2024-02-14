網紅Kylie C.現身賀歲盃 Big爆採訪鄧月平成功搶Fo

賀歲盃足球賽在香港大球場熱鬧開踢，不僅球技吸睛，場邊的風景同樣引人注目。NowTV的直播節目特別邀請了網絡紅人兼女主持Kylie C.鄭杞瑤上陣，負責現場採訪觀眾和球員，其Big爆的衣著極速引起網民熱討，直呼「好波」！
網紅主持Kylie C.現場採訪賀歲盃
儘管Kylie C.身上穿著較為保守的樽領冷衫，但那貼身的衣著仍然無法掩飾她的Big爆身材，讓網民對她的場邊採訪讚不絕口，直呼「好波」。
鄧月平與Kylie C.的火辣訪談
賽事進行中，Kylie C.不僅訪問了球員和教練，更找到了近月來勤練足球技巧的鄧月平進行了一場精彩的場邊訪談。即使穿著樽領衣服，Kylie C.玲瓏浮凸的身形依然成為了焦點。
網民關注點：Kylie C.的「好波」
在賽事的中場休息時，Kylie C.穿著緊身紅色衣服在觀眾台中捕捉到了鄧月平和她的友人。然而，網民的目光似乎更多地集中在Kylie C.的身上，她那緊身衣服加上鏡頭的特殊角度，讓網民紛紛讚嘆她「好波」，甚至有人稱她為「香港隊最有價值球員」。
Kylie C.的足球情懷
身為一名忠實的阿仙奴球迷，Kylie C.不僅在社交平台上熱情分享足球話題，更曾遠赴卡塔爾觀看亞洲盃，親自為香港隊加油。她目前也是NowTV《絲打講英超》節目的主持之一，用她的專業和熱情，為球迷們帶來最新鮮的足球資訊。
多才多藝的Kylie C.
Kylie C.的才華不僅限於足球領域，她在《2021亞洲模特盛典香港賽區暨ACE演藝大獎》中一舉奪得演藝亞軍及「Face of Hong Kong」模特兒冠軍，並在多個綜藝節目中大放異彩。她的火辣身材更是讓她在《尾二一屆口罩小姐選舉》中被ERROR改名為「Triple May」。
運動愛好者的福利分享
作為一名運動愛好者，Kylie C.擁有36E的驕人上圍和小蠻腰，她也經常在IG上分享運動成果，大派福利，讓粉絲們大飽眼福。
風雨中的燦爛笑容
去年香港遭遇長達16小時的黑雨，造成全港多處水浸和交通癱瘓。在新聞報道中，一位女子被困車內，最終由消防員救出，她的燦爛笑容在網上瘋傳。雖然有人猜測那位女子是Kylie C.，但她隨後在IG限時動態中澄清了這一誤會。
學霸甜心的多語言才能
Kylie C.不僅外表亮麗，她還是一位學霸甜心，擁有自閉兒童行為治療師的身份。她曾攻讀犯罪心理學，並精通多國語言，包括日文、德文、韓文和西班牙文等。
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