賭命夫妻｜交換誘惑3大爭議被批過火　支持者反擊：相敬如賓有乜好睇

ViuTV綜藝《賭命夫妻》播出一星期，先後找來ERROR成員及口罩小姐擔任「臨時伴侶」PTGF，被指由本來的「重拾甜蜜」的愛情保鮮，卻愈玩愈過火，直到人夫「快樂船P 」更變成交換伴侶式肉體誘惑，有觀眾表示強烈反感，亦有人表示只是做戲一看無妨，幾位飾演演PTGF的女藝員則懶理批評，大方分享花絮和合照⋯⋯

文：東方新地 圖： ViuTV 《賭命夫妻》截圖