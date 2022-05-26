荃灣豬肉佬AK成熱話! 葵盛賣魚MC想低調 鄧月平幫手落單你記唔記得？
賣魚MC驚現葵盛街市 自嘲唔靚仔想低調
其實除咗「荃灣豬肉佬AK 」之後，早前有網民發現葵盛街市一魚檔之中，梳著韓仔頭的「賣魚MC」，見他後生又青靚白淨，一度成為師奶群中的焦點。有傳媒打算上前做訪問時，「賣魚MC」謙稱自己唔靚仔荃灣AK靚仔好多，又稱自己只想低調做普通人，避免紅咗人多口雜。他不抗拒街坊上前合照，只要有幫襯就可以。
「隱世店員」爆紅入行有前科
其實類似的「隱世店員」觸發網絡熱搜的故事，每隔一陣有發生，不過在無口罩的年代，被關注的多數是女生，好似2017年惠康靚女收銀、去年的九巴女車長，當中亦有懷疑造勢順道入行做藝人的例子，例如2016年被野生捕獲改名「巨胸翠如」的銅鑼灣女侍應，事主鄧月平未到一年就被邀請入行參加ViuTV選美；在台灣的夜市類似紅人就更是不計其數，出道十年的雞排妹就係當中的代表人物：
銅鑼灣女侍應——鄧月平被偷拍後參加選美
2016年ViuTV《美選D.n.A》參賽者鄧月平（Larine）被冠如「巨胸翠如」綽號，其實入行前就有被偷拍於網上引發討論，當時已有指有幕後軍師刻意經營。
貨真價實送貨女工「港版羅拉」朱芊佩
2017年，送貨女工朱芊佩因相貌娟好、身材健碩巨大反差，於工作期間被「網民」拍下照片後，得到網媒採訪和吹捧，成功受到關注，又得到《東張西望》介紹，獲封為「港版羅拉」、「運輸界羅拉」或「最美搬運工人」等，瞬間已得到代言廣告機會；朱芊佩翌年試過「北上發展」演出真人騷《送一百位女孩回家2》，2019年初，她再參與由江蘇衛視主辦的真人騷《新相親大會》，分享兩次愛情經驗和擇偶條件；完成節目後「羅拉」未有活躍於幕前，回到香港繼續從事送貨運輸，偶然為駕駛學校代言，不少網友都報料表示在各區見過她的出沒。
重溫《東張西望》訪問「運輸界羅拉」：
元朗牛雜妹 太子女參加兩台選美
李美琪2015年憑元朗一間牛雜檔的太子女身份，報名參選《2015年度香港小姐競選》，雖然落選但就成功炒熱人氣，及後又參加viuTV的《美選D.n.A》，不過都係落選。然而，牛雜妹依然田活躍於幕前，無論電視劇或電電影均有參與。
台灣代表 雞排妹入行十周年！
其實「隱世店員」這種話題操作，在台灣也很常見，在2012年初，原名鄭佳甄的鄭家純因學生時期曾兼職外拍模特兒，為雞排店代言做「一日店長」的宣傳，影片爆紅，而被媒體冠以「雞排妹」的暱稱，多年來有不少網民陷入「曼德拉效應」誤以為她曾經在夜市兼職賣過雞排，事實就只是拍攝一條影片而已!
重溫十年前原名鄭佳甄的雞排妹「出道作」，有觀眾抵死留言「眼睛完全無法對焦在雞排上」！
常見問題
「賣魚MC」來自那個街市？
早前有網民發現葵盛街市一魚檔之中，有位梳著韓仔頭的「賣魚靚仔」，接受傳媒訪問時更自嘲⋯⋯詳情請看
香港曾經有那些藝人是店員出身而爆紅？
曾參加ViuTV選美節目的鄧月平，曾經於餐廳被偷拍⋯⋯詳情請看
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