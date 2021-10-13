賭命夫妻｜大玩港版《Too Hot To Handle》 陳安立再做PTBF色誘人妻Luna

近日在ViuTV開播的真人騷節目《賭命夫妻》搵來五對夫妻參加挑戰，要在一連串考驗中完成任務，爭奪獎金，節目頭三集先由五位人妻接受誘惑，搵來五位男藝人扮演PTBF的角色與其約會，其中以陳立安和Luna這一對最受網民關注，兩人在沙灘上搽太陽油一幕，更被指似足Netflix真人騷節目《Too Hot to Handle》！

文：東方新地｜圖：ViuTV圖片及影片截圖