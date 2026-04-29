賴慰玲大膽構思「交換人妻」真人騷 仲要求老公做1件事 網民齊齊推薦人選

婚姻生活日復日難免變得平淡，不少人妻都會想盡辦法為感情保鮮。賴慰玲日前為無綫新節目錄影時，竟然罕有地向監製大膽提議開拍極具爭議性的真人騷，直言想透過交換伴侶來為婚姻尋找刺激感。這個破格構思瞬間在網絡瘋傳，不但引發大批網民對藝人私下婚姻狀態的無限揣測，更齊齊推薦人妻人夫後補！