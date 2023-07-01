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賈曉晨樊少皇再傳婚變！突發文苦嘆無法溝通：流了很多眼淚

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賈曉晨（JJ）現年40歲，在2016年一度被傳以第三者身分下嫁樊少皇，二人相繼誕下兩女兒「小飯兜」與「小飯團」，一家四口幸福美滿，而JJ婚後亦淡出幕前演出，專心相夫教女。不過今年年初兩人卻鬧出離婚疑雲，雖然事後樊少皇作出澄清，卻引來不少網民質疑二人婚姻亮起紅燈，日前JJ在微博發文疑似哭訴與對方溝通出現問題，又提到自己流了很多眼淚。

賈曉晨 JJ 49歲樊少皇當年排除萬難先同到女神JJ結婚，今次「離婚」一事有人估係語音輸入錯誤而造成。
49歲樊少皇當年排除萬難先同到女神JJ結婚，如今二人婚姻再次亮起紅燈。（圖片來源：微博@樊少皇）

賈曉晨JJ微博發文訴苦 嘆無法溝通又爆喊

日前（06/29）JJ賈曉晨突然在深夜發文訴苦：「大家有沒有試過無法溝通的感覺，說了很久，流了很多眼淚，然後發現對方一句沒聽懂，最後在鏡子中看到自己又紅又腫的眼睛，無奈又後悔。」網民紛紛討論，當中更有不少人懷疑她婚變。

雖然JJ未有正面回應，事後更刪除文帖，但翌日她又曬出幾張工作花絮照，並寫道：「努力工作，賺錢，為自己。」似乎話中有話。事實上，JJ與樊少皇已經不是第一次傳婚變，今年1月JJ曬出夫妻合照，慶祝結婚7周年，但樊少皇轉發時竟留言道：「我們要離婚了。」之後又「彈弓手」多次修改，即被指自爆婚變，事後老婆JJ要他解釋，樊少皇就指因輸入時出現聯想字所致，但依然受網民質疑可信性。

賈曉晨 JJ賈曉晨突然在深夜發文訴苦，網民紛紛討論
JJ賈曉晨突然在深夜發文訴苦，網民紛紛討論（圖片來源：JJ賈曉晨微博）
賈曉晨 當中更有不少人懷疑她婚變。雖然JJ未有正面回應，事後更刪除文帖。
當中更有不少人懷疑她婚變。雖然JJ未有正面回應，事後更刪除文帖。（圖片來源：JJ賈曉晨微博）
賈曉晨 翌日她又曬出幾張工作花絮照，並寫道：「努力工作，賺錢，為自己。」
翌日她又曬出幾張工作花絮照，並寫道：「努力工作，賺錢，為自己。」（圖片來源：JJ賈曉晨微博）
賈曉晨 賈曉晨亦有份參演ViuTV新劇《法與情》
賈曉晨亦有份參演ViuTV新劇《法與情》（圖片來源：JJ賈曉晨微博）

情人節賈曉晨JJ疑似暗串樊少皇「我竟然收花了」

今年2月元宵佳節，亦惹出婚變疑雲，JJ首次曬出一家四口的全家福，並「警告」樊少皇：「想好了再寫喔！」至情人節當日，樊少皇出Post祝老婆情人節快樂，而JJ就轉發並留言道：「這次是打好草稿才發的嗎？」5月20日，JJ透露自己收到老公送的花，但就寫道：「520我竟然收到花了，太陽從西邊出來了，你這是有危機感了嗎？」疑似暗串樊少皇。雖然離婚風波已經過了幾個月，但JJ似乎仍未能釋懷，連月來發文都話中有話，而今次再次發文訴苦，甚至自爆為對方而爆喊，難免被受質疑他們難逃「七年之癢」，婚姻亮起紅燈。

賈曉晨 JJ首次曬出一家四口的全家福，並「警告」樊少皇：「想好了再寫喔！」
JJ首次曬出一家四口的全家福，並「警告」樊少皇：「想好了再寫喔！」（圖片來源：JJ賈曉晨微博）
賈曉晨 JJ首次曬出一家四口的全家福
JJ首次曬出一家四口的全家福（圖片來源：JJ賈曉晨微博）
賈曉晨 情人節當日，樊少皇出Post祝老婆情人節快樂
情人節當日，樊少皇出Post祝老婆情人節快樂（圖片來源：JJ賈曉晨微博）
賈曉晨 5月20日，JJ透露自己收到老公送的花
5月20日，JJ透露自己收到老公送的花（圖片來源：JJ賈曉晨微博）

結婚7周年 JJ賈曉晨元旦晒合照 老公樊少皇轉發「我們要離婚了」

今年2023年踏入元旦日之時，JJ賈曉晨在微博晒出與老公樊少皇的恩愛合照，慶祝結婚7周年，樊少皇隨即轉發並說：「我們要離婚了」，最後才改成「我們換個冬天不冷的地方生活吧。」事發突然，即時引爆網民熱議，當中更有網民吐心聲留言：「一直覺得男的配不上JJ」。

JJ 新一年元旦日，昔日電眼女神JJ賈曉晨晒出與老公樊少皇的幸福合照，點知惹來「離婚」疑惑。
新一年元旦日，昔日電眼女神JJ賈曉晨晒出與老公樊少皇的幸福合照，點知惹來「離婚」疑惑。（圖片來源：微博@JJ 賈曉晨）

