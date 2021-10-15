賭命夫妻｜船P任務玩蒙眼挑逗 人夫底線大測試！（附下周七師傅打救預告）
ViuTV綜藝《賭命夫妻》嚟到第五集，繼上一集找來5位口罩小姐擔人夫參賽者PTGF拍了一日拖之後，今集製作組更將「火辣指數」進一步提升，要求人夫與PTGF一齊快樂船P！然而表面上的歡愉，一班「大婆」卻齊集另一艘船上準備就緒⋯⋯
人夫與PTGF肌膚相親！
五位人夫應大會安排，與5位身穿性感比堅尼的PTGF一齊上船開P，而製作組亦花盡心思，為五位人夫準備了大量刺激的遊戲環節，不單止比前一日拍拖更加親密，而且每個節目亦有不少身體接觸、肌膚相親，其挑逗的程度令人夫玩到流晒口水，相信坐在電視機前的觀眾亦睇到「嘩嘩」聲！
人妻「打撈行動」Ready ……
正所謂「有咁耐風流，得咁耐⋯⋯」，製目組又點會咁益一班參賽人夫？正當他們在船上與五名PTGF玩得興高采烈之際，原來節目組已經瞞住人夫安排了五名「大婆」登上另一艘船進行秘密任務，在一班人夫已經蒙眼進入忙我境界時，人妻們已接受了Dee哥的特訓，學會挑逗技巧，並於Party船上準備就緒，一個由陳嘉倩率領，名為「打撈行動」的任務亦正式展開⋯⋯
換太太上場！
經過Dee哥調教，幾位人妻都誘惑功夫十足，不過幾個老公都能忍受到測試，就算出動吹耳、絲襪誘惑，都不為所動，直至⋯⋯
Dennis竟然親吻了扮作PTGF的Teris，結果玩出火，因為Teris發現在過程中Dennis竟然有互動，直言這個經驗令她覺得對丈夫的信任完全摧毁，即場摑了他一巴掌！
下周《賭命夫妻》每集預告
第6集 – 賭命夫妻第二周展開
第7集 – 情信大挑戰
第8集 – 夫妻真性情
第9集 – 七師傅打救賭命夫妻們
第10集 – 睡房更新大作戰