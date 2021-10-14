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賭命夫妻｜孖四飾演PTGF 口罩小姐出身原來係空姐辣模！大起底

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撰文：東方新地

ViuTV的綜藝《賭命夫妻》請來口罩小姐「孖四」飾演其中一位PTGF，招呼其中一個人夫，報稱任職空姐的孖四，既是模特兒與兼職演員，在其社交網有大量性感模特兒照，33歲的她畢業於香港大學主修藝術，內外兼備。雖然孖四在《口罩小姐》foul，與三甲無緣，但ViuTV同時舉辦民選除罩小姐，孖四真身咁省鏡，難怪仲有演出機會﹗

撰文：東方新地 圖片：ViuTV電視截圖、孖四IG圖片

賭命夫妻孖四
賭命夫妻第四集，孖四出場，擔當「PTGF」，要挑起人夫的戀愛感覺！（圖片來源：ViuTV《賭命夫妻》）
賭命夫妻
第一個環節已經有肌膚之親！（圖片來源：ViuTV《賭命夫妻》）
口罩小姐
當日ViuTV公布入圍名單，044號的參賽者33歲，身高170cm，任職空姐。
口罩小姐
初選一出場自我介紹，044號就說：「我係孖四，今日第一日返工！」最後入了保錡組被封孖四。在第二回合辯論比賽中，孖四道出母親病危時自己的無助，帶出不能沒有互聯網，講到眼濕濕要隊員安慰。

孖四原名Belle凱莎 是空姐亦是模特兒

一日未被foul或比賽未完結，參賽者都不能自爆及承認自己的真正身份，不過孖四真身已被本刊記者起底，33歲的孖四其實叫Belle凱莎，在其社交網有大量性感靚相，近年因疫情令航空業大受影響，孖四停工冇得飛，接下大量模特兒工作。

口罩小姐
在孖四的社交網內，只有一張身穿空姐制服的限時動態照，不過她把制服全遮蓋，只露出黑絲。
口罩小姐
身形高䠷的孖四是個好專業的模特兒。 photo by@kennethcheung

口罩小姐孖四自揭慘情經歷

孖四在辯論比賽中的表現非常突出，因為她連自己的人生經歷都肯拿出來分享：「上年8月我媽話腸胃炎做檢查，半個鐘之後，醫生同我講媽咪大腸小腸都壞死咗，叫我有心理準備，我同阿妹

港大畢業拍過《警訊》

孖四曾於香港大學修讀藝術，畢業後投考空姐兼做模特兒，幕前經驗非常豐富，因為她拍過《警訊》及不少港台節目，對於模特兒的工作，孖四性感無極限，看得出她非常專業，而且身材真係無得輸。

口罩小姐
孖四的社交網內不乏泳衣照。
口罩小姐
孖四過去參演過不少幕前演出，包括《警訊》。
口罩小姐
每年都為自己影一張證件相的孖四，近年樣子變化不大，面尖尖好靚女。
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孖四報稱三圍是32.5-23.5-35.5，好標準的模特兒身形。
口罩小姐
孖四近年多次擔任車模。
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有樣有身材仲有學識，孖四的package冇得彈。
口罩小姐
性感無極限的孖四，著性感內衣拍照絕對不是問題。
口罩小姐
在香港大學畢業的孖四，讀書時肯定是校花。

唔知可以點，坐咗喺深切治癒部出面，醫護都好忙，忙到都冇時間回答我，我哋香港冇親戚，同一年爸爸都過咗身，我哋能夠做嘅就喺電話search呢個病，好無助，嗰個感覺到依家我仲記得，試諗吓，如果我哋被人熄咗大掣 、斷咗網絡，我真係唔知可以做啲乜，唔知有咩可以撐落去，可能正正某處有一個人都係因為咁徬徨，好似我當初咁，喺互聯網得到支持同勇氣，如果係咁 ，你哋仲會唔會支持『每個禮拜斷一日互聯網？』」

口罩小姐
孖四的真人真事分享令全場感動，講完更有人大叫加油給她支持。
口罩小姐
有網民睇完節目，即在討論區問孖四的故事是否真實。

父母同年先後離去

Belle的社交網內除了有大量性感模特兒照，去年亦po出深切治療部門外的照片，以及父親去後留下一間小店給她，與孖四的經歷非常脗合。

口罩小姐
孖四曾po出在深切治療部外的照片，相信就是母親入院後她感到最徬徨的時候。
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去年孖四再po出一間小店的照片，表示父親亦已過身。
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孖四表示父親在19年尾離開，她會好好打理小店。

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