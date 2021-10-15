賭命夫妻｜有片！網上限定PTGF獻吻品評老公！選出「最佳男朋友」
ViuTV《賭命夫妻》播出四集已經引來大量討論，節目中五對關係不穩定的「瀕危夫妻」性格鮮明，為了參與全長15集的節目，要通過一連串賭局及任務去贏獎金。第四集展開的「人夫隔離營」，5個老公被安排入住西貢酒店，然後獲派「一日女友」PTGF拍拖，原來節目播出後，ViuTV還播出了「網上限定」片段！！
文：東方新地 圖：ViuTV
上文提要：5位索模起底！PTGF誘惑人夫！Agnus、孖四、Liz⋯⋯
PTGF都話人哋老公嫁得過？用唇印評分！
老公們同PTGF試完拍拖後，所謂冧女招數原來都係「有限公司」主持火火就安排了一個電視版看不到的測試，分別從「有冇主見」、「有冇情趣」、「會唔會嫁畀佢」等等幾個角度，評選最佳男朋友，並用唇印為幾位人夫評分：
結果同「孖四」拍拖的Dennis分數最低（二人的拍拖活動是行山，然後就因為男方一意孤行，唔聽女方意見而遇上塞車，未能兌現孖四「想去市中心Shopping」的願望！），而人夫阿匡就得到最高分數成為「最佳男朋友」！
提提大家，阿匡的老婆，就係早幾集表現出位、與陳安立表現親暱的瑜伽導師LUNA（相關文章：26歲人妻Luna原來是索模 曾演出科幻劇《異數者》）
最後大家都得到幾位PTGF錫面作獎勵！
觀眾：估唔到啲路人都咁放得開！
去片！用唇印評分
重溫：人夫式追女大法！ 拍拖入廟拜神！仲話人「戰鬥格」？！
https://www.youtube.com/watch?v=ydxPs-8X3vk