郭峰七情上面斥後輩無大無細 去年帶病拍劇交足戲 男配角竟5強不入

資深演員郭峰與吳浣儀近日在網上節目《藝進同學會》大談電視圈生態，炮轟新一代演員工作態度令人失望。他們提到有些新演員不單反教導演拍戲、自行喊cut，甚至因數碼年代不再怕NG，一段長對白可以逐句錄音。吳浣儀直言：「咁樣都唔連貫，戲又點會好呢。」她認為這種做法令演感情緒無法一氣呵成，影響作品質素。