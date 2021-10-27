賭命夫妻｜富貴老闆娘Teris甩12磅脫胎換骨 挑戰Luna成最索人妻
《賭命夫妻》進入第三周，5對夫妻的感情都增進不少，當中一開始就被PTGF搞到差啲家變的Dennis與Teris，明顯愈來愈甜蜜。近日Teris接受傳媒訪問以泳衣出鏡，之前身材豐滿的她清減了不少，不輸被封「最索人妻」的Luna。
文：東方新地 圖：賭命夫妻@ViuTV截圖、[email protected]_tsai、[email protected]
《賭命夫妻》中的富婆
Teris絕對是《賭命夫妻》中的富婆，老公Dennis是室內設計公司老闆，她則從事美容及活髮生意，對於扮靚，Teris是專家，要將自己變靚啲當然冇難度。
公開體重高峰期照片
Teris早前接受傳媒訪問，並影了一輯泳衣照，照片中的Teris脫胎換骨，體形細了成個碼，她在社交網表示自己在拍攝《賭命夫妻》後，透過改變飲食習慣及做運動，成功踢走12磅，她更大方公開高峰期的自拍照。
曾被誤會大肚有喜
為取悅老公努力
Teris自信心返晒嚟，成個人散發住光彩，有網民讚她是5位人妻中最索的一位，就連被指最正的Luna都不及她。Teris亦不違言「女人保養係一生幸福嘅源頭」，認同可以箍住老公。
自爆因好友阿姨參加節目
Teris日前更在社交網自揭點解會參加《賭命夫妻》，原來當初是約埋「口罩小姐」亞軍阿姨徐蒨寧一齊參加，點知阿姨老公最後唔得閒，所以Teris就膽粗粗拉埋老公參加。Teris與阿姨私交甚篤，不時會約見面。
明正言順富貴屋！Teris及Dennis大埔二千萬豪宅曝光！
第9集火火和陳嘉倩一到訪Teris及Dennis屋企已經發現絕不簡單，事關家中擺放了多樣「風水陣」例如門口的銅錢、掛飾以及客廳的聚寶盆等。而跟據二人家中的窗外景色，眼利的網民已發現二人家住大埔白石角雲匯的三房單位，目測超過800呎，估計樓價超過2,000萬港元。
過百萬名牌包包玻璃櫃！
兩位主持走到入睡房少是重點，事關門口一打開，就清楚可見一個超大型的玻璃櫃，櫃中更擺放了約20個名牌心包包收藏品。再望遠少少，原來床頭櫃又有幾個！Teris解釋，櫃中的包包都是自己的珍藏，平時都較少使用，主要以觀賞用為主，還透露其中一個炒價20萬的包包（原價14萬），整個櫃加加埋埋超過100萬，笑言看着包包會變得快樂。難怪陳嘉倩揶揄說：「望住佢，瞓都瞓得安樂啲。」