JJ與樊少皇7年之癢？網民推測「第三者」騎劫出Pot

40歲的JJ賈曉晨昨日元旦日在微博一心晒恩愛，難得影了輯閃盲眼的合照，再寫上：「新年快樂，結婚七周年了。」作為老公的樊少皇例牌動作做轉發加幾粒字，點知有網民眼利，發現樊少皇編輯過兩次，最初記錄竟然是「我們要離婚了」，經編輯後變成「我們」，最後見街才是「我們換個冬天不冷的地方生活吧。」早前JJ才公開表示自己是「戀愛腦」（戀愛大過天），仲要係無藥可救那種，適逢結婚7周年究竟發生甚麼事？

賈曉晨 JJ JJ出post留言新年快樂並慶祝結婚七周年，樊少皇的留言竟然引發軒然大波。
JJ出post留言新年快樂並慶祝結婚七周年，樊少皇的留言竟然引發軒然大波。（圖片來源：微博@樊少皇）
賈曉晨 JJ 原來樊少皇曾經編輯咗兩次，在1月1日的晚上10時09分至18分，他由最初寫上「我們要離婚了」，最後編輯成「我們換個冬天不冷的地方生活吧」。
原來樊少皇曾經編輯咗兩次，在1月1日的晚上10時09分至18分，他由最初寫上「我們要離婚了」，最後編輯成「我們換個冬天不冷的地方生活吧」。（圖片來源：微博@樊少皇）

網民支持JJ離婚 疑似第三者向正室示威？

樊少皇在結婚紀念之日要離婚，此舉動實在耐人尋味，即時惹來揣測，除成為熱搜外，亦令雙方粉絲大為緊張，網民估計「彈弓手訊息」是源於樊少皇偷食，該條微博是由小三利用樊少皇的賬號發出，疑似想向賈曉晨示威訊息。但對於賈曉晨與樊少皇突然疑似離婚，竟然只得少量網民祝福二人和好，相反是引來許多網民力勸他們分開：「總覺得他配不上你」、「這麼漂亮，千萬不要一輩子當家庭主婦」、「估計不簡單」，又有網民質疑二人鋪路上真人騷《再見愛人》。

賈曉晨 JJ 生了兩個可愛囡囡後，JJ已成為全職媽媽，在家細心照顧女兒。
生了兩個可愛囡囡後，JJ已成為全職媽媽，在家細心照顧女兒。（圖片來源：微博@JJ 賈曉晨）
賈曉晨 JJ 婚後的JJ已半退出娛樂圈，因為要獨力照顧兩個囡囡，所以曾在社交網大吐苦水表示無晒私人時間。
婚後的JJ已半退出娛樂圈，因為要獨力照顧兩個囡囡，所以曾在社交網大吐苦水表示無晒私人時間。（圖片來源：微博@JJ 賈曉晨）
賈曉晨 JJ
（圖片來源：微博@JJ 賈曉晨）
賈曉晨 JJ
（圖片來源：微博@JJ 賈曉晨）
賈曉晨 JJ
（圖片來源：微博@JJ 賈曉晨）
賈曉晨 JJ
（圖片來源：微博@JJ 賈曉晨）

JJ以第三者身份下嫁

樊少皇2012年公開與JJ拍拖時，就被爆出早已有20年拖友「阿霞」，對方當年更為他生了兩個孩子，一個18歲，一個13歲。樊少皇聲稱跟對方於2007年已分手但JJ仍背上小三之名，最後二人於2016年排除萬難低調結婚，婚後育有兩個寶貝女，一直予人幸福家庭的樣子，但想不到踏入2023年元旦，樊少皇竟突然單方面嗌離婚。

賈曉晨 JJ 婚後7年的JJ仍然會公開向老公樊少皇示愛，自稱是戀愛腦無藥可救。
婚後7年的JJ仍然會公開向老公樊少皇示愛，自稱是戀愛腦無藥可救。（圖片來源：微博@JJ 賈曉晨）
賈曉晨 JJ 擁有電眼加驕人身材的JJ，當年卻以第三者身份下嫁樊少皇。
擁有電眼加驕人身材的JJ，當年卻以第三者身份下嫁樊少皇。（圖片來源：微博@JJ 賈曉晨）
賈曉晨 JJ 去年農曆新年，樊少皇一家四口幸福大合照，大女顏值高被指似足媽咪JJ。
去年農曆新年，樊少皇一家四口幸福大合照，大女顏值高被指似足媽咪JJ。（圖片來源：微博@JJ 賈曉晨）
賈曉晨 JJ 30年前的「力王」樊少皇，依然寶刀未老左擁右抱兩個寶貝女。
30年前的「力王」樊少皇，依然寶刀未老左擁右抱兩個寶貝女。（圖片來源：微博@JJ 賈曉晨）
賈曉晨 JJ 因為樊少皇一句「我們要離婚了」，引爆網民爭論留言，有很多網民都大為擔心，希望只是誤會一場。
因為樊少皇一句「我們要離婚了」，引爆網民爭論留言，有很多網民都大為擔心，希望只是誤會一場。（圖片來源：微博@JJ 賈曉晨）

賈曉晨被指做小三患抑鬱 試戒藥走出陰霾

當時賈曉晨與樊少皇戀情公開後，受到不知情的人指罵，令她飽受壓力，患上抑鬱。她形容那段時間「說每一句話都想哭」，更想過放棄這一段感情，甚至曾在社交平台公開說遺言，幸得朋友及時趕到安慰，情緒才穩定下來。後來，她在精神科醫生及藥物的協助下，病情才慢慢好轉。

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（圖片來源：[email protected]賈曉晨）

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圖片來源：微博@JJ賈曉晨、微博@樊少皇

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