賈曉晨JJ離巢後首揭TVB秘聞 呻拍劇被真摑勁委屈 疑暗指一視后
JJ賈曉晨 直認TVB人工低
JJ今次與朋友所拍的影片中，雖然講明是飲了酒「酒後吐真言」，但仍不敢講得太明白，話「怕得罪人」！當被問到「TVB的工資真的很低嗎？」時，JJ回答她當年的人工確實不多，但她並非親生女，而是逐個工作計錢，當時她也有不少工作機會。
而當被問到「TVB真的有幫派之爭嗎」時，JJ就尷尬說：「你要害我！（有對吧？）你都這樣說，我還能否認嗎？」
點名讚黃宗澤
JJ的朋友似乎是黃宗澤（Bosco）粉絲，直接問她「黃宗澤帥嗎？」JJ就大讚：「帥啊，他是一個很Nice的人，跟他合作是人真的很好，非常聊得來，任何人都很開心，這個真的是蠻好！」
被摑勁不爽：上來就啪一巴掌
JJ又講到在TVB拍劇時的不快經歷，她說：「我有一次是真的很不舒服，因為大部分都很舒服，因為我的性格你也知道，是比較容易跟大家玩在一起的，但有一次我是真的很不爽！就是一開拍上來就啪一巴掌，把我打懵了！你知道嗎？因為之前也沒有說：『我一會兒可能會真打』，說一聲我可能也有心理準備，啪一下把我打懵了！」
JJ狂呻只是拍遠景
JJ續說：「打完之後我當時就懵了一秒鐘，我才繼續叫，因為我真的沒有想到，真的很不舒服啊！我覺得至少跟我說一聲，總之交流一下吧！或者是拍近景的時候再打，因為這是一個遠景嘛，就上來啪一下把我打懵了。」
網民猜測對手係胡定欣
雖然JJ最後沒有開名，但就坦言只與對方合作過一次，引起網民熱議，有網民指出JJ曾在2013年TVB劇《戀愛季節》中，飾演梁競徽（前名梁烈唯）小三，有一幕被飾演大婆的胡定欣發現兩人姦情，怒而掌摑JJ，兩人也只有過那一次合作拍劇。不過也有網民力唔撐JJ，表示：「要是打之前跟你說，你的反應就沒那麼真實了！」
賈曉晨嫁樊少皇曾被指做小三
樊少皇2012年公開與JJ拍拖時，就被爆出早已有20年拖友「阿霞」，對方當年更為他生了兩個孩子，一個18歲，一個13歲。樊少皇聲稱跟對方於2007年已分手但JJ仍背上小三之名，最後二人於2016年排除萬難低調結婚，婚後育有兩個寶貝女小飯兜及小飯團。
患抑鬱曾公開說遺言
當時賈曉晨與樊少皇戀情公開後，受到不少人指罵，令她飽受壓力，患上抑鬱。她形容那段時間「說每一句話都想哭」，更想過放棄這一段感情，甚至曾在社交平台公開說遺言，幸得朋友及時趕到安慰，情緒才穩定下來。後來，她在精神科醫生及藥物的協助下，病情才慢慢好轉。
JJ賈曉晨為最紅「味之天使」 因《獎門人》人氣急升
賈曉晨來自濟南，畢業自山東中醫藥大學，在06年約24歲時以模特兒身份參加節目《 美女廚房 》，成功奪得「美少女廚神 」冠軍，07年在節目《 味分高下 》中擔任味之天使「梳打」，以及於遊戲節目《獎門人》啜波環節而為觀眾所熟悉，是不少人心目中的女神。
《末代御醫》後告別TVB
JJ在TVB的最後一部劇集是2016年的《末代御醫》﹐2019年中正式與TVB結束合約關係。同年，她拍攝電影《殺出個黃昏》，是繼《打擂台》後相隔十年再與林家棟合作。
未夠廿歲已置業
其實JJ未夠廿歲已在山東以十幾萬置業，其後又在將軍澳一共買下三層市值各超過400萬的樓房作收租之用，即使現在無工作收入，亦可「印印腳」做包租婆！
將來還有什麼演唱會值得留意？
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