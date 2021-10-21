賭命夫妻｜ Luna東涌複式豪宅曝光 「人生勝利組」網民勁羡慕！
《賭命夫妻》進入第二周，製作組深入幾位夫妻的私人小天地進行家訪，第8集的主角是顏值最的Luna及阿匡，這對家住東涌的小夫妻，原來座擁複式連泳池豪宅！不但主持超驚訝，連觀眾都大表羡慕！
文：東方新地 圖：賭命夫妻@ViuTV截圖
豪宅家訪！ Luna、阿匡東涌複式三房單位曝光！
第8集兩位主持帶大家認識住在東涌的Luna和阿匡，原來兩人的家是一棟複式三房連泳池別墅，本來Luna與家姐和媽媽同住的豪宅，因為姐姐外嫁、母親居於外地，令到一對小夫妻可以座擁大屋！主持見到可以行Catwalk的豪宅，都表示羡慕！
東涌單幢豪宅 逐格睇
破解Luna「唔肯沖涼」之謎
去到豪宅，主持發現浴室都有三個咁多，決定探究Luna被老公指控「唔肯沖涼」之謎！原來Luna之所以介意要沖涼，係因為唔想「擒出浴缸」 ，並親身示範有幾容易仆親：
廚房大到「可以行雙人Catwalk」
網民起底 豪宅疑為東涌昇薈
連登「網絡神探」看完節目之後，憑地理位置及畫面中的家居布局，推測這二人居住的單位是東涌「昇薈」洋房，並翻出《經濟一週》於2016年介紹的獨立屋洋房示範單位介紹影片：
不過亦有網民推算，Luna曾表示這豪宅「由細住到大」，但Luna今年26，假設2016年買樓，唔通21歲叫「由細住到大」，懷疑並唔係二人真正的居所。
現年26歲的Luna（李月兒）同29歲的匡仔（伍俊匡）相戀至今已有7年，兩人為了移民台灣而結婚約1年，經常在社交網放閃，在節目中形容自己為「Slash」（斜棟）的Luna，原來本身亦係模特兒兼演員，同時仲係一名瑜伽導師，以及日文達到N2程度。