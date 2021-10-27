賭命夫妻｜富貴老闆娘Teris甩12磅脫胎換骨 挑戰Luna成最索人妻

《賭命夫妻》進入第三周，5對夫妻的感情都增進不少，當中一開始就被PTGF搞到差啲家變的Dennis與Teris，明顯愈來愈甜蜜。近日Teris接受傳媒訪問以泳衣出鏡，之前身材豐滿的她清減了不少，不輸被封「最索人妻」的Luna。

文：東方新地 圖：賭命夫妻@ViuTV截圖、[email protected]_tsai、[email protected]