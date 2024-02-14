賀歲盃

網紅Kylie C.現身賀歲盃 Big爆採訪鄧月平成功搶Fo

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東方新地 - 即時娛樂

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賀歲盃足球賽在香港大球場熱鬧開踢，不僅球技吸睛，場邊的風景同樣引人注目。NowTV的直播節目特別邀請了網絡紅人兼女主持Kylie C.鄭杞瑤上陣，負責現場採訪觀眾和球員，其Big爆的衣著極速引起網民熱討，直呼「好波」！

網紅主持Kylie C.現場採訪賀歲盃

儘管Kylie C.身上穿著較為保守的樽領冷衫，但那貼身的衣著仍然無法掩飾她的Big爆身材，讓網民對她的場邊採訪讚不絕口，直呼「好波」。

賀歲盃 Kylie C.開心大騷工作證。
Kylie C.開心大騷工作證。（圖片來源：IG@ckykylie）
賀歲盃 Kylie C.亦有訪問在場球員。
Kylie C.亦有訪問在場球員。（圖片來源：NowTV截圖）

鄧月平與Kylie C.的火辣訪談

賽事進行中，Kylie C.不僅訪問了球員和教練，更找到了近月來勤練足球技巧的鄧月平進行了一場精彩的場邊訪談。即使穿著樽領衣服，Kylie C.玲瓏浮凸的身形依然成為了焦點。

賀歲盃 Kylie C.訪問與友人一同入場睇波的鄧月平。
Kylie C.訪問與友人一同入場睇波的鄧月平。（圖片來源：NowTV截圖）
賀歲盃 網民直指Kylie C.將同場的鄧月平完全比下去。
網民直指Kylie C.將同場的鄧月平完全比下去。（圖片來源：NowTV截圖）

網民關注點：Kylie C.的「好波」

在賽事的中場休息時，Kylie C.穿著緊身紅色衣服在觀眾台中捕捉到了鄧月平和她的友人。然而，網民的目光似乎更多地集中在Kylie C.的身上，她那緊身衣服加上鏡頭的特殊角度，讓網民紛紛讚嘆她「好波」，甚至有人稱她為「香港隊最有價值球員」。

賀歲盃 側影的鏡頭中，Kylie C.身形勁澎湃，引來網民大讚她「好波」。
側影的鏡頭中，Kylie C.身形勁澎湃，引來網民大讚她「好波」。（圖片來源：NowTV截圖）

Kylie C.的足球情懷

身為一名忠實的阿仙奴球迷，Kylie C.不僅在社交平台上熱情分享足球話題，更曾遠赴卡塔爾觀看亞洲盃，親自為香港隊加油。她目前也是NowTV《絲打講英超》節目的主持之一，用她的專業和熱情，為球迷們帶來最新鮮的足球資訊。

賀歲盃 雖然件衫樽到上頸，但緊身的質料盡顯Kylie C.的Big爆身形。
雖然件衫樽到上頸，但緊身的質料盡顯Kylie C.的Big爆身形。（圖片來源：[email protected]
賀歲盃 有網民更稱讚Kylie C.是「香港隊最有價值球員」！
有網民更稱讚Kylie C.是「香港隊最有價值球員」！（圖片來源：[email protected]

多才多藝的Kylie C.

Kylie C.的才華不僅限於足球領域，她在《2021亞洲模特盛典香港賽區暨ACE演藝大獎》中一舉奪得演藝亞軍及「Face of Hong Kong」模特兒冠軍，並在多個綜藝節目中大放異彩。她的火辣身材更是讓她在《尾二一屆口罩小姐選舉》中被ERROR改名為「Triple May」。

賀歲盃 Kylie C.曾化身「Triple May」參加ViuTV《尾二一屆口罩小姐》選舉，並打入總決賽。
Kylie C.曾化身「Triple May」參加ViuTV《尾二一屆口罩小姐》選舉，並打入總決賽。（圖片來源：ViuTV）
賀歲盃 尾二一屆口罩小姐
「Triple May」意思係仲勁過「Double May」。（圖片來源：ViuTV）
賀歲盃 尾二一屆口罩小姐 045號Kylie C表演足球旁述獲大讚成功入圍。
面試時Kylie C已表演足球旁述，成功入圍。（圖片來源：ViuTV）

