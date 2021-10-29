賭命夫妻｜5對夫婦百無禁忌體驗生死 瞓棺材最後告別勁催淚

ViuTV的《賭命夫妻》繼出動PTBF及PTGF考驗夫妻定力後，又一破格諗頭，這次安排5對夫婦其中一人要體驗死亡，雙方隔絕聯絡4日，到進行告別式當日，死亡的一方要瞓棺材，聽住另一方發表感言。周四(10月28日)播出的一集，有Dennis、Teris及阿匡、Luna兩對率先體驗，結果個個都喊到聲都震。

撰文：東方新地 圖片：ViuTV《賭命夫妻》影片截圖