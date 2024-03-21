歐陽震華《賭場風雲》班底重聚 仲有視后撐場 網民猜測再合作？
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TVB近日重播2006年的台慶劇《賭場風雲》，再喚起觀眾追劇潮！日前，歐陽震華在社交網站上分享了一張與《賭場風雲》的好兄弟苗僑偉、許紹雄的聚餐照片，令不少網友猜測是否再合作？
歐陽震華與舊戲班底再聚 仲有視后撐場！
日前，歐陽震華在社交網站上分享了一張與《賭場風雲》的好兄弟苗僑偉、許紹雄的聚餐照片，視后佘詩曼和監製鍾澍佳也驚喜現身。這次聚會不僅顯示了他們之間深厚的友誼，也讓粉絲們感受到滿滿的回憶。歐陽震華在留言中提到：「近日《賭場風雲》重播，劇中三兄弟又重聚，滿滿的回憶。」
網民期待歐陽震華再拍劇
網民們看到這溫馨的一幕，紛紛留言表達對他們的支持，甚至有人開玩笑說，既然鍾澍佳導演也在場，是否有機會集合這班人馬再次合作拍戲呢？
苗僑偉經典演出成網民cap圖
《賭場風雲》當年的收視成績斐然，最高收視一度達到37點，可見其受歡迎程度。網民們對苗僑偉在劇中的演出特別有感觸，尤其是苗僑偉的經典台詞「我告訴你，你今天贏的機會是零！」和「四條A！」，這些經典畫面更成為網民cap圖！
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圖片來源：歐陽震華@微博、TVB