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賭命夫妻｜機師浩然落水出醜當場爆粗 寫長文控訴：有人冇盡自己責任！

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撰文：東方新地

極度有爭議性的ViuTV真人騷節目《賭命夫妻》，5對夫妻將婚姻關係擺上枱，出動完PTBF同PTGF進行考驗，好似平靜下來。不過日前一集依然有火藥味，機師人夫浩然進行獨木舟比賽，因為唔識游水又第一次玩獨木舟，狼狽跌落水包尾，浩然唔止鬧老婆Rebekah，上水後仲爆粗鬧劇組，嬲到震，事後浩然更在社交網寫長文洩忿，對ViuTV作出控訴！

撰文：東方新地 圖片：ViuTV《賭命夫妻》影片截圖、[email protected]_beary、[email protected]

周一播出的《賭命夫妻》，5位人夫要划獨木舟。（圖片來源：ViuTV《賭命夫妻》影片截圖）
周一播出的《賭命夫妻》，5位人夫要划獨木舟。（圖片來源：ViuTV《賭命夫妻》影片截圖）
當其實4位人夫都準備就緒，浩然連艇都未上到。（圖片來源：ViuTV《賭命夫妻》影片截圖）
當4位人夫都準備就緒，上艇後反埋艇，不過此時的浩然連艇都未上到。（圖片來源：ViuTV《賭命夫妻》影片截圖）

《賭命夫妻》大玩水上活動

話明係真人騷，當然會發生好多突發事情，有劇本跟都一樣會有意外，周一(10月18日)播出的一集，安排5對夫婦去漁排接受考驗，老婆就坐艇登陸，老公就自己划獨木舟，仲要鬥快。鏡頭前一班人夫都無從入手，只有阿匡有經驗，結果有人未開始先反艇受傷，勁出狀況。

唔識游水的浩然一開始已經好迷茫。（圖片來源：ViuTV《賭命夫妻》影片截圖）
唔識游水的浩然一開始已經好迷茫。（圖片來源：ViuTV《賭命夫妻》影片截圖）
浩然表示提供獨木舟的漁排老闆只係教咗好短時間，大家根本未能掌握。（圖片來源：ViuTV《賭命夫妻》影片截圖）
浩然表示提供獨木舟的漁排老闆只係教咗好短時間，大家根本未能掌握。（圖片來源：ViuTV《賭命夫妻》影片截圖）

唔識游水反舟跌落水

其中機師人夫浩然就最慘，因為他完全唔識游水，結果hold唔住隻獨木舟，仲跌埋落水，在海中心攬住隻舟唔知點算好的浩然，聽到老婆Rebekah叫她自己遊去漁排，忍不住爆粗大罵老婆Rebekah：「游X緊喇，嘈！」，Rebekah面有難色同工作人員講：「佢發脾氣。」

賭命夫妻｜機師浩然落水出醜當場爆粗 寫長文控訴：有人冇盡自己責任！
浩然明顯非常怕玩水上活動，全程繃緊。（圖片來源：ViuTV《賭命夫妻》影片截圖）
賭命夫妻｜機師浩然落水出醜當場爆粗 寫長文控訴：有人冇盡自己責任！
在快艇上的Rebekah見老公浩然跌咗落水，叫佢自己試游上岸，卻遭浩然爆粗鬧。（圖片來源：ViuTV《賭命夫妻》影片截圖）
賭命夫妻｜機師浩然落水出醜當場爆粗 寫長文控訴：有人冇盡自己責任！
浩然最後一個上岸，情況仲非常之狼狽，老婆Rebekah即上前安撫。（圖片來源：ViuTV《賭命夫妻》影片截圖）

