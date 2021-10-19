賭命夫妻｜紅到去台灣 有媒體指節目會提高離婚率 寶島網民又點睇？
文：東方新地 圖：ViuTV《賭命夫妻》截圖、東森新聞、ETtoday星光雲、TEEPR亮新聞截圖
《賭命夫妻》在台灣掀熱話
ViuTV的《賭命夫妻》已成為香港人茶餘飯後的熱話，估唔到節目紅到去台灣，一樣話題不絕。台灣多間媒體都有報道《賭命夫妻》，普遍認為內容大膽，「快樂船P」一集請來5位PTGF色誘人夫更是露骨，ETtoday更指這個節目會提高國家的離婚率！
台灣網民意見兩極
台灣人向來接受能力都幾高，思想亦新潮，不過對於《賭命夫妻》的節目內容，台灣網民意見都不一，有人覺得玩大咗會破壞夫妻感情，亦有人覺得各有各玩冇問題，甚至笑言「老公沒有生理反應你才要哭吧！」
直斥夫妻挑戰道德底綫
網民：要慶幸妳老公還能用吧！
人夫與PTGF肌膚相親！
在《賭命夫妻》節目中，5位人夫應大會安排，與5位身穿性感比堅尼的PTGF一齊上船開P，而製作組亦花盡心思，為5位人夫準備了大量刺激的遊戲環節，不單止比前一日拍拖更加親密，而且每個節目亦有不少身體接觸、肌膚相親，其挑逗的程度令人夫玩到流晒口水，相信坐在電視機前的觀眾亦睇到「嘩嘩」聲！
人妻「打撈行動」Ready ……
正所謂「有咁耐風流，得咁耐⋯⋯」，製目組又點會咁益一班參賽人夫？正當他們在船上與5名PTGF玩得興高采烈之際，原來節目組已經瞞住人夫安排了5名「大婆」登上另一艘船進行秘密任務，在一班人夫已經蒙眼進入忘我境界時，人妻們已接受了Dee哥的特訓，學會挑逗技巧，並於Party船上準備就緒，一個由陳嘉倩率領，名為「打撈行動」的任務亦正式展開⋯⋯
換太太上場！
經過Dee哥調教，幾位人妻的誘惑功夫十足，不過幾個老公都能忍受到測試，就算出動吹耳、絲襪誘惑，都不為所動，直至⋯⋯
Dennis竟然親吻了扮作PTGF的Teris，結果玩出火，因為Teris發現在過程中Dennis竟然有互動，直言這個經驗令她覺得對丈夫的信任完全摧毁，即場摑了他一巴掌！
下周《賭命夫妻》每集預告
第6集 – 賭命夫妻第二周展開
第7集 – 情信大挑戰
第8集 – 夫妻真性情
第9集 – 七師傅打救賭命夫妻們
第10集 – 睡房更新大作戰