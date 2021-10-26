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賭命夫妻｜陳嘉桓巨無霸現身 不斷搔首弄姿誘人夫

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撰文：東方新地

陳嘉桓(Rose)近年撈過界做皮紋分析師，發展得唔錯，日前仲上ViuTV的真人騷節目《賭命夫妻》，為5對夫妻做皮紋分析。唔見一排，28歲的陳嘉桓好似仲未搣甩到Baby Fat，塊面脹卜卜，一路分析就一路搔首弄姿撥頭髮，佢係咪以為仲拍緊PTGF嗰集？

撰文：東方新地 圖片：ViuTV《賭命夫妻》影片截圖、東方新地資料庫、[email protected][email protected] Chau

28歲的陳嘉桓在《賭命夫妻》中現身。（圖片來源：ViuTV《賭命夫妻》影片截圖）
28歲的陳嘉桓在《賭命夫妻》中現身。（圖片來源：ViuTV《賭命夫妻》影片截圖）

《賭命夫妻》搵陳嘉桓分析夫妻指紋

在第11集的《賭命夫妻》中，請來成功轉型做皮紋分析師的陳嘉桓做嘉賓，分析5對夫妻的性格特質。陳嘉桓久未露面，面形同身形keep住脹，當年的長腿甜姐兒已經不復再。

身穿白色吊帶的陳嘉桓顯得有大隻。（圖片來源：ViuTV《賭命夫妻》影片截圖）
身穿白色吊帶的陳嘉桓銷骨都唔見埋，顯得好大隻。（圖片來源：ViuTV《賭命夫妻》影片截圖）
當年陳嘉桓出道，有高度、身材同長腿，仲有甜美笑容，關注度甚高。（圖片來源：東方新地資料庫）
當年陳嘉桓出道，有高度、身材同長腿，仲有甜美笑容，關注度甚高。（圖片來源：東方新地資料庫）

未停過撥頭髮

短短幾分鐘的分析過程，陳嘉桓不停撥弄頭髮，目測有十幾次之多，有時單手有時兩隻手一齊，她這個慣性動作，難免讓人覺得她在刻意搔首弄姿。喂呀！全部人妻都在場，有必要咩？

身穿吊帶加短裙的陳嘉桓，對住班人夫不停撥頭髮。（圖片來源：ViuTV《賭命夫妻》影片截圖）
身穿吊帶加短裙的陳嘉桓，對住班人夫不停撥頭髮。（圖片來源：ViuTV《賭命夫妻》影片截圖）
雙手撥。（圖片來源：ViuTV《賭命夫妻》影片截圖）
雙手撥。（圖片來源：ViuTV《賭命夫妻》影片截圖）
單手撥。（圖片來源：ViuTV《賭命夫妻》影片截圖）
單手撥。（圖片來源：ViuTV《賭命夫妻》影片截圖）
繼續搔首弄姿。（圖片來源：ViuTV《賭命夫妻》影片截圖）
繼續搔首弄姿。（圖片來源：ViuTV《賭命夫妻》影片截圖）
幾分鐘內真係不停撥。（圖片來源：ViuTV《賭命夫妻》影片截圖）
幾分鐘內真係不停撥。（圖片來源：ViuTV《賭命夫妻》影片截圖）

當眾指機師浩然脾氣大

當被問及5對夫妻中邊個脾氣最差，陳嘉桓分析後指是機師浩然，不過浩然似乎唔太認同，否認自己容易衝動。

陳嘉桓指浩然有「側向紋」易發脾氣。（圖片來源：ViuTV《賭命夫妻》影片截圖）
陳嘉桓指浩然有「側向紋」易發脾氣。（圖片來源：ViuTV《賭命夫妻》影片截圖）
浩然並唔認同自己易發脾氣。（圖片來源：ViuTV《賭命夫妻》影片截圖）
浩然並唔認同自己易發脾氣。（圖片來源：ViuTV《賭命夫妻》影片截圖）
當日玩完獨木舟，浩然曾爆粗發洩不滿。（圖片來源：ViuTV《賭命夫妻》影片截圖）
當日玩完獨木舟，浩然曾爆粗發洩不滿。（圖片來源：ViuTV《賭命夫妻》影片截圖）

