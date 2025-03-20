郭峰七情上面斥後輩無大無細 去年帶病拍劇交足戲 男配角竟5強不入
昔日菲林拍攝壓力大 演員必做足準備
二人回想昔日拍戲時，因使用菲林拍攝並配單聲道收音，一次NG影響甚大，所有人必須重新來過。當時演員完全服從導演指示，為免重拍，必定熟讀對白、做足準備。郭峰表示，那個年代守尾門的演員壓力最大，但也因此造就專業態度，與今日形成強烈對比。
郭峰斥後輩無大無細 竟教導演拍戲
郭峰毫不留情地批評當今演員生態，指部分後輩態度傲慢，甚至地位倒掛，變成演員主導拍攝。他說：「有啲演員教返導演㖭，好巴閉㗎，支旗夠大，要錄埋呢段，我唔怕講。」他形容有些新演員人生經驗不足，又非科班出身，與不夠水準的對手合作，演技難有進步。吳浣儀亦補充，有些演員會嫌棄燈光不好，要求重調，郭峰更模仿道：「導演，睇playback！你擺好個shot，我做一次畀你睇，真係犀利！」
數碼年代NG無成本 演員欠磨練
數碼拍攝令NG成本大減，演員毋須重頭再來，卻也因此失去一氣呵成演戲的鍛鍊機會。吳浣儀感嘆：「對演員冇咁好，冇得練習，逐句嚟都得，一句NG，第二句第三句逐句錄，嘩！點可以咁樣。」她認為這種碎片式表演方式，無法呈現連貫情感，難以成就好戲。
吳浣儀讚ViuTV劇有心機 盼再遇好劇本
兩人亦提到近年優質劇本難覓，部分製作甚至停滯不前。吳浣儀說：「而家邊有進步，原地踏步就係退步。」郭峰附和：「根本退步。戲劇、電影、電視也好，係一種藝術，唔係個個嘻嘻哈哈，喜怒哀樂做齊就搞掂。」他批評現今劇集千篇一律，缺乏深度。
吳浣儀認為好作品需劇本、演員與導演三者兼備，「要好多嘢，真係唔容易。」她提到早前為ViuTV拍攝《老是常出現》，與曾偉明飾演夫妻，一場騎電單車戲份獲網民讚賞，展現甘草演員的突破演出。郭峰則希望再遇好劇本，與吳浣儀合作，但她笑說：「你估搵我哋做，我就要做！要劇本好玩同埋有啲意思。」她更暗諷某些人為流量不惜食「牛糞」，郭峰不屑道：「呢啲做出嚟啫，我就唔會相信。」
電視台衰落因山頭文化 黃金年代成追憶
二人亦談及某電視台衰落，歸咎於山頭文化與擦鞋風氣。郭峰怒斥：「上面嗰層……山頭文化呀，手袋呀，唔係點會搞到香港嗰個電視咁樣。」吳浣儀則回想在邵逸夫掌權的TVB黃金年代，台前幕後用心做事，與今日截然不同。
談及守時，郭峰嘲諷道：「大部份舊一派都有『壞習慣』！」吳浣儀笑接：「太準時、早過頭！」她憶述拍《季節》時，即使多次催促，新演員仍未入廠，反觀自己當年遲到一分鐘也會被責罵。如今守時竟成另類，令人唏噓。
網民：呢兩位講嘅肯定態度正確、有說服力
部分網友對兩位甘草演員的觀點表示不滿，認為他們固守舊思維，無法接受科技進步與行業變革。有觀眾留言：「Old seafood又接受唔到科技同世界進步，思維唔該改變吓了。」
然而，亦有不少觀眾支持兩位資深演員的看法，認為他們的發言有理有據。網友表示：「甘草演員講嘅未必啱哂，但由呢兩位講嘅，肯定態度正確、有說服力！」、「見到郭峰即刻諗起古生翻拍尋秦記，最大敗筆就係冇搵佢做返呂不韋。」