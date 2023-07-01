賈曉晨樊少皇再傳婚變！突發文苦嘆無法溝通：流了很多眼淚
賈曉晨JJ微博發文訴苦 嘆無法溝通又爆喊
日前（06/29）JJ賈曉晨突然在深夜發文訴苦：「大家有沒有試過無法溝通的感覺，說了很久，流了很多眼淚，然後發現對方一句沒聽懂，最後在鏡子中看到自己又紅又腫的眼睛，無奈又後悔。」網民紛紛討論，當中更有不少人懷疑她婚變。
雖然JJ未有正面回應，事後更刪除文帖，但翌日她又曬出幾張工作花絮照，並寫道：「努力工作，賺錢，為自己。」似乎話中有話。事實上，JJ與樊少皇已經不是第一次傳婚變，今年1月JJ曬出夫妻合照，慶祝結婚7周年，但樊少皇轉發時竟留言道：「我們要離婚了。」之後又「彈弓手」多次修改，即被指自爆婚變，事後老婆JJ要他解釋，樊少皇就指因輸入時出現聯想字所致，但依然受網民質疑可信性。
情人節賈曉晨JJ疑似暗串樊少皇「我竟然收花了」
今年2月元宵佳節，亦惹出婚變疑雲，JJ首次曬出一家四口的全家福，並「警告」樊少皇：「想好了再寫喔！」至情人節當日，樊少皇出Post祝老婆情人節快樂，而JJ就轉發並留言道：「這次是打好草稿才發的嗎？」5月20日，JJ透露自己收到老公送的花，但就寫道：「520我竟然收到花了，太陽從西邊出來了，你這是有危機感了嗎？」疑似暗串樊少皇。雖然離婚風波已經過了幾個月，但JJ似乎仍未能釋懷，連月來發文都話中有話，而今次再次發文訴苦，甚至自爆為對方而爆喊，難免被受質疑他們難逃「七年之癢」，婚姻亮起紅燈。
結婚7周年 JJ賈曉晨元旦晒合照 老公樊少皇轉發「我們要離婚了」
今年2023年踏入元旦日之時，JJ賈曉晨在微博晒出與老公樊少皇的恩愛合照，慶祝結婚7周年，樊少皇隨即轉發並說：「我們要離婚了」，最後才改成「我們換個冬天不冷的地方生活吧。」事發突然，即時引爆網民熱議，當中更有網民吐心聲留言：「一直覺得男的配不上JJ」。
JJ與樊少皇7年之癢？網民推測「第三者」騎劫出Pot
40歲的JJ賈曉晨昨日元旦日在微博一心晒恩愛，難得影了輯閃盲眼的合照，再寫上：「新年快樂，結婚七周年了。」作為老公的樊少皇例牌動作做轉發加幾粒字，點知有網民眼利，發現樊少皇編輯過兩次，最初記錄竟然是「我們要離婚了」，經編輯後變成「我們」，最後見街才是「我們換個冬天不冷的地方生活吧。」早前JJ才公開表示自己是「戀愛腦」（戀愛大過天），仲要係無藥可救那種，適逢結婚7周年究竟發生甚麼事？
網民支持JJ離婚 疑似第三者向正室示威？
樊少皇在結婚紀念之日要離婚，此舉動實在耐人尋味，即時惹來揣測，除成為熱搜外，亦令雙方粉絲大為緊張，網民估計「彈弓手訊息」是源於樊少皇偷食，該條微博是由小三利用樊少皇的賬號發出，疑似想向賈曉晨示威訊息。但對於賈曉晨與樊少皇突然疑似離婚，竟然只得少量網民祝福二人和好，相反是引來許多網民力勸他們分開：「總覺得他配不上你」、「這麼漂亮，千萬不要一輩子當家庭主婦」、「估計不簡單」，又有網民質疑二人鋪路上真人騷《再見愛人》。
JJ以第三者身份下嫁
樊少皇2012年公開與JJ拍拖時，就被爆出早已有20年拖友「阿霞」，對方當年更為他生了兩個孩子，一個18歲，一個13歲。樊少皇聲稱跟對方於2007年已分手但JJ仍背上小三之名，最後二人於2016年排除萬難低調結婚，婚後育有兩個寶貝女，一直予人幸福家庭的樣子，但想不到踏入2023年元旦，樊少皇竟突然單方面嗌離婚。
賈曉晨被指做小三患抑鬱 試戒藥走出陰霾
當時賈曉晨與樊少皇戀情公開後，受到不知情的人指罵，令她飽受壓力，患上抑鬱。她形容那段時間「說每一句話都想哭」，更想過放棄這一段感情，甚至曾在社交平台公開說遺言，幸得朋友及時趕到安慰，情緒才穩定下來。後來，她在精神科醫生及藥物的協助下，病情才慢慢好轉。
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