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荃灣豬肉佬AK成熱話! 葵盛賣魚MC想低調 鄧月平幫手落單你記唔記得？

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「荃灣豬肉佬AK 」劉宋威近日爆紅成為全港熱話，現已發展到有專屬Facebook群組及個人社交平台專頁，fans們更自稱「威威豬」，又開始接廣告，由素人搖身一躍變明星！但其實演藝圈一向不乏呢個途徑入行嘅例子，當中鄧月平可以話係最成功例子！

荃灣肉檔AK 賣魚MC 荃灣街市AK成為近日熱話，有女士們爭相前往集郵。
荃灣街市AK成為近日熱話，有女士們爭相前往集郵。（圖片來源：[email protected]荃灣鮮肉AK應援團）

賣魚MC驚現葵盛街市 自嘲唔靚仔想低調

其實除咗「荃灣豬肉佬AK 」之後，早前有網民發現葵盛街市一魚檔之中，梳著韓仔頭的「賣魚MC」，見他後生又青靚白淨，一度成為師奶群中的焦點。有傳媒打算上前做訪問時，「賣魚MC」謙稱自己唔靚仔荃灣AK靚仔好多，又稱自己只想低調做普通人，避免紅咗人多口雜。他不抗拒街坊上前合照，只要有幫襯就可以。

荃灣肉檔AK 繼「荃灣街市AK」之後，出現「賣魚MC」，又一個師奶殺手出現。
繼「荃灣街市AK」之後，出現「賣魚MC」，又一個師奶殺手出現。（圖片來源：網上圖片）

「隱世店員」爆紅入行有前科

其實類似的「隱世店員」觸發網絡熱搜的故事，每隔一陣有發生，不過在無口罩的年代，被關注的多數是女生，好似2017年惠康靚女收銀、去年的九巴女車長，當中亦有懷疑造勢順道入行做藝人的例子，例如2016年被野生捕獲改名「巨胸翠如」的銅鑼灣女侍應，事主鄧月平未到一年就被邀請入行參加ViuTV選美；在台灣的夜市類似紅人就更是不計其數，出道十年的雞排妹就係當中的代表人物：

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2017年粉嶺惠康「靚女收銀」（圖片來源：高登討論區）
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2017年靚女巴士車長被捕獲，據報行駛小西灣往返跑馬地的8X及19號路線。（圖片來源：Facebook群組「PLAY HARD玩硬」）
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同樣是2017年，馬鞍山KFC靚女經理。（圖片來源：facebook群組）

銅鑼灣女侍應——鄧月平被偷拍後參加選美

2016年ViuTV《美選D.n.A》參賽者鄧月平（Larine）被冠如「巨胸翠如」綽號，其實入行前就有被偷拍於網上引發討論，當時已有指有幕後軍師刻意經營。

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2016銅鑼灣女侍應，被網民偷拍且上載到高登討論區並改名「巨胸翠如」，因而在網上走紅，鄧月平跟住就去ViuTV參加選美。（圖片來源：網絡圖片）
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最近鄧月平仲進軍埋樂壇！（圖片來源：[email protected]

貨真價實送貨女工「港版羅拉」朱芊佩

2017年，送貨女工朱芊佩因相貌娟好、身材健碩巨大反差，於工作期間被「網民」拍下照片後，得到網媒採訪和吹捧，成功受到關注，又得到《東張西望》介紹，獲封為「港版羅拉」、「運輸界羅拉」或「最美搬運工人」等，瞬間已得到代言廣告機會；朱芊佩翌年試過「北上發展」演出真人騷《送一百位女孩回家2》，2019年初，她再參與由江蘇衛視主辦的真人騷《新相親大會》，分享兩次愛情經驗和擇偶條件；完成節目後「羅拉」未有活躍於幕前，回到香港繼續從事送貨運輸，偶然為駕駛學校代言，不少網友都報料表示在各區見過她的出沒。

