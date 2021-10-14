賭命夫妻｜PTGF誘惑人夫！Angus、孖四、Liz⋯⋯5位索模起底！
文：東方新地 圖： ViuTV 《賭命夫妻》截圖ag
《賭命夫妻》PTGF約會試老公
被安排配對五位賭命老公的PTGF，一出場就以最性感場面出現，大家以水著相見，本來戴上臉罩的幾位PTGF，原來之前都曾現身於ViuTV的綜藝節目，她們分別是：
賭命夫妻｜PTGF Angus
參演過《鬼同你上位》在節目上盡顯寸嘴本色，但Angus在IG貼出的相，卻相當大反差。
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賭命夫妻｜PTGF Mangie
現年27歲的Mangie（原名羅翠雯，現改名羅曼菲 [email protected] ）擁有32E上圍，是一名中葡混血兒，曾參選過亞姐，並在2014年獲得工展小姐冠軍。去年她因參加ViuTV節目《鬼同妳上位》，因為被指「淫邪」而突圍而出，最後更成功奪得冠軍，當時這個節目就是由保錡、火火及七仙羽主持。
賭命夫妻｜PTGF 孖四
孖四真名凱莎（Belle），年齡 33｜身高(cm) 170｜體重(kg) 50｜三圍(寸) 32.5 23.5 35.5；空姐出身的孖四，在其社交網有大量性感靚相，近年因疫情令航空業大受影響，孖四停工冇得飛，接下大量模特兒工作。
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賭命夫妻｜PTGF Liz
今年初熱播的《ERROR自肥企画》帶來不少新臉孔，包括Dee哥的「自肥環節」《鹹濕荒島俏博士》女主角，之前神神秘秘只係影後尾枕，原來呢位身穿超性感黃色三點式的嬉水女郎，曾經參加過口罩小姐，就係Dee哥Team嘅「肥妹」李文潔（Liz）⋯⋯
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賭命夫妻｜PTGF Ollie
Ollie（[email protected]）被獲安排與人夫阿匡做一對。（阿匡老婆正是上集畀受關注的26歲人妻Luna）。Ollie參加口罩小姐時，屬肥仔一隊，代號「服務員」的Ollie原名温穎琦，原名Olivia）現年34歲，曾任職空姐，現時擔任直播主持，繼在《口罩小姐》選舉中20強止步後，近日她成為了「培生擂台無敵盃」女子拳擊表演賽兩位參賽者之一，對手是參加過ViuTV另一真人騷《造美人》的Kathy（張育玲）。
突發！《賭命夫妻》網上限定！PTGF都話人哋老公嫁得過？用唇印評分！高分真係好事？
老公們同PTGF試完拍拖後，大家胏完都知佢哋出晒乾啦⋯ 不過我哋誠觀者食花生就覺得出事， 唔知呢幾位試同人夫戀愛嘅PTGF又點諗呢？ 一於等幾位親身「印」証下！唇印個印呀！👄👄👄（資料來源：ViuTV）