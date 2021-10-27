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賭命夫妻｜富貴老闆娘Teris甩12磅脫胎換骨 挑戰Luna成最索人妻

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撰文：東方新地

《賭命夫妻》進入第三周，5對夫妻的感情都增進不少，當中一開始就被PTGF搞到差啲家變的Dennis與Teris，明顯愈來愈甜蜜。近日Teris接受傳媒訪問以泳衣出鏡，之前身材豐滿的她清減了不少，不輸被封「最索人妻」的Luna。

文：東方新地 圖：賭命夫妻@ViuTV截圖、[email protected]_tsai、[email protected]

《賭命夫妻》中的富婆

Teris絕對是《賭命夫妻》中的富婆，老公Dennis是室內設計公司老闆，她則從事美容及活髮生意，對於扮靚，Teris是專家，要將自己變靚啲當然冇難度。

自從《賭命夫妻》節目出街後，Dennis與Teris都變成了公眾人物，不少公開場合都見到他們。（圖片來源：IG@teris_tsai）
自從《賭命夫妻》節目出街後，Dennis與Teris變成了公眾人物，不少公開場合都見到他們。（圖片來源：[email protected]_tsai）
節目拍攝中的Teris身形較豐滿。（圖片來源：IG@teris_tsai）
節目拍攝中的Teris身形較豐滿。（圖片來源：[email protected]_tsai）

公開體重高峰期照片

Teris早前接受傳媒訪問，並影了一輯泳衣照，照片中的Teris脫胎換骨，體形細了成個碼，她在社交網表示自己在拍攝《賭命夫妻》後，透過改變飲食習慣及做運動，成功踢走12磅，她更大方公開高峰期的自拍照。

Teris明顯成個人清秀晒。（圖片來源：IG@teris_tsai）
Teris明顯成個人清秀晒。（圖片來源：[email protected]_tsai）

曾被誤會大肚有喜

Teris寫長文分享自己的變瘦心得，下刪幾百字是解釋如何以運動及飲食去配合。（圖片來源：IG@teris_tsai）
Teris寫長文分享自己的變瘦心得，下刪幾百字是解釋如何以運動及飲食去配合。（圖片來源：[email protected]_tsai）
Teris表示自己的體重曾高達122磅。（圖片來源：IG@teris_tsai）
Teris表示自己的體重曾高達122磅。（圖片來源：[email protected]_tsai）
肚腩是重災區。（圖片來源：IG@teris_tsai）
肚腩是重災區。（圖片來源：[email protected]_tsai）

為取悅老公努力

Teris自信心返晒嚟，成個人散發住光彩，有網民讚她是5位人妻中最索的一位，就連被指最正的Luna都不及她。Teris亦不違言「女人保養係一生幸福嘅源頭」，認同可以箍住老公。

Teris對現在的自己非常滿意。（圖片來源：IG@teris_tsai）
Teris對現在的自己非常滿意。（圖片來源：[email protected]_tsai）
網民指女人要charm先可以箍住老公，Teris表示認同。（圖片來源：IG@teris_tsai）
網民指女人要charm先可以箍住老公，Teris表示認同。（圖片來源：[email protected]_tsai）
《鯧命夫妻》中的5位人妻，各有特色。（圖片來源：IG@teris_tsai）
《賭命夫妻》中的5位人妻，各有特色。（圖片來源：[email protected]_tsai）
Teris被讚是5位人妻中最靚的一位。（圖片來源：IG@teris_tsai）
Teris被讚是5位人妻中最靚的一位。（圖片來源：[email protected]_tsai）

自爆因好友阿姨參加節目

Teris日前更在社交網自揭點解會參加《賭命夫妻》，原來當初是約埋「口罩小姐」亞軍阿姨徐蒨寧一齊參加，點知阿姨老公最後唔得閒，所以Teris就膽粗粗拉埋老公參加。Teris與阿姨私交甚篤，不時會約見面。

Teris與阿姨原來是好朋友。（圖片來源：IG@teris_tsai）
Teris與阿姨原來是好朋友。（圖片來源：[email protected]_tsai）
Teris解釋參加《賭命夫妻》的因由。（圖片來源：IG@teris_tsai）
Teris解釋參加《賭命夫妻》的因由。（圖片來源：[email protected]_tsai）
33歲的Teris。（圖片來源：IG@teris_tsai）
33歲的Teris。（圖片來源：[email protected]_tsai）
26歲的Luna。（圖片來源：IG@lunayuetyee）
26歲的Luna。（圖片來源：[email protected]

明正言順富貴屋！Teris及Dennis大埔二千萬豪宅曝光！

第9集火火和陳嘉倩一到訪Teris及Dennis屋企已經發現絕不簡單，事關家中擺放了多樣「風水陣」例如門口的銅錢、掛飾以及客廳的聚寶盆等。而跟據二人家中的窗外景色，眼利的網民已發現二人家住大埔白石角雲匯的三房單位，目測超過800呎，估計樓價超過2,000萬港元。

客廳非常整潔。（圖片來源：《賭命夫妻》截圖）
客廳非常整潔。（圖片來源：《賭命夫妻》截圖）
窗外遙望山景。（圖片來源：《賭命夫妻》截圖）
窗外遙望山景。（圖片來源：《賭命夫妻》截圖）
好容易就發現到多個風水擺設。（圖片來源：《賭命夫妻》截圖）
好容易就發現到多個風水擺設。（圖片來源：《賭命夫妻》截圖）
好容易就發現到多個風水擺設。（圖片來源：《賭命夫妻》截圖）
好容易就發現到多個風水擺設。（圖片來源：《賭命夫妻》截圖）

過百萬名牌包包玻璃櫃！

兩位主持走到入睡房少是重點，事關門口一打開，就清楚可見一個超大型的玻璃櫃，櫃中更擺放了約20個名牌心包包收藏品。再望遠少少，原來床頭櫃又有幾個！Teris解釋，櫃中的包包都是自己的珍藏，平時都較少使用，主要以觀賞用為主，還透露其中一個炒價20萬的包包（原價14萬），整個櫃加加埋埋超過100萬，笑言看着包包會變得快樂。難怪陳嘉倩揶揄說：「望住佢，瞓都瞓得安樂啲。」

價值20萬的名牌包包。（圖片來源：《賭命夫妻》截圖）
價值20萬的名牌包包。（圖片來源：《賭命夫妻》截圖）
大型玻璃櫃。（圖片來源：《賭命夫妻》截圖）
大型玻璃櫃。（圖片來源：《賭命夫妻》截圖）
逾百萬包包收藏。（圖片來源：《賭命夫妻》截圖）
逾百萬包包收藏。（圖片來源：《賭命夫妻》截圖）
好誇張。（圖片來源：《賭命夫妻》截圖）
好誇張。（圖片來源：《賭命夫妻》截圖）
床頭又有幾個，常用嘅！（圖片來源：《賭命夫妻》截圖）
床頭又有幾個，常用嘅！（圖片來源：《賭命夫妻》截圖）

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