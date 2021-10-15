賭命夫妻｜人妻Ruby濕身泳衣照惹關注 曾被封「箍牙YouTuber」

近日在ViuTV開播的真人騷節目《賭命夫妻》搵來五對夫妻參加挑戰，要在一連串考驗中完成任務，爭奪獎金，節目中有五位靚人妻Maegi、Teris、Ruby、Luna、Rebekah，其中人妻Ruby自從在節目中拍了一輯濕身泳衣照，就極速引起網友關注，而她老公和PTGF Mangie的互動，亦成為網友討論的熱話！

文：東方新地｜圖：Ruby IG、ViuTV《賭命夫妻》截圖