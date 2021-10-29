賭命夫妻｜5對夫婦百無禁忌體驗生死 瞓棺材最後告別勁催淚
ViuTV的《賭命夫妻》繼出動PTBF及PTGF考驗夫妻定力後，又一破格諗頭，這次安排5對夫婦其中一人要體驗死亡，雙方隔絕聯絡4日，到進行告別式當日，死亡的一方要瞓棺材，聽住另一方發表感言。周四(10月28日)播出的一集，有Dennis、Teris及阿匡、Luna兩對率先體驗，結果個個都喊到聲都震。
撰文：東方新地 圖片：ViuTV《賭命夫妻》影片截圖
《賭命夫妻》由激情到感性
ViuTV的《賭命夫妻》頭幾集非常刺激，大玩定力測試，當中Dennis與Teris更玩出火，關係非常緊張，不過之後的節目都著重在夫妻間的了解與溝通，為他們解開心結，而Dennis與Teris關係就愈來愈好。來到尾聲，《賭命夫妻》一於玩到盡，最後兩集的主題是「生死體驗」。主持火火宣布遊戲規則時說︰「每對夫婦入面，會有一個人會死…..有專車會接走離世者，你哋唔好再用任何方式聯絡對方……死亡係冇預告嘅！」
Dennis感動全場
Dennis與Teris的夫妻關係一開始就不被看好，不過二人都肯為大家作出改變，近幾集Dennis對老婆的態度已經唔同晒，來到最後一個環節「生死體驗」，Dennis的一番感言唔止令瞓在棺材內的Teris喊到全身震晒，連佢自己都喊到抽搐，主持人火火表示睇到好虐心。
阿匡與Luna繼續甜蜜
至於被指是金童玉女的阿匡與Luna，直到分離的一刻都繼續係互相讚美甜到漏，Luna事先錄影遺言畀阿匡時，已經喊到鼻涕長流，被安排大吉利是瞓入棺材後，Luna都係喊到停唔到，聽住老公阿匡在一旁邊哭邊讀信說︰「當你好掛住我嘅時候，你可以轉一轉個漏斗，坐時光機，返到去以前我哋好快樂嘅時候。」頭兩對夫婦已經咁催淚，今晚節目大結局大家準備定紙巾都得喇！
大結局預告：玩唐伯虎點秋香
今晚的大結局進行完「生死體驗」，5位人夫仲要接受最後考驗，在眾多唔見樣包到冚的女士中，憑感覺尋回自己的老婆，呢一幕就好似當年星爺主演的《唐伯虎點秋香》，要諗計搵鞏俐出來喇！