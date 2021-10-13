賭命夫妻｜大玩港版《Too Hot To Handle》 陳安立再做PTBF色誘人妻Luna
近日在ViuTV開播的真人騷節目《賭命夫妻》搵來五對夫妻參加挑戰，要在一連串考驗中完成任務，爭奪獎金，節目頭三集先由五位人妻接受誘惑，搵來五位男藝人扮演PTBF的角色與其約會，其中以陳立安和Luna這一對最受網民關注，兩人在沙灘上搽太陽油一幕，更被指似足Netflix真人騷節目《Too Hot to Handle》！
文：東方新地｜圖：ViuTV圖片及影片截圖
《賭命夫妻》九叔做監製
ViuTV新節目《賭命夫妻》由人稱九叔的吳繼業擔任監製，九叔入行34年，在ViuTV監製過《考有Feel》、《入住請敲門》、《跟住矛盾去旅行》等多個人氣節目，網民都表示因此對之後的集數更加期待。
《賭命夫妻》頭三集率先搵來五位男藝人扮演PTBF（Part Time Boy Friend）與五位人妻約會，這五位藝人包括有ERROR成員肥仔（梁業）、193（郭嘉駿）、陳安立（Brian）、黎學勤（Jeffery）和黃奕晨（Dixon）。
網友引用七師傅金句
五對PTBF與人妻的約會中，以陳立安（Brian）和Luna這一對最受網民關注，事關兩人在沙灘上又晒肌又搽太陽油，被指似足Netflix真人騷節目《Too Hot to Handle》(中文譯名：慾罷不能)，有網民更套用七師傅金句，表示畫面相當淫邪！
Netflix真人騷《Too Hot to Handle》內容為邀請10位來自不同地方的俊男美女，在一個度假村內同住一個月，期間這10人要面對節目組設計的一切誘惑，但禁止發生任何親密行為，以贏取獎金。
陳立安扮PTBF參考《美國舞男》
原來Brian已非第一次扮演PTBF，有不少網民都記得他曾在網劇《向西聞記》的「PTGF & PTBF」單元中，被飾演PTGF的沙律（張沛樂）調教成專業的PTBF，當時為了演好角色，Brian曾上網睇真實PTBF剖白，以及煲李察基爾經典電影《美國舞男》作參考。
黎學勤按摩被指似AV
除了Brian和Luna這一對外，Jeffery被安排去為人妻Rebekah按摩一幕，亦睇到網友好緊張，直言感覺似睇緊AV劇情一樣！