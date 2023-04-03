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賈曉晨JJ離巢後首揭TVB秘聞 呻拍劇被真摑勁委屈 疑暗指一視后

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JJ賈曉晨已離巢TVB四年，近年專心相夫教女，少有再現身幕前，近日她與朋友拍了一段影片，講出不少TVB秘聞，包括在TVB時的薪酬，及在拍劇時受到的委屈等，她更講到有一次拍劇被對手真摑巴掌，令她大感委屈！

賈曉晨 JJ JJ被問TVB人工高低。
JJ被問TVB人工高低。（圖片來源：小紅書@biubiu~）
賈曉晨 JJ JJ近年專心為樊少皇湊女，少有再現幕前。
JJ近年專心為樊少皇湊女，少有再現幕前。（圖片來源：微博@JJ賈曉晨）

JJ賈曉晨 直認TVB人工低

JJ今次與朋友所拍的影片中，雖然講明是飲了酒「酒後吐真言」，但仍不敢講得太明白，話「怕得罪人」！當被問到「TVB的工資真的很低嗎？」時，JJ回答她當年的人工確實不多，但她並非親生女，而是逐個工作計錢，當時她也有不少工作機會。

賈曉晨 JJ JJ直認當年在TVB人工不多。
JJ直認當年在TVB人工不多。（圖片來源：小紅書@biubiu~）

而當被問到「TVB真的有幫派之爭嗎」時，JJ就尷尬說：「你要害我！（有對吧？）你都這樣說，我還能否認嗎？」

賈曉晨 JJ 又默認TVB有幫派之爭。
又默認TVB有幫派之爭。（圖片來源：小紅書@biubiu~）
賈曉晨 JJ
（圖片來源：小紅書@biubiu~）
賈曉晨 JJ
（圖片來源：小紅書@biubiu~）

點名讚黃宗澤

JJ的朋友似乎是黃宗澤（Bosco）粉絲，直接問她「黃宗澤帥嗎？」JJ就大讚：「帥啊，他是一個很Nice的人，跟他合作是人真的很好，非常聊得來，任何人都很開心，這個真的是蠻好！」

賈曉晨 JJ JJ被問「黃宗澤帥嗎？」
JJ被問「黃宗澤帥嗎？」（圖片來源：小紅書@biubiu~）
賈曉晨 JJ JJ讚黃宗澤帥之餘仲好Nice。
JJ讚黃宗澤帥之餘仲好Nice。（圖片來源：小紅書@biubiu~）
賈曉晨 JJ 黃宗澤曾與JJ在TVB劇《好心作怪》中合作過。
黃宗澤曾與JJ在TVB劇《好心作怪》中合作過。（圖片來源：[email protected]

被摑勁不爽：上來就啪一巴掌

JJ又講到在TVB拍劇時的不快經歷，她說：「我有一次是真的很不舒服，因為大部分都很舒服，因為我的性格你也知道，是比較容易跟大家玩在一起的，但有一次我是真的很不爽！就是一開拍上來就啪一巴掌，把我打懵了！你知道嗎？因為之前也沒有說：『我一會兒可能會真打』，說一聲我可能也有心理準備，啪一下把我打懵了！」

賈曉晨 JJ JJ大呻在TVB拍劇時的不快經歷。
JJ大呻在TVB拍劇時的不快經歷。（圖片來源：小紅書@biubiu~）
賈曉晨 JJ 難忘被對手狠摑巴掌。
難忘被對手狠摑巴掌。（圖片來源：小紅書@biubiu~）

JJ狂呻只是拍遠景

JJ續說：「打完之後我當時就懵了一秒鐘，我才繼續叫，因為我真的沒有想到，真的很不舒服啊！我覺得至少跟我說一聲，總之交流一下吧！或者是拍近景的時候再打，因為這是一個遠景嘛，就上來啪一下把我打懵了。」

賈曉晨 JJ JJ強調當時係遠景，冇必要真打。
JJ強調當時係遠景，冇必要真打。（圖片來源：小紅書@biubiu~）

網民猜測對手係胡定欣

雖然JJ最後沒有開名，但就坦言只與對方合作過一次，引起網民熱議，有網民指出JJ曾在2013年TVB劇《戀愛季節》中，飾演梁競徽（前名梁烈唯）小三，有一幕被飾演大婆的胡定欣發現兩人姦情，怒而掌摑JJ，兩人也只有過那一次合作拍劇。不過也有網民力唔撐JJ，表示：「要是打之前跟你說，你的反應就沒那麼真實了！」

