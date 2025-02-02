28歲Kylie C再度性感現身賀歲盃！紅黑緊身上衣大曬驕人身材
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去年在賀歲盃憑一身Big爆衣著成功上位的「足球女神」Kylie C，今年再度擔任賀歲盃的主持。Kylie C今年繼續以性感緊身上衣登場，成功搶Fo！
28歲Kylie C再度性感現身賀歲盃
28歲的Kylie C今年再度擔任擔任賀歲盃的主持，去年以紅色緊身上衣成功搶Fo的她，今年同樣穿上紅色緊身戰衣，不過今年就露埋肩，更加迷人。除了紅色戰衣之外，Kylie C在室內進行訪問時，就穿上黑色緊身上衣，繼續大曬驕人身材。
去年同樣性感登場超搶Fo
Kylie C去年賀歲盃亦有上陣擔任主持，負責現場採訪觀眾和球員。賽事進行中，Kylie C.找到了近月來勤練足球技巧的鄧月平進行了一場精彩的場邊訪談。即使穿著樽領衣服，Kylie C.玲瓏浮凸的身形依然成為了焦點。
網民關注點：Kylie C.「好波」
在賽事的中場休息時，Kylie C.穿著緊身紅色衣服在觀眾台中捕捉到了鄧月平和她的友人。然而，網民的目光似乎更多地集中在Kylie C.的身上，她那緊身衣服加上鏡頭的特殊角度，讓網民紛紛讚嘆她「好波」，甚至有人稱她為「香港隊最有價值球員」。
性感拜年花式曬身材
經常在社交平台曬身材派福利的Kylie C，日前就上傳了一段短片，片中Kylie C換足5套性感服裝，邊向網民拜年，邊花式曬身材。
學霸甜心多語言才能
Kylie C.不僅外表亮麗，她還是一位學霸甜心，擁有自閉兒童行為治療師的身份。她曾攻讀犯罪心理學，並精通多國語言，包括日文、德文、韓文和西班牙文等。
多才多藝Kylie C.
Kylie C.的才華不僅限於足球領域，她在《2021亞洲模特盛典香港賽區暨ACE演藝大獎》中一舉奪得演藝亞軍及「Face of Hong Kong」模特兒冠軍，並在多個綜藝節目中大放異彩。她的火辣身材更是讓她在《尾二一屆口罩小姐選舉》中被ERROR改名為「Triple May」。
圖片來源：IG@yaus_workshop、IG@ckykylie、NOWTV資料或影片來源：原文刊於新假期