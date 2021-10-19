賭命夫妻｜紅到去台灣 有媒體指節目會提高離婚率 寶島網民又點睇？

ViuTV綜藝《賭命夫妻》顛覆一貫香港電視節目，一開播即惹來不少熱議，頭幾集找來PTBF與PTGF談情，衝擊觀眾視覺，男參賽者在「快樂船P」一集更是高潮疊起，有人搞到家變咁滯！《賭命夫妻》愈激愈出位，更紅到去台灣，多間台媒都有轉載節目及作出評論，台灣人出名思想前衛接受能力高，竟然都覺得內容太過火？

文：東方新地 圖：ViuTV《賭命夫妻》截圖、東森新聞、ETtoday星光雲、TEEPR亮新聞截圖