賈曉晨 JJ JJ拍《戀愛季節》時，有被胡定欣掌摑的戲份。
JJ拍《戀愛季節》時，有被胡定欣掌摑的戲份。（圖片來源：《戀愛季節》截圖）
賈曉晨 JJ 胡定欣當年尚未升呢做視后。
胡定欣當年尚未升呢做視后。（圖片來源：《戀愛季節》截圖）
賈曉晨 JJ 劇中JJ做小三介入胡定欣同梁烈唯的婚姻。
劇中JJ做小三介入胡定欣同梁烈唯的婚姻。（圖片來源：《戀愛季節》截圖）
賈曉晨 JJ 仲同梁烈唯有嘴戲！
仲同梁烈唯有嘴戲！（圖片來源：《戀愛季節》截圖）

賈曉晨嫁樊少皇曾被指做小三

樊少皇2012年公開與JJ拍拖時，就被爆出早已有20年拖友「阿霞」，對方當年更為他生了兩個孩子，一個18歲，一個13歲。樊少皇聲稱跟對方於2007年已分手但JJ仍背上小三之名，最後二人於2016年排除萬難低調結婚，婚後育有兩個寶貝女小飯兜及小飯團。

賈曉晨 JJ 笑指生下「 小飯兜 」後工作大減，所以為免失業，暫時不會考慮再追多個。
JJ與比她大約十歲的樊少皇在2016年結婚，至今已有五年。（圖片來源：微博@JJ賈曉晨）

患抑鬱曾公開說遺言

當時賈曉晨與樊少皇戀情公開後，受到不少人指罵，令她飽受壓力，患上抑鬱。她形容那段時間「說每一句話都想哭」，更想過放棄這一段感情，甚至曾在社交平台公開說遺言，幸得朋友及時趕到安慰，情緒才穩定下來。後來，她在精神科醫生及藥物的協助下，病情才慢慢好轉。

賈曉晨 JJ 排除萬難才修成正果，樊少皇一家三口不時晒幸福。
JJ於2017年為老公樊少皇誕下女兒 「小飯兜」後，便開始在家專心相夫教女。（圖片來源：微博@JJ賈曉晨）

JJ賈曉晨為最紅「味之天使」 因《獎門人》人氣急升

賈曉晨來自濟南，畢業自山東中醫藥大學，在06年約24歲時以模特兒身份參加節目《 美女廚房 》，成功奪得「美少女廚神 」冠軍，07年在節目《 味分高下 》中擔任味之天使「梳打」，以及於遊戲節目《獎門人》啜波環節而為觀眾所熟悉，是不少人心目中的女神。

賈曉晨 JJ 在《獎門人》一啜成經典。
在《獎門人》一啜成經典。（圖片來源：《超級遊戲獎門人》截圖）
賈曉晨 擁有33C上圍的JJ（左三） 樣靚身材正，發展是八位 「味之天使」 之冠。
擁有33C上圍的JJ（左三） 樣靚身材正，當年發展是八位 「味之天使」 之冠。（圖片來源：新傳媒圖片庫）

《末代御醫》後告別TVB

JJ在TVB的最後一部劇集是2016年的《末代御醫》﹐2019年中正式與TVB結束合約關係。同年，她拍攝電影《殺出個黃昏》，是繼《打擂台》後相隔十年再與林家棟合作。

賈曉晨 JJ 2012年《名媛望族》JJ有一幕試內衣戲，睇到觀眾嘩嘩聲。
2012年《名媛望族》JJ有一幕試內衣戲，睇到觀眾嘩嘩聲。（圖片來源：《名媛望族》截圖）
賈曉晨 JJ 2016年《末代御醫》中，JJ飾演郭晉安妻子，戲份頗多。
2016年《末代御醫》中，JJ飾演郭晉安妻子，戲份頗多。（圖片來源：《末代御醫》劇照）

未夠廿歲已置業

其實JJ未夠廿歲已在山東以十幾萬置業，其後又在將軍澳一共買下三層市值各超過400萬的樓房作收租之用，即使現在無工作收入，亦可「印印腳」做包租婆！

JJ 賈曉晨
JJ當年曾是不少宅男心目中的女神。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
賈曉晨 最紅「味之天使」37歲「梳打」JJ在家忙湊女 試戒藥努力走出抑鬱陰霾
（圖片來源：新傳媒圖片庫）
賈曉晨 最紅「味之天使」37歲「梳打」JJ在家忙湊女 試戒藥努力走出抑鬱陰霾
（圖片來源：新傳媒圖片庫）

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撰文：東方新地圖片來源：小紅書@biubiu~、《戀愛季節》截圖、微博@JJ賈曉晨、《超級遊戲獎門人》截圖、新傳媒圖片庫、[email protected]、《名媛望族》截圖、《末代御醫》劇照

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