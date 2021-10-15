賭命夫妻｜船P任務玩蒙眼挑逗 人夫底線大測試！（附下周七師傅打救預告）

ViuTV綜藝《賭命夫妻》嚟到第五集，繼上一集找來5位口罩小姐擔人夫參賽者PTGF拍了一日拖之後，今集製作組更將「火辣指數」進一步提升，要求人夫與PTGF一齊快樂船P！然而表面上的歡愉，一班「大婆」卻齊集另一艘船上準備就緒⋯⋯