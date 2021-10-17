賭命夫妻｜交換誘惑3大爭議被批過火 支持者反擊：相敬如賓有乜好睇
文：東方新地 圖： ViuTV 《賭命夫妻》截圖
指控1: 重拾甜蜜變成肉體誘惑
有觀眾指節目本來分開人妻人夫「隔離營」是要安排瀕臨分手夫妻面對自己對待另一半的關係，但結果種種測試就變成綜藝式肉體誘惑，令夫妻關係火上加油⋯⋯
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指控2: 夫妻剖白「原告變被告」
節目播出了5集，「船P任務」終於將Dennis與Teris的緊張關係演變成幕前「炒大鑊」，主持火火及陳嘉倩決定捉兩位促膝詳談，然而過程中Dennis並無特別表示歉意，更自詡「一早估到係自己太太」，Dennis的辯解在節目即時討論區受到大批女觀眾狠批。太太Teris在分享過程中竟然承認自己有「盲點」，掌摑對他不公平⋯⋯有觀眾認為這場對談令到「原告變被告」，更表示這對夫婦的問題似乎不容易解決，預料將會是15集節目中最高危的組合！
指控3 : PTGF 熟口熟面 推藝員做出租情人
被安排配對五位賭命老公的PTGF，一出場就以最性感場面出現，大家以水著相見，本來戴上臉罩的幾位PTGF，原來之前都曾現身於ViuTV的綜藝節目。
支持者回應： 「現實仲殘酷！」
對於批評，有觀眾認為「真人Show節目本是如此」，更指現實中夫妻瞞騙的例子往往更殘酷，亦有觀眾表示「如果相敬如賓就無戲睇」⋯⋯對於節目是否能幫助入面5對夫妻修補關係，可能就要再看餘下10集的發展，才知真相。
賭命夫妻｜PTGF Agnus
參演過《鬼同你上位》在節目上盡顯寸嘴本色，但Angus在IG貼出的相，卻相當大反差。
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賭命夫妻｜PTGF Mangie
現年27歲的Mangie（原名羅翠雯，現改名羅曼菲 [email protected] ）擁有32E上圍，是一名中葡混血兒，曾參選過亞姐，並在2014年獲得工展小姐冠軍。去年她因參加ViuTV節目《鬼同妳上位》，因為被指「淫邪」而突圍而出，最後更成功奪得冠軍，當時這個節目就是由保錡、火火及七仙羽主持。
賭命夫妻｜PTGF 孖四
孖四真名凱莎（Belle），年齡 33｜身高(cm) 170｜體重(kg) 50｜三圍(寸) 32.5 23.5 35.5；空姐出身的孖四，在其社交網有大量性感靚相，近年因疫情令航空業大受影響，孖四停工冇得飛，接下大量模特兒工作。
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賭命夫妻｜PTGF Liz
今年初熱播的《ERROR自肥企画》帶來不少新臉孔，包括Dee哥的「自肥環節」《鹹濕荒島俏博士》女主角，之前神神秘秘只係影後尾枕，原來呢位身穿超性感黃色三點式的嬉水女郎，曾經參加過口罩小姐，就係Dee哥Team嘅「肥妹」李文潔（Liz）⋯⋯
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賭命夫妻｜PTGF Ollie
Ollie（[email protected]）被獲安排與人夫阿匡做一對。（阿匡老婆正是上集畀受關注的26歲人妻Luna）。Ollie參加口罩小姐時，屬肥仔一隊，代號「服務員」的Ollie原名温穎琦，原名Olivia）現年34歲，曾任職空姐，現時擔任直播主持，繼在《口罩小姐》選舉中20強止步後，近日她成為了「培生擂台無敵盃」女子拳擊表演賽兩位參賽者之一，對手是參加過ViuTV另一真人騷《造美人》的Kathy（張育玲）。