賭命夫妻｜Luna揭節目刪減片段極有內涵 阿匡終極「帽論」嚇窒網民！
文：東方新地｜圖：Ruby YouTube頻道、ViuTV《賭命夫妻》截圖
《賭命夫妻》絕密內部慘被刪
在節目第一個星期播放的「人妻隔離營」中，除了有193、肥仔等型男坐陣成功吸引到觀眾的目光之外，一眾人妻的「猴擒」表現亦為網民帶來不少花生。然而Luna及Ruby就在YouTube頻道的影片上澄清，其實節目組為了將較為「精彩」的部分收錄在有限的節目時間內，所以犧牲了不少人妻們有涵的真心說話，更笑言：「當然，大家都唔想睇啲教育節目啦！」而內容大致上是指兩位人妻都視老公為最好的朋友，任何事情想跟對方分享，這正正是她們夫妻間維持關係的相處之道。
阿匡「帽論」震驚網友
《賭命夫妻》節目中，Ruby一翻「思想出軌更可恥」的言論亦引起不少討論，而今次她的影片中亦有就言論作更正，「有啲網民就誤會咗，思想出軌就係指諗起啲身材好嘅女仔，跟住想同佢發生關係就等於思想出軌，呢個就係錯誤嘅定義喇。思想出軌係我同你一齊期間，你對於第三個人抱有一個，同佢係會有將來嘅，甚至係下半生想同佢行落去喇喎，咁先為之思想出軌。」而此話題亦牽連到阿匡身上，當他被太太Luna問到「如果老婆有第三者會否原諒」時，阿匡正式為「綠匡」的稱號邁進一步：「我唔係畀咗個通行證你可以去做呢件事，但如果真係做咗嘅，都 OK吖！」連在坐的其餘三位都當場打個突，及後阿匡連番解釋：「如果畀我知道佢有第三者，但佢係懸崖勒馬返轉頭，咁都OK吖，兩公婆有咩解決唔到㗎啫！」
Luna背住阿匡偷懶唔沖涼
打從第一集，Luna已經被冠上一個「唔沖涼人妻」的名號，直到早前節目組到Luna家進行訪，她更以一個未必人人能夠接受到的理由去試圖合埋化自己不洗澡的行為，而事實上，阿匡亦已表明對太太不洗澡的習慣已經睇化兼接受。今次在Ruby的片段中，Luna又再被問到最長試過多久不洗澡，繼而她自揭通常都會趁老公唔返屋企瞓的時候偷懶，笑謂：「因為我同阿匡唔係一齊住，當匡仔返屋企，即係返娘家嘅時候，我就會覺得我可以休息一下！」
原來Luna之所以介意要沖涼，係因為唔想「擒出浴缸」 ，並親身示範有幾容易仆親。（圖片來源：賭命夫妻@ViuTV截圖）