賭命夫妻｜機師浩然落水出醜當場爆粗 寫長文控訴：有人冇盡自己責任！

極度有爭議性的ViuTV真人騷節目《賭命夫妻》，5對夫妻將婚姻關係擺上枱，出動完PTBF同PTGF進行考驗，好似平靜下來。不過日前一集依然有火藥味，機師人夫浩然進行獨木舟比賽，因為唔識游水又第一次玩獨木舟，狼狽跌落水包尾，浩然唔止鬧老婆Rebekah，上水後仲爆粗鬧劇組，嬲到震，事後浩然更在社交網寫長文洩忿，對ViuTV作出控訴！

撰文：東方新地 圖片：ViuTV《賭命夫妻》影片截圖、[email protected]_beary、[email protected]