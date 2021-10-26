賭命夫妻｜陳嘉桓巨無霸現身 不斷搔首弄姿誘人夫
撰文：東方新地 圖片：ViuTV《賭命夫妻》影片截圖、東方新地資料庫、[email protected]、[email protected] Chau
《賭命夫妻》搵陳嘉桓分析夫妻指紋
在第11集的《賭命夫妻》中，請來成功轉型做皮紋分析師的陳嘉桓做嘉賓，分析5對夫妻的性格特質。陳嘉桓久未露面，面形同身形keep住脹，當年的長腿甜姐兒已經不復再。
未停過撥頭髮
短短幾分鐘的分析過程，陳嘉桓不停撥弄頭髮，目測有十幾次之多，有時單手有時兩隻手一齊，她這個慣性動作，難免讓人覺得她在刻意搔首弄姿。喂呀！全部人妻都在場，有必要咩？
當眾指機師浩然脾氣大
當被問及5對夫妻中邊個脾氣最差，陳嘉桓分析後指是機師浩然，不過浩然似乎唔太認同，否認自己容易衝動。
陳嘉桓受契媽薰陶
陳嘉桓的契媽是資深大腦皮紋分析師Janey Chau，幾年前在契媽的帶領下，陳嘉桓開始認識皮紋分析這個新知識，近年她由演員「踩過界」成為皮紋分析師，以4年時間修讀課程並考試獲得認證，現已為逾2,000位客人分析指紋，當中令許多父母趨之若鶩，為盡早了解子女的性格和天賦後，然後因材施教。
一開始當作睇相
28歲的陳嘉桓，出道至今超過十年，曾參與多個影視作品，如《葉問前傳》、《反黑》、《守護神之保險調查》等。近年陳嘉桓除了專注演藝發展外，更成為皮紋分析師，與契媽Janey Chau一齊開班教授皮紋分析。陳嘉桓表示最初只把皮紋分析當作睇相，但得出的個人報告卻非常精準，又唔使睇生辰八字，只要睇10隻手指紋，就能夠分析出該人的性格及特質，甚至學習模式和生活小細節，覺得非常有趣。
發展成副業
陳嘉桓當初只抱著嘗試的心態，前後花了4年時間，修讀內在潛能發展學院的相關課程，並考獲IIPDA先天智能與皮紋測評資格，以及中國測評分析師。在實習期間，陳嘉桓經常為親朋好友作皮紋分析，被人笑稱為「陳師傅」。其後，陳嘉桓決定將興趣發展成副業，跟契媽Janey Chau合資創業，從市集擺攤開始，之後不斷開班教授，吸納不同客源。
生意已上軌道
據知陳嘉桓至今已為超過2,000位人士分析指紋，生意已上軌道，在疫情最嚴重時，她為了疫境求生，轉戰做上門服務。起初，主要客戶為情侶或夫妻，根據指紋分析而更了解另一半，就著雙方的不同性格，她會給予建議並進行關係溝通，之後更吸引到不少家長，陳嘉桓稱只要年滿1歲便可檢測皮紋，而每人一生只要檢驗一次便可，皮紋分析有助家長因材施教，提升兒童的學習效果、改善壞習慣。