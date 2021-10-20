賭命夫妻｜機師浩然落水出醜當場爆粗 寫長文控訴：有人冇盡自己責任！
撰文：東方新地 圖片：ViuTV《賭命夫妻》影片截圖、[email protected]_beary、[email protected]
《賭命夫妻》大玩水上活動
話明係真人騷，當然會發生好多突發事情，有劇本跟都一樣會有意外，周一(10月18日)播出的一集，安排5對夫婦去漁排接受考驗，老婆就坐艇登陸，老公就自己划獨木舟，仲要鬥快。鏡頭前一班人夫都無從入手，只有阿匡有經驗，結果有人未開始先反艇受傷，勁出狀況。
唔識游水反舟跌落水
其中機師人夫浩然就最慘，因為他完全唔識游水，結果hold唔住隻獨木舟，仲跌埋落水，在海中心攬住隻舟唔知點算好的浩然，聽到老婆Rebekah叫她自己遊去漁排，忍不住爆粗大罵老婆Rebekah：「游X緊喇，嘈！」，Rebekah面有難色同工作人員講：「佢發脾氣。」
狼狽上岸後爆Seed
幾經掙扎，浩然終於游到去漁排，筋疲力盡的他要在工作人員幫忙下先上到岸，老婆Rebekah大為緊張上前安撫，但浩然依然忍唔住爆粗鬧劇組：「Casting我已經話咗我唔熟水性，唔係好游到水，依家證明我真係唔死得，但我係唔會游到水。你依家整個咁X樣嘅Item畀我，真係玩緊我喎其實。我講X到明，依家同我講玩獨木舟，一次玩掂？點玩呀！嗱！下個Item，我頂你個肺畀架飛機你，我同你講好易嘅啫，推爆個Engine，踏兩踏咪上天囉，X！你試下揸。」浩然連珠砲發非常激動：「你叫我揀卡有冇諗過吖？你叫我著Legging嚟有冇諗過吖？畀少少面吖！」
兩度為發脾氣解畫
其後浩然在社交網為發脾氣一事解畫：「你（哋）都係想要節目效果啫！俾你囉！」不過外界繼續議論紛紛，覺得浩然為人大男人而且容易暴躁，而老婆Rebekah仲喊住唔瞓話要幫老公大平反，結果浩然在社交網撰寫了一篇幾千字的感言，公開整件事的始末。
矛頭直指ViuTV幕後
浩然表示原本諗住《賭命夫妻》播完才寫感言，但老婆Rebekah無啦啦喊住替他不值，所以他提早發表自己對這個節目的感受。浩然承認有嘢控制唔到或者超出預料，自己亦有脾氣，並指當場爆Seed唔係因為輸，他的爆發點是覺得「有人冇去盡自己嘅責任」，唔覺得有一種「我喺呢個遊戲裏面係安全嘅感覺」，直指這是遊戲設計者的責任，矛頭好明顯。浩然強調當日根本係食自己，似有自生自滅之感，所以他才會如此激動。
盡自己責任去參與
雖然拍攝期間有很多未能預期的事情出現，但浩然表示唔會輕易放棄，就算知道自己會輸，都會「盡自己作為參與者責任」去完成。所以當浩然覺得自己盡了本份，但其他人冇盡到本份時，他就會嬲多十倍，當日爆粗鬧製作組時，浩然其實就係嬲緊呢樣嘢。