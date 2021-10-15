賭命夫妻｜人妻Ruby濕身泳衣照惹關注 曾被封「箍牙YouTuber」
近日在ViuTV開播的真人騷節目《賭命夫妻》搵來五對夫妻參加挑戰，要在一連串考驗中完成任務，爭奪獎金，節目中有五位靚人妻Maegi、Teris、Ruby、Luna、Rebekah，其中人妻Ruby自從在節目中拍了一輯濕身泳衣照，就極速引起網友關注，而她老公和PTGF Mangie的互動，亦成為網友討論的熱話！
文：東方新地｜圖：Ruby IG、ViuTV《賭命夫妻》截圖
《賭命夫妻》Ruby 現職Marketing
現年28歲的人妻Ruby（張瀞文），老公係30歲的Benson（李彬瑞），兩人原來是新婚，拍攝節目時僅結婚了兩個多月，節目《賭命夫妻》中，Ruby話兩人一齊住但分開瞓，原來兩人已相識了六年多，是在主題樂園認識，到今年3月結婚。Ruby任職Marketing工作，而Benson職業係IT行業的項目經理。
最Hurt被老公踩
節目首集Ruby介紹Benson自HKU畢業，並自嘲自己係HKU Space畢業，因而被老公睇唔起，並舉例指她當初剛開YouTube Channel時，剪接、拍攝、調色等都要由零開始學，她對自己的成品非常滿意，老公卻講了一句：「都唔知你啲自信喺邊度嚟！」令她印象非常深刻。
Ruby拍YouTube以箍牙起家
Ruby自三年前開始在YouTube以「Bube Bube」之名開設頻道，上載了近三十段影片，吸引了超過一千人訂閱，其中她一條揭露紋眉隱形收費和霧眉良心小店推介的影片，有多達1.6萬人觀看，此外她和Benson以「在疫情下的平靚正婚禮」為題拍攝的影片，亦有4千多瀏覽量。Ruby透露她第一條受歡迎的影片，是一條「箍牙開箱片」，因此她更曾被封為「箍牙YouTuber」，又被指以「箍牙起家」等。
老公Benson被批自卑變自大遲早出事
Benson在節目中一直強調要對Ruby負責任，他與PTGF Mangie約會後被指思想出軌，網友亦紛紛留言表示「食一餐飯就沉船」、「覺得Benson遲早出事，只係差個機會」、「不停重複要負責任，好似好難為佢」等等，非常反感Benson，認為他襯不起Ruby，希望他早點離婚「放生」Ruby。