39歲賴慰玲公開餵奶相！細仔14個月仍餵母乳引熱議　親揭一原因「唔想停」

賴慰玲細仔Kavis已經14個月大，但這位《反黑路人甲》最佳女配角得主仍然堅持親自餵哺母乳，背後原因竟然是因為不捨得與兒子之間的「高濃度親密感」。昨日她在社交平台上突然有感而發，分享了餵哺母乳的溫馨瞬間，坦言「由半歲開始，每個月都話餵埋呢個月唔餵，咁就14個月」，這番真情流露的分享立即引起大批媽媽網民的強烈共鳴。