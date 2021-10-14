賭命夫妻｜孖四飾演PTGF 口罩小姐出身原來係空姐辣模！大起底

ViuTV的綜藝《賭命夫妻》請來口罩小姐「孖四」飾演其中一位PTGF，招呼其中一個人夫，報稱任職空姐的孖四，既是模特兒與兼職演員，在其社交網有大量性感模特兒照，33歲的她畢業於香港大學主修藝術，內外兼備。雖然孖四在《口罩小姐》foul，與三甲無緣，但ViuTV同時舉辦民選除罩小姐，孖四真身咁省鏡，難怪仲有演出機會﹗

撰文：東方新地 圖片：ViuTV電視截圖、孖四IG圖片