狼狽上岸後爆Seed

幾經掙扎，浩然終於游到去漁排，筋疲力盡的他要在工作人員幫忙下先上到岸，老婆Rebekah大為緊張上前安撫，但浩然依然忍唔住爆粗鬧劇組：「Casting我已經話咗我唔熟水性，唔係好游到水，依家證明我真係唔死得，但我係唔會游到水。你依家整個咁X樣嘅Item畀我，真係玩緊我喎其實。我講X到明，依家同我講玩獨木舟，一次玩掂？點玩呀！嗱！下個Item，我頂你個肺畀架飛機你，我同你講好易嘅啫，推爆個Engine，踏兩踏咪上天囉，X！你試下揸。」浩然連珠砲發非常激動：「你叫我揀卡有冇諗過吖？你叫我著Legging嚟有冇諗過吖？畀少少面吖！」

賭命夫妻｜機師浩然落水出醜當場爆粗 寫長文控訴：有人冇盡自己責任！
浩然氣來氣喘，開始大鬧製作組。（圖片來源：ViuTV《賭命夫妻》影片截圖）
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浩然爆Seed，令現場氣氛變得好尷尬。（圖片來源：ViuTV《賭命夫妻》影片截圖）

兩度為發脾氣解畫

其後浩然在社交網為發脾氣一事解畫：「你（哋）都係想要節目效果啫！俾你囉！」不過外界繼續議論紛紛，覺得浩然為人大男人而且容易暴躁，而老婆Rebekah仲喊住唔瞓話要幫老公大平反，結果浩然在社交網撰寫了一篇幾千字的感言，公開整件事的始末。

賭命夫妻｜機師浩然落水出醜當場爆粗 寫長文控訴：有人冇盡自己責任！
節目出街後，浩然曾於社交網出po留言：「你都係想要節目效果啫！俾你囉！」並hashtag「其實我平時唔係咁」。（圖片來源：[email protected]_beary）
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浩然再在社交網出po寫超長文，解釋獨木舟發脾氣事件。（圖片來源：[email protected]_beary）
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浩然以文字向ViuTV作出控訴。（圖片來源：[email protected]_beary）

矛頭直指ViuTV幕後

浩然表示原本諗住《賭命夫妻》播完才寫感言，但老婆Rebekah無啦啦喊住替他不值，所以他提早發表自己對這個節目的感受。浩然承認有嘢控制唔到或者超出預料，自己亦有脾氣，並指當場爆Seed唔係因為輸，他的爆發點是覺得「有人冇去盡自己嘅責任」，唔覺得有一種「我喺呢個遊戲裏面係安全嘅感覺」，直指這是遊戲設計者的責任，矛頭好明顯。浩然強調當日根本係食自己，似有自生自滅之感，所以他才會如此激動。

賭命夫妻｜機師浩然落水出醜當場爆粗 寫長文控訴：有人冇盡自己責任！
浩然解釋自己因為乜嘢而咁嬲。（圖片來源：[email protected]_beary）
賭命夫妻｜機師浩然落水出醜當場爆粗 寫長文控訴：有人冇盡自己責任！
浩然爆Seed後，老婆Rebekah錫老公呵番，好恩愛。（圖片來源：ViuTV《賭命夫妻》影片截圖）

盡自己責任去參與

雖然拍攝期間有很多未能預期的事情出現，但浩然表示唔會輕易放棄，就算知道自己會輸，都會「盡自己作為參與者責任」去完成。所以當浩然覺得自己盡了本份，但其他人冇盡到本份時，他就會嬲多十倍，當日爆粗鬧製作組時，浩然其實就係嬲緊呢樣嘢。

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浩然與Rebekah呢對夫妻打風都打唔甩。（圖片來源：[email protected]_beary）
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早前浩然要住酒店進行隔離，Rebekah整咗靚靚便當氹老公。（圖片來源：[email protected]_beary）
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浩然與Rebekah經常情不自禁，在節目拍攝中突然錫錫。（圖片來源：[email protected]
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浩然兩度解釋爆粗原因，Rebekah仲緊張過佢，不時在社交網留言支持老公。（圖片來源：[email protected]_beary）

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