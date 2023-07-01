賈曉晨樊少皇再傳婚變！突發文苦嘆無法溝通：流了很多眼淚

賈曉晨（JJ）現年40歲，在2016年一度被傳以第三者身分下嫁樊少皇，二人相繼誕下兩女兒「小飯兜」與「小飯團」，一家四口幸福美滿，而JJ婚後亦淡出幕前演出，專心相夫教女。不過今年年初兩人卻鬧出離婚疑雲，雖然事後樊少皇作出澄清，卻引來不少網民質疑二人婚姻亮起紅燈，日前JJ在微博發文疑似哭訴與對方溝通出現問題，又提到自己流了很多眼淚。