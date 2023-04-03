賈曉晨JJ離巢後首揭TVB秘聞 呻拍劇被真摑勁委屈 疑暗指一視后

JJ賈曉晨已離巢TVB四年，近年專心相夫教女，少有再現身幕前，近日她與朋友拍了一段影片，講出不少TVB秘聞，包括在TVB時的薪酬，及在拍劇時受到的委屈等，她更講到有一次拍劇被對手真摑巴掌，令她大感委屈！