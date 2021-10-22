賭命夫妻｜Teris晒逾百萬名牌包包珍藏 家住2,000萬豪宅曝光！
《賭命夫妻》進入第二周，製作組深入幾位夫妻的私人小天地進行家訪，繼之前參觀Luna及阿匡的東涌獨立屋超級豪宅之後，第9集主持火火和陳嘉倩又到訪Teris及Dennis的小天地。雖然間屋就冇Luna及阿匡咁豪華，不過今次的單位亦非同小可，暗藏不少富貴元素！
文：東方新地 圖：賭命夫妻@ViuTV截圖
明正言順富貴屋！Teris及Dennis大埔二千萬豪宅曝光！
第9集火火和陳嘉倩一到訪Teris及Dennis屋企已經發現絕不簡單，事關家中擺放了多樣「風水陣」例如門口的銅錢、掛飾以及客廳的聚寶盆等。而跟據二人家中的窗外景色，眼利的網民已發現二人家住大埔白石角雲匯的三房單位，目測超過800呎，估計樓價超過2,000萬港元。
過百萬名牌包包玻璃櫃！
兩位主持走到入睡房少是重點，事關門口一打開，就清楚可見一個超大型的玻璃櫃，櫃中更擺放了約20個名牌心包包收藏品。再望遠少少，原來床頭櫃又有幾個！Teris解釋，櫃中的包包都是自己的珍藏，平時都較少使用，主要以觀賞用為主，還透露其中一個炒價20萬的包包（原價14萬），整個櫃加加埋埋超過100萬，笑言看着包包會變得快樂。難怪陳嘉倩揶揄說：「望住佢，瞓都瞓得安樂啲。」