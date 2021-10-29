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賭命夫妻｜5對夫婦百無禁忌體驗生死 瞓棺材最後告別勁催淚

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撰文：東方新地

ViuTV的《賭命夫妻》繼出動PTBF及PTGF考驗夫妻定力後，又一破格諗頭，這次安排5對夫婦其中一人要體驗死亡，雙方隔絕聯絡4日，到進行告別式當日，死亡的一方要瞓棺材，聽住另一方發表感言。周四(10月28日)播出的一集，有Dennis、Teris及阿匡、Luna兩對率先體驗，結果個個都喊到聲都震。

撰文：東方新地 圖片：ViuTV《賭命夫妻》影片截圖

《賭命夫妻》由激情到感性

ViuTV的《賭命夫妻》頭幾集非常刺激，大玩定力測試，當中Dennis與Teris更玩出火，關係非常緊張，不過之後的節目都著重在夫妻間的了解與溝通，為他們解開心結，而Dennis與Teris關係就愈來愈好。來到尾聲，《賭命夫妻》一於玩到盡，最後兩集的主題是「生死體驗」。主持火火宣布遊戲規則時說︰「每對夫婦入面，會有一個人會死…..有專車會接走離世者，你哋唔好再用任何方式聯絡對方……死亡係冇預告嘅！」

這集《賭命夫妻》玩生死體驗，火火在視像會議中宣布夫妻二人中有一人會扮離世。（圖片來源：ViuTV《賭命夫妻》影片截圖）
這集《賭命夫妻》玩生死體驗，火火在視像會議中宣布夫妻二人中有一人會扮離世。（圖片來源：ViuTV《賭命夫妻》影片截圖）
Luna執完行李準備被接走，阿匡攬實老婆難捨難離。（圖片來源：ViuTV《賭命夫妻》影片截圖）
Luna執完行李準備被接走，阿匡攬實老婆難捨難離。（圖片來源：ViuTV《賭命夫妻》影片截圖）
Dennis與Teris告別前亦依依不捨。（圖片來源：ViuTV《賭命夫妻》影片截圖）
Dennis與Teris告別前亦依依不捨。（圖片來源：ViuTV《賭命夫妻》影片截圖）

Dennis感動全場

Dennis與Teris的夫妻關係一開始就不被看好，不過二人都肯為大家作出改變，近幾集Dennis對老婆的態度已經唔同晒，來到最後一個環節「生死體驗」，Dennis的一番感言唔止令瞓在棺材內的Teris喊到全身震晒，連佢自己都喊到抽搐，主持人火火表示睇到好虐心。

Teris聽到老公Dennis開口發言，已經喊到個鼻都紅晒。（圖片來源：ViuTV《賭命夫妻》影片截圖）
Teris聽到老公Dennis開口發言，已經喊到個鼻都紅晒。（圖片來源：ViuTV《賭命夫妻》影片截圖）
告別式的禮堂佈置非常認真，Dennis更為Teris揀了一張遺照，表示非常喜歡老婆純真的一面。（圖片來源：ViuTV《賭命夫妻》影片截圖）
告別式的禮堂佈置非常認真，Dennis更為Teris揀了一張遺照，表示非常喜歡老婆純真的一面。（圖片來源：ViuTV《賭命夫妻》影片截圖）
Dennis非常感性，道盡與Teris由初相識到結婚的所有感受，失去時方知對方的重要。（圖片來源：ViuTV《賭命夫妻》影片截圖）
Dennis非常感性，道盡與Teris由初相識到結婚的所有感受，失去時方知對方的重要。（圖片來源：ViuTV《賭命夫妻》影片截圖）
想到要與Teris永遠話別，Dennis喊到抽搐。（圖片來源：ViuTV《賭命夫妻》影片截圖）
想到要與Teris永遠話別，Dennis喊到抽搐。（圖片來源：ViuTV《賭命夫妻》影片截圖）

阿匡與Luna繼續甜蜜

至於被指是金童玉女的阿匡與Luna，直到分離的一刻都繼續係互相讚美甜到漏，Luna事先錄影遺言畀阿匡時，已經喊到鼻涕長流，被安排大吉利是瞓入棺材後，Luna都係喊到停唔到，聽住老公阿匡在一旁邊哭邊讀信說︰「當你好掛住我嘅時候，你可以轉一轉個漏斗，坐時光機，返到去以前我哋好快樂嘅時候。」頭兩對夫婦已經咁催淚，今晚節目大結局大家準備定紙巾都得喇！

Luna留給阿匡的說話。（圖片來源：ViuTV《賭命夫妻》影片截圖）
Luna留給阿匡的說話。（圖片來源：ViuTV《賭命夫妻》影片截圖）
Luna喊到鼻涕都出埋。（圖片來源：ViuTV《賭命夫妻》影片截圖）
Luna喊到鼻涕都出埋。（圖片來源：ViuTV《賭命夫妻》影片截圖）
阿匡深情讀信。（圖片來源：ViuTV《賭命夫妻》影片截圖）
阿匡深情讀信。（圖片來源：ViuTV《賭命夫妻》影片截圖）
告別式完結報，阿匡從棺材中扶起老婆，Luna已經哭成淚人。（圖片來源：ViuTV《賭命夫妻》影片截圖）
告別式完結後，阿匡從棺材中扶起老婆，Luna已經哭成淚人。（圖片來源：ViuTV《賭命夫妻》影片截圖）

大結局預告：玩唐伯虎點秋香

今晚的大結局進行完「生死體驗」，5位人夫仲要接受最後考驗，在眾多唔見樣包到冚的女士中，憑感覺尋回自己的老婆，呢一幕就好似當年星爺主演的《唐伯虎點秋香》，要諗計搵鞏俐出來喇！

5位人妻混入十幾個包到冚的女士之中，人夫要自己尋妻。（圖片來源：ViuTV《賭命夫妻》影片截圖）
5位人妻混入十幾個包到冚的女士之中，人夫要自己尋妻。（圖片來源：ViuTV《賭命夫妻》影片截圖）
終極大考驗。（圖片來源：ViuTV《賭命夫妻》影片截圖）
終極大考驗。（圖片來源：ViuTV《賭命夫妻》影片截圖）
人夫金睛火眼尋妻，阿Sam大叫老婆我愛你，睇吓邊個有反應。（圖片來源：ViuTV《賭命夫妻》影片截圖）
人夫金睛火眼尋妻，阿Sam大叫老婆我愛你，睇吓邊個有反應。（圖片來源：ViuTV《賭命夫妻》影片截圖）
乜咁似《唐伯虎點秋香》中的一幕嘅！（圖片來源：《唐伯虎點秋香》影片截圖）
乜咁似《唐伯虎點秋香》中的一幕嘅！（圖片來源：《唐伯虎點秋香》影片截圖）
乜咁似《唐伯虎點秋香》中的一幕嘅！（圖片來源：《唐伯虎點秋香》影片截圖）
乜咁似《唐伯虎點秋香》中的一幕嘅！（圖片來源：《唐伯虎點秋香》影片截圖）

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