運動愛好者的福利分享

作為一名運動愛好者，Kylie C.擁有36E的驕人上圍和小蠻腰，她也經常在IG上分享運動成果，大派福利，讓粉絲們大飽眼福。

賀歲盃 Kylie C 鄭杞瑤有「翻版袁嘉敏」之稱，泳衣玩水上遊戲啱晒佢！
Kylie曾拍攝ViuTV《水著考有Feel》。（圖片來源：ViuTV）
賀歲盃 Kylie C 觀眾表示真係「巧有Feel」！
觀眾表示真係「巧有Feel」！（圖片來源：ViuTV）
賀歲盃 Kylie C.
Kylie又曾客串「熊仔頭」YouTube頻道的「拍一日拖」短片，一出場便成功電暈「藍仔頭」！（圖片來源：YouTube@FHProductionHK）

風雨中的燦爛笑容

去年香港遭遇長達16小時的黑雨，造成全港多處水浸和交通癱瘓。在新聞報道中，一位女子被困車內，最終由消防員救出，她的燦爛笑容在網上瘋傳。雖然有人猜測那位女子是Kylie C.，但她隨後在IG限時動態中澄清了這一誤會。

賀歲盃 愛回家 女乘客都笑得好開心。
去年9月初，因為黑色暴雨令多區出現水浸境況，一名被困女乘客獲消防員勇救後，全程high爆笑到合不攏嘴，引起網民廣泛討論。（圖片來源：有線電視截圖）
賀歲盃 愛回家 事後，鄭杞瑤亦在IG story報平安，澄清唔係當事人，叫大家放心！
有網民指該名女乘客同咪神網紅Kylie C.鄭杞瑤撞樣，事後Kylie C.在IG story報平安，澄清唔係當事人，叫大家放心！（圖片來源：IG@ckykylie）

學霸甜心的多語言才能

Kylie C.不僅外表亮麗，她還是一位學霸甜心，擁有自閉兒童行為治療師的身份。她曾攻讀犯罪心理學，並精通多國語言，包括日文、德文、韓文和西班牙文等。

賀歲盃 愛回家 Kylie C.今年25歲，有「翻版袁嘉敏」之稱。
Kylie C.今年27歲，有「翻版袁嘉敏」之稱。（圖片來源：IG@ckykylie）
賀歲盃 鄭杞瑤又稱「杞子」。
鄭杞瑤又稱「杞子」。（圖片來源： IG＠ckykylie）
賀歲盃 Kylie C.一向是阿仙奴球迷，目前也是NowTV《絲打講英超》節目的主持之一。
Kylie C.一向是阿仙奴球迷，目前也是NowTV《絲打講英超》節目的主持之一。（圖片來源：IG@ckykylie）
賀歲盃 尾二一屆口罩小姐 Kylie C.
現時Kylie C. 的IG有超過18萬Followers。（圖片來源： IG＠ckykylie）
賀歲盃 Kylie C.
Kylie C.原來是學霸，在大學時修讀犯罪心理學。（圖片來源：IG@ckykylie）
賀歲盃 Kylie C.
Kylie C.曾參加Ace Talent演藝模特兒大賽攞咗演藝亞軍同Face of Hong Kong模特兒冠軍。（圖片來源：IG@ckykylie）
賀歲盃 Kylie C.
Kylie C.更精通多國語言。（圖片來源：IG@ckykylie）
賀歲盃 愛回家
（圖片來源：IG@ckykylie）
賀歲盃 愛回家
（圖片來源：IG@ckykylie）

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撰文：東方新地圖片來源：NowTV截圖、IG@ckykylie、[email protected]、有線電視截圖、ViuTV、YouTube@FHProductionHK

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