賣魚MC 荃灣肉檔ak 隱世店員 朱芊佩爆紅後仍然從事搬運工作，最近也有為駕駛學校代言。
朱芊佩爆紅後仍然從事搬運工作，最近也有為駕駛學校代言。（圖片來源：[email protected]_siuchu）
賣魚MC 荃灣肉檔ak 隱世店員 羅拉帶著「香港美女搬運工」的特殊身份，現身2019年初播出的相親節目。
羅拉帶著「香港美女搬運工」的特殊身份，現身2019年初播出的相親節目。（圖片來源：《新相親大會》影片截圖）
賣魚MC 荃灣肉檔ak 隱世店員 2019年初的真人騷節目中，朱芊佩成功與「富二代」參加者牽手，不過最後沒有下文，似乎只係節目效果。
2019年初的真人騷節目中，朱芊佩成功與「富二代」參加者牽手，不過最後沒有下文，似乎只係節目效果。（圖片來源：《新相親大會》影片截圖）
賣魚MC 荃灣肉檔ak 隱世店員 不少網友都留言表示在街頭仍然見到「羅拉」從事送貨的蹤影。
不少網友都留言表示在街頭仍然見到「羅拉」從事送貨的蹤影。（圖片來源：facebook留言截圖）

重溫《東張西望》訪問「運輸界羅拉」：

元朗牛雜妹 太子女參加兩台選美

李美琪2015年憑元朗一間牛雜檔的太子女身份，報名參選《2015年度香港小姐競選》，雖然落選但就成功炒熱人氣，及後又參加viuTV的《美選D.n.A》，不過都係落選。然而，牛雜妹依然田活躍於幕前，無論電視劇或電電影均有參與。

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仲有「牛雜妹」李亦喬（真名李美琪）（圖片來源：[email protected]
賣魚MC 荃灣肉檔ak 隱世店員 荃灣肉檔AK 李美琪2015年憑元朗一間牛雜檔的太子女身份報名參選《2015年度香港小姐競選》，雖然落選但就成功炒熱人氣，及後又參加viuTV的《美選D.n.A》，不過都係落選。然而，牛雜妹依然田活躍於幕前，無論電視劇或電電影均有參與。
李美琪2015年憑元朗一間牛雜檔的太子女身份報名參選《2015年度香港小姐競選》，雖然落選但就成功炒熱人氣，及後又參加viuTV的《美選D.n.A》，不過都係落選。然而，牛雜妹依然田活躍於幕前，無論電視劇或電電影均有參與。（圖片來源：[email protected]

台灣代表 雞排妹入行十周年！

其實「隱世店員」這種話題操作，在台灣也很常見，在2012年初，原名鄭佳甄的鄭家純因學生時期曾兼職外拍模特兒，為雞排店代言做「一日店長」的宣傳，影片爆紅，而被媒體冠以「雞排妹」的暱稱，多年來有不少網民陷入「曼德拉效應」誤以為她曾經在夜市兼職賣過雞排，事實就只是拍攝一條影片而已!

賣魚MC 荃灣肉檔ak 隱世店員 荃灣肉檔AK 荃灣鮮肉AK應援團 真身 有網友挖出雞排妹9年前「代言雞排」當一日店長的影片，青澀模樣曝光！（翻攝自 AMY CHIOU YouTube）
有網友挖出雞排妹10年前「代言雞排」當一日店長的影片，青澀模樣曝光！（圖片來源：翻攝自 AMY CHIOU YouTube）

重溫十年前原名鄭佳甄的雞排妹「出道作」，有觀眾抵死留言「眼睛完全無法對焦在雞排上」！

常見問題

「賣魚MC」來自那個街市？

早前有網民發現葵盛街市一魚檔之中，有位梳著韓仔頭的「賣魚靚仔」，接受傳媒訪問時更自嘲⋯⋯詳情請看

香港曾經有那些藝人是店員出身而爆紅？

曾參加ViuTV選美節目的鄧月平，曾經於餐廳被偷拍⋯⋯詳情請看

撰文：東方新地圖片來源：Facebook群組、高登討論區、[email protected]荃灣鮮肉AK應援團、[email protected][email protected]

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