秦煌出事後入住護老院 替大女10年還300萬換來冷漠 內地情人疑「玩失蹤」
秦煌替大女10年還300萬換來冷漠
秦煌透露自己代長女還款300萬，但竟得到絕對冷漠。他坦言，自從10年前開始就一直幫助長女和女婿還債，每個月一萬，經過10年的時間已經累計了百多萬，再加上借給他們的現金，至少也有300萬。他也坦言，為了幫助他們還債，甚至賣掉了在香港的物業。關於為什麽長女會欠下巨額債務，問及這個問題時，秦煌表示自己沒有問過，但最後卻換來了無情對待。長女申請破產後就離開了，其他子女也找不到他們。他坦言現在連信用卡的數目也無法償還。
秦煌「演藝界何伯」自爆內地情人沒來港探望
秦煌與已故妻子莫佩雯共有四名子女。他曾在接受訪問時表示希望能修復與子女的關係。自從他住院以來，他的女兒便開始前往醫院和護老院探望他。然而，他在內地的40歲紅顏知己至今未曾到訪，疑似「玩失蹤」。
秦煌強調「沒有信錯人」解釋愛人「失蹤」原因
儘管Mary在內地得知秦煌的狀況後，並未頻繁打電話關心，而是多由秦煌主動聯繫。秦煌一往情深嘅態度真係同何伯好似，他強調「沒有信錯人」，並解釋愛人「失蹤」原因，係自己要求「叫佢唔好嚟」，因為車票同生活開支都好貴。他還為女方護航，「 佢湊住個女點工作，由頭到尾跟實個女。」
儘管目前經濟困難，秦煌仍希望繼續對Mary「負責任」，承諾再有收入後會繼續提供每月2000多元的家用。
秦煌透露身體狀況 唔介意TVB冇續約
秦煌去年8月完約後離巢TVB，未獲續約的他表示唔會嬲，亦表示相信不是與自己的健康有關。秦煌也透露自己現時的健康狀況尚算良好，雖然有時需要坐輪椅，但主要都是因為自己唔跌得，以及太攰所以先會坐。秦煌續稱醫生未有要求自己減肥，亦透露自己已經瘦了幾十磅，更笑稱瘦太多會皺皮，影響自己搵食。
秦煌再談婚姻事 自爆內地有情人
秦煌在訪問中除了交代自己的生體狀況外，亦再度談及自己的婚姻事。他大方分享現時的家庭狀況，又表示自己當年與太太（已故商台DJ莫佩雯）的溝通不佳，以為提供物質上的需求予太太及子女就足夠，不會太關心他們的生活。而且秦煌與太太是在不了解對方的情況下結婚，因此二人在了解對方後便選擇了分開，但是就為了子女而未有離婚。
秦煌更自爆自己在21年前就因為家庭原因而搬回內地居住，不過就為了子女而未有離婚。但是秦煌就在內地結識了一位知己，對方細自己30年，不但不會錢字行頭，更將自己給她的幾十萬儲起，在家鄉湖南置業，為的就是等秦煌工作完回深圳定居後能坐高鐵前來與他見面，譜爺孫戀變「李龍基2.0」！
秦煌大爆李龍基鍾情爺孫戀
秦煌更在訪問中大爆好友李龍基十分鍾情爺孫戀，又透露自己曾在對方在深圳購入物業時前去參觀，當時李龍基的女友同樣十分年輕。不過秦煌就表示當自己以為李龍基的女友與Chris（王青霞）是同一位時，才發現原來是不同的人，意外透露了好友鍾情於爺孫戀。