陳嘉桓受契媽薰陶

陳嘉桓的契媽是資深大腦皮紋分析師Janey Chau，幾年前在契媽的帶領下，陳嘉桓開始認識皮紋分析這個新知識，近年她由演員「踩過界」成為皮紋分析師，以4年時間修讀課程並考試獲得認證，現已為逾2,000位客人分析指紋，當中令許多父母趨之若鶩，為盡早了解子女的性格和天賦後，然後因材施教。

好學的陳嘉桓學過化妝、考健身教練等，但經過嘗試後發現不是她所熱愛的，直至契媽邀請她接受皮紋分析，此後她感受到皮紋學的神奇之處，繼而產生濃厚興趣。（圖片來源：陳嘉桓IG）
好學的陳嘉桓學過化妝、考健身教練牌等，但經過嘗試後發現不是她所熱愛的，直至契媽邀請她接受皮紋分析，此後她感受到皮紋學的神奇之處，繼而產生濃厚興趣。（圖片來源：[email protected]
藝人轉型撈過界 陳嘉桓做皮紋分析師 謝芷倫開網店賣紐西蘭花膠
陳嘉桓跟契媽Janey Chau一齊研究皮紋分析。（圖片來源：[email protected]

一開始當作睇相

28歲的陳嘉桓，出道至今超過十年，曾參與多個影視作品，如《葉問前傳》、《反黑》、《守護神之保險調查》等。近年陳嘉桓除了專注演藝發展外，更成為皮紋分析師，與契媽Janey Chau一齊開班教授皮紋分析。陳嘉桓表示最初只把皮紋分析當作睇相，但得出的個人報告卻非常精準，又唔使睇生辰八字，只要睇10隻手指紋，就能夠分析出該人的性格及特質，甚至學習模式和生活小細節，覺得非常有趣。

認識過皮紋分析後，陳嘉桓覺得好神奇。（圖片來源：IGI IG）
深入了解及認識過皮紋分析後，陳嘉桓覺得好神奇。（圖片來源：[email protected]
陳嘉桓開拓新事業，由擺檔攤開始。（圖片來源：陳嘉桓IG）
陳嘉桓開拓新事業，由擺檔攤開始。（圖片來源：[email protected]

發展成副業

陳嘉桓當初只抱著嘗試的心態，前後花了4年時間，修讀內在潛能發展學院的相關課程，並考獲IIPDA先天智能與皮紋測評資格，以及中國測評分析師。在實習期間，陳嘉桓經常為親朋好友作皮紋分析，被人笑稱為「陳師傅」。其後，陳嘉桓決定將興趣發展成副業，跟契媽Janey Chau合資創業，從市集擺攤開始，之後不斷開班教授，吸納不同客源。

年紀輕輕便入行做模特兒的陳嘉桓，一直以來都未有機會接觸過演藝以外的行業，所以首次創業的她為求完美，由公司Logo設計、擺攤等均事事親力親為。（圖片來源：陳嘉桓IG）
年紀輕輕便入行做模特兒的陳嘉桓，一直以來都未有機會接觸過演藝以外的行業，所以首次創業的她為求完美，由公司Logo設計、擺攤等均事事親力親為。（圖片來源：[email protected]
陳嘉桓因為想6歲的二弟愉快學習，提升學習效率，所以曾檢測並分析其弟的指紋，從而啟發她開拓港童的市場。（圖片來源：陳嘉桓IG）
陳嘉桓因為想6歲的二弟愉快學習，提升學習效率，所以曾檢測並分析其弟的指紋，從而啟發她開拓港童的市場。（圖片來源：[email protected]

生意已上軌道

據知陳嘉桓至今已為超過2,000位人士分析指紋，生意已上軌道，在疫情最嚴重時，她為了疫境求生，轉戰做上門服務。起初，主要客戶為情侶或夫妻，根據指紋分析而更了解另一半，就著雙方的不同性格，她會給予建議並進行關係溝通，之後更吸引到不少家長，陳嘉桓稱只要年滿1歲便可檢測皮紋，而每人一生只要檢驗一次便可，皮紋分析有助家長因材施教，提升兒童的學習效果、改善壞習慣。

生意已上軌道的陳嘉桓，相信會逐步減少幕前演出。（圖片來源：陳嘉桓IG）
生意已上軌道的陳嘉桓，相信會逐步減少幕前演出。（圖片來源：[email protected]

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