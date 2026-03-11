39歲賴慰玲公開餵奶相！細仔14個月仍餵母乳引熱議 親揭一原因「唔想停」
賴慰玲細仔Kavis已經14個月大，但這位《反黑路人甲》最佳女配角得主仍然堅持親自餵哺母乳，背後原因竟然是因為不捨得與兒子之間的「高濃度親密感」。昨日她在社交平台上突然有感而發，分享了餵哺母乳的溫馨瞬間，坦言「由半歲開始，每個月都話餵埋呢個月唔餵，咁就14個月」，這番真情流露的分享立即引起大批媽媽網民的強烈共鳴。
賴慰玲坦承內心掙扎：係佢停唔到定我唔想停
賴慰玲在社交平台上分享了一張餵哺母乳的溫馨照片，並配文透露內心的真實想法。她坦言自己從細仔Kavis半歲開始，每個月都會告訴自己「餵埋呢個月唔餵」，但結果一直延續到現在14個月大。她更直接拋出疑問：「係佢停唔到定其實我唔想停？」這種母親內心的矛盾和掙扎，完全展現了她對兒子的深厚感情。賴慰玲更形容這種感覺是「高濃度親密感」，顯示她非常珍惜與兒子之間這種獨特的親密時光。
長牙都唔怕：賴慰玲母愛戰勝一切恐懼
隨著細仔Kavis開始長牙，賴慰玲也曾經歷過擔心和恐懼的階段。她坦言「其實都驚佢有牙」，並且也有嘗試用奶粉代替母乳餵哺。然而，內心深處對兒子的愛和不捨，最終讓她選擇繼續堅持下去。她直接表達：「但又係唔捨得，係母愛，係好愛。」這種無私的母愛精神，完全體現了她作為母親的偉大情懷，即使面對可能的不適和困難，仍然願意為了孩子而堅持。
網民媽媽大共鳴：紛紛分享餵母乳心路歷程
賴慰玲的真情分享在社交平台上引起了巨大迴響，大批媽媽網民紛紛在留言區分享自己餵哺母乳的經歷和感受。不少媽媽都表示完全理解賴慰玲的心情，認為她的分享非常真實和感人。有網民留言表示：「完全明白呢種感覺，真係好難放手」，也有媽媽分享：「我都係餵到好大先停，真係好捨不得」。這些留言充分顯示了賴慰玲的分享觸動了眾多母親的心靈，大家都對她以行動詮釋無私母愛的表現給予高度讚揚。
賴慰玲幸福家庭：兩子之母專注育兒生活
現年39歲的賴慰玲與舞台劇演員丈夫梁子峰於2017年結婚，婚後先誕下大兒子Marat，相隔6年後在去年初再迎來細仔Kavis的誕生。她曾經表示細仔出世當天恰逢老公生日，成為最好的生日禮物。產下兩胎後，賴慰玲已經決定「封肚」不再追生女兒，專心照顧現有的兩個兒子。近年來她將重心放在家庭生活上，雖然偶爾會參與劇集拍攝工作，但明顯以照顧家庭為優先考慮。
圖片來源：IG@laiwinki資料或影片來源：原文刊於新假期