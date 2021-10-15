賭命夫妻｜有片！網上限定PTGF獻吻品評老公！選出「最佳男朋友」

ViuTV《賭命夫妻》播出四集已經引來大量討論，節目中五對關係不穩定的「瀕危夫妻」性格鮮明，為了參與全長15集的節目，要通過一連串賭局及任務去贏獎金。第四集展開的「人夫隔離營」，5個老公被安排入住西貢酒店，然後獲派「一日女友」PTGF拍拖，原來節目播出後，ViuTV還播出了「網上限定」片段！！

文：東方新地 圖：ViuTV