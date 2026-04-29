賴慰玲大膽構思「交換人妻」真人騷 仲要求老公做1件事 網民齊齊推薦人選
賴慰玲大爆夫妻情趣重燃愛火
賴慰玲日前為全新節目《夫妻肺片》進行錄影工作，期間大方分享自2017年結婚以來的真實生活點滴。當被問及會否在鏡頭前大爆前度秘史時，她坦言因為情節太過激烈而選擇避談，反而樂於公開與老公的甜蜜日常。她自爆過去因為過度專注育兒而冷落了另一半，為了重新點燃雙方的愛火，她會刻意要求老公大玩角色扮演遊戲，假裝成陌生人打電話邀約出街拍拖，透過欲拒還迎的招數來增加夫妻間的情趣，展現出人妻渴望浪漫的真實一面。
構思交換人妻真人騷尋找漣漪
提到即將開播的《女神配對計劃2》引發全城關注，賴慰玲自爆曾被工作人員質疑已婚身分無法參與配對，這反而激發起她一個極度瘋狂的念頭。她向監製極力推介舉辦一個破天荒的交換人夫人妻計劃，讓有興趣的藝人夫妻透過特定劇本嘗試與他人相處。為了防止出現越軌行為，她強調現任伴侶必須在旁全程監控。她坦承自己非常渴望參與其中，直指雖然堅守婚姻承諾，但在平淡中依然渴望尋找一絲漣漪，最終目的其實是想透過與別人老公的對比，再次證明自己的伴侶才是完美首選。
賴慰玲親自解畫大膽節目概念
面對外界對這個破格構思的震驚反應，賴慰玲亦親自開腔解畫。她透露，自己一直對相關節目好有興趣，過去甚至主動問過主辦單位點解冇人搵自己，點知對方竟以「已婚」為由拒絕，反而令她靈機一觸，構思出「交換人夫人妻」呢個大膽概念。她認為，節目可以透過設定任務或劇本，讓參加者在另一半全程在場下嘗試相處，強調重點係「體驗」而非越界。至於最想交換邊位男星，她就即時收口大賣關子，笑言開名會「出事」，只承認作為人總會有幻想。不過她亦補充，自己一向好重視婚姻，反而呢種「小刺激」有機會令人更珍惜另一半，甚至交換之後，先發現原來自己老公先係最好。
網民推舉洪永城黃翠如惹熱議
這個震撼的節目構思一經曝光，隨即在各大社交平台掀起史無前例的熱烈討論，大批網民紛紛化身編劇提供心水名單。當中最引人注目的莫過於相隔七年再度合體拍攝旅遊節目《走過歷史大地》的經典螢幕情侶洪永城與黃翠如，網民激動留言指：「洪永城黃翠如拍緊啦，仲出埋埠」。另外亦有網民提出極具話題性的視帝級陣容：「陳展鵬馬國明可以交換湯洛雯同埋單文柔」，甚至有人搞笑揶揄賴慰玲的閨密圈：「佢好姐妹係蔡思貝、陳瀅，都無老公同佢換」。不少觀眾對這個大膽構思表示極度期待，直言：「呢啲好睇過拍劇」！