28歲Kylie C再度性感現身賀歲盃！紅黑緊身上衣大曬驕人身材

最新娛聞
東方新地

廣告

去年在賀歲盃憑一身Big爆衣著成功上位的「足球女神」Kylie C，今年再度擔任賀歲盃的主持。Kylie C今年繼續以性感緊身上衣登場，成功搶Fo！

28歲Kylie C再度性感現身賀歲盃

28歲的Kylie C今年再度擔任擔任賀歲盃的主持，去年以紅色緊身上衣成功搶Fo的她，今年同樣穿上紅色緊身戰衣，不過今年就露埋肩，更加迷人。除了紅色戰衣之外，Kylie C在室內進行訪問時，就穿上黑色緊身上衣，繼續大曬驕人身材。

賀歲盃 kyliec 今年再露埋香肩！（圖片來源：IG@yaus_workshop）
今年再露埋香肩！（圖片來源：IG@yaus_workshop）
賀歲盃 kyliec 有在場觀眾成功一睹女神嘅風采！（圖片來源：網上圖片）
有在場觀眾成功一睹女神嘅風采！（圖片來源：網上圖片）
賀歲盃 kyliec 除了紅色戰衣之外，Kylie C在室內進行訪問時，就穿上黑色緊身上衣，繼續大曬驕人身材。（圖片來源：ViuTV）
除了紅色戰衣之外，Kylie C在室內進行訪問時，就穿上黑色緊身上衣，繼續大曬驕人身材。（圖片來源：ViuTV）
賀歲盃 kyliec （圖片來源：ViuTV）
（圖片來源：ViuTV）

去年同樣性感登場超搶Fo

Kylie C去年賀歲盃亦有上陣擔任主持，負責現場採訪觀眾和球員。賽事進行中，Kylie C.找到了近月來勤練足球技巧的鄧月平進行了一場精彩的場邊訪談。即使穿著樽領衣服，Kylie C.玲瓏浮凸的身形依然成為了焦點。

賀歲盃 kyliec Kylie C.開心大騷工作證。（圖片來源：IG@ckykylie）
Kylie C.開心大騷工作證。（圖片來源：IG@ckykylie）
賀歲盃 kyliec Kylie C.亦有訪問在場球員。（圖片來源：NowTV截圖）
Kylie C.亦有訪問在場球員。（圖片來源：NowTV截圖）
賀歲盃 kyliec 網民直指Kylie C.將同場的鄧月平完全比下去。（圖片來源：NowTV截圖）
網民直指Kylie C.將同場的鄧月平完全比下去。（圖片來源：NowTV截圖）

網民關注點：Kylie C.「好波」

在賽事的中場休息時，Kylie C.穿著緊身紅色衣服在觀眾台中捕捉到了鄧月平和她的友人。然而，網民的目光似乎更多地集中在Kylie C.的身上，她那緊身衣服加上鏡頭的特殊角度，讓網民紛紛讚嘆她「好波」，甚至有人稱她為「香港隊最有價值球員」。

賀歲盃 kyliec 側影的鏡頭中，Kylie C.身形勁澎湃，引來網民大讚她「好波」。（圖片來源：NowTV截圖）
側影的鏡頭中，Kylie C.身形勁澎湃，引來網民大讚她「好波」。（圖片來源：NowTV截圖）

性感拜年花式曬身材

經常在社交平台曬身材派福利的Kylie C，日前就上傳了一段短片，片中Kylie C換足5套性感服裝，邊向網民拜年，邊花式曬身材。

賀歲盃 kyliec （圖片來源：IG@ckykylie）
（圖片來源：IG@ckykylie）
賀歲盃 kyliec （圖片來源：IG@ckykylie）
（圖片來源：IG@ckykylie）
賀歲盃 kyliec （圖片來源：IG@ckykylie）
（圖片來源：IG@ckykylie）
賀歲盃 kyliec （圖片來源：IG@ckykylie）
（圖片來源：IG@ckykylie）

學霸甜心多語言才能

Kylie C.不僅外表亮麗，她還是一位學霸甜心，擁有自閉兒童行為治療師的身份。她曾攻讀犯罪心理學，並精通多國語言，包括日文、德文、韓文和西班牙文等。

賀歲盃 kyliec Kylie C.今年27歲，有「翻版袁嘉敏」之稱。（圖片來源：IG@ckykylie）
Kylie C.今年27歲，有「翻版袁嘉敏」之稱。（圖片來源：IG@ckykylie）
賀歲盃 kyliec 鄭杞瑤又稱「杞子」。（圖片來源： IG＠ckykylie）
鄭杞瑤又稱「杞子」。（圖片來源： IG＠ckykylie）
賀歲盃 kyliec Kylie C.一向是阿仙奴球迷，目前也是NowTV《絲打講英超》節目的主持之一。（圖片來源：IG@ckykylie）
Kylie C.一向是阿仙奴球迷，目前也是NowTV《絲打講英超》節目的主持之一。（圖片來源：IG@ckykylie）
賀歲盃 kyliec 現時Kylie C. 的IG有超過18萬Followers。（圖片來源： IG＠ckykylie）
現時Kylie C. 的IG有超過18萬Followers。（圖片來源： IG＠ckykylie）
賀歲盃 kyliec Kylie C.原來是學霸，在大學時修讀犯罪心理學。（圖片來源：IG@ckykylie）
Kylie C.原來是學霸，在大學時修讀犯罪心理學。（圖片來源：IG@ckykylie）
賀歲盃 kyliec Kylie C.曾參加Ace Talent演藝模特兒大賽攞咗演藝亞軍同Face of Hong Kong模特兒冠軍。（圖片來源：IG@ckykylie）
Kylie C.曾參加Ace Talent演藝模特兒大賽攞咗演藝亞軍同Face of Hong Kong模特兒冠軍。（圖片來源：IG@ckykylie）
賀歲盃 kyliec Kylie C.更精通多國語言。（圖片來源：IG@ckykylie）
Kylie C.更精通多國語言。（圖片來源：IG@ckykylie）
賀歲盃 kyliec （圖片來源：IG@ckykylie）
（圖片來源：IG@ckykylie）
賀歲盃 kyliec （圖片來源：IG@ckykylie）
（圖片來源：IG@ckykylie）

多才多藝Kylie C.

Kylie C.的才華不僅限於足球領域，她在《2021亞洲模特盛典香港賽區暨ACE演藝大獎》中一舉奪得演藝亞軍及「Face of Hong Kong」模特兒冠軍，並在多個綜藝節目中大放異彩。她的火辣身材更是讓她在《尾二一屆口罩小姐選舉》中被ERROR改名為「Triple May」。

賀歲盃 kyliec Kylie C.曾化身「Triple May」參加ViuTV《尾二一屆口罩小姐》選舉，並打入總決賽。（圖片來源：ViuTV）
Kylie C.曾化身「Triple May」參加ViuTV《尾二一屆口罩小姐》選舉，並打入總決賽。（圖片來源：ViuTV）
賀歲盃 kyliec 「Triple May」意思係仲勁過「Double May」。（圖片來源：ViuTV）
「Triple May」意思係仲勁過「Double May」。（圖片來源：ViuTV）
賀歲盃 kyliec 面試時Kylie C已表演足球旁述，成功入圍。（圖片來源：ViuTV）
面試時Kylie C已表演足球旁述，成功入圍。（圖片來源：ViuTV）

圖片來源：IG@yaus_workshop、IG@ckykylie、NOWTV資料或影片來源：原文刊於新假期

熱門文章

 