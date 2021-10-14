賭命夫妻｜孖四飾演PTGF 口罩小姐出身原來係空姐辣模！大起底
ViuTV的綜藝《賭命夫妻》請來口罩小姐「孖四」飾演其中一位PTGF，招呼其中一個人夫，報稱任職空姐的孖四，既是模特兒與兼職演員，在其社交網有大量性感模特兒照，33歲的她畢業於香港大學主修藝術，內外兼備。雖然孖四在《口罩小姐》foul，與三甲無緣，但ViuTV同時舉辦民選除罩小姐，孖四真身咁省鏡，難怪仲有演出機會﹗
撰文：東方新地 圖片：ViuTV電視截圖、孖四IG圖片
孖四原名Belle凱莎 是空姐亦是模特兒
一日未被foul或比賽未完結，參賽者都不能自爆及承認自己的真正身份，不過孖四真身已被本刊記者起底，33歲的孖四其實叫Belle凱莎，在其社交網有大量性感靚相，近年因疫情令航空業大受影響，孖四停工冇得飛，接下大量模特兒工作。
口罩小姐孖四自揭慘情經歷
孖四在辯論比賽中的表現非常突出，因為她連自己的人生經歷都肯拿出來分享：「上年8月我媽話腸胃炎做檢查，半個鐘之後，醫生同我講媽咪大腸小腸都壞死咗，叫我有心理準備，我同阿妹
港大畢業拍過《警訊》
孖四曾於香港大學修讀藝術，畢業後投考空姐兼做模特兒，幕前經驗非常豐富，因為她拍過《警訊》及不少港台節目，對於模特兒的工作，孖四性感無極限，看得出她非常專業，而且身材真係無得輸。
唔知可以點，坐咗喺深切治癒部出面，醫護都好忙，忙到都冇時間回答我，我哋香港冇親戚，同一年爸爸都過咗身，我哋能夠做嘅就喺電話search呢個病，好無助，嗰個感覺到依家我仲記得，試諗吓，如果我哋被人熄咗大掣 、斷咗網絡，我真係唔知可以做啲乜，唔知有咩可以撐落去，可能正正某處有一個人都係因為咁徬徨，好似我當初咁，喺互聯網得到支持同勇氣，如果係咁 ，你哋仲會唔會支持『每個禮拜斷一日互聯網？』」
父母同年先後離去
Belle的社交網內除了有大量性感模特兒照，去年亦po出深切治療部門外的照片，以及父親去後留下一間小店給她，與孖四的經歷